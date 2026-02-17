Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva

16:55

Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre, iar statele din regiune trebuie să vină cu soluții comune pentru a contracara efectele acestuia. Mesajul a fost transmis de șefa statului Maia Sandu, în contextul Conferinței de Securitate de la München. Șefa statului a atenționat că Rusia nu va renunța la eforturile sale de a interveni și de a încerca să preia controlul asupra statelor din regiune. În aceste condiții, Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova trebuie să utilizeze fereastra de oportunitate oferită în drumul său european și să facă pași concreți în apropierea de Uniunea Europeană, informează MOLDPRES.