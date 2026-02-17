Raport Promo-LEX. La alegerile din 2025 a fost înregistrat cel mai înalt nivel al discursului de ură

16:20

Poet, publicist, savant, deputat în Primul Parlament al Rep. Moldova, semnatar al Declarației de Independență al Rep. Moldova, Ion Vatamanu rămâne în memoria noastră prin creația sa poetică în care iubirea, pământul, limba și destinul național se împletesc cu o profundă frământare existențială, un poet al verticalității, al cuvântului rostit cu responsabilitate, pentru care poezia a fost o formă de adevăr.