Alertă de ninsori puternice. Cod Portocaliu în sud, cod galben în centrul Republicii Moldova

14:40

Condițiile meteorologice dificile din această noapte au afectat sectorul energetic, lăsând fără câteva localități din zona centrală. Pentru asigurarea circulației rutiere, pe drumurile naționale au fost mobilizate 177 de utilaje pentru deszăpezire, iar Poliția a intensificat controalele pentru depistarea șoferilor care circulă cu anvelope necorespunzătoare sezonului rece. Meteorologii avertizează că situația se va agrava în zilele următoare, când sunt așteptate ninsori puternice și viscol, transmite Radio Chișinău.