MEC organizează testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal
Radio Chisinau, 17 februarie 2026 13:45
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17 – 19 februarie 2026, testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen.
Acum 15 minute
13:45
Acum o oră
13:25
Un automobil s-a prăbușit sub gheața Lacului Ghidighici. IGSU: recuperarea autoturismului nu este posibilă din cauza condițiilor dificile (FOTO) # Radio Chisinau
Un automobil s-a prăbușit sub gheață în Lacul Ghidighici, la aproximativ 200 de metri de mal. Cazul a fost sesizat de un cameraman amator care efectua filmări cu drona deasupra lacului, iar ulterior au fost alertate serviciile de urgență.
13:05
Interdicție de 5 ani de intrare în Republica Moldova pentru trimisul osetin la Tiraspol # Radio Chisinau
Vitali Iancovskii, reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, nu a fost lăsat recent să intre pe teritoriul Republicii Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani.
Acum 2 ore
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 18 februarie.
12:35
Bursa Română de Mărfuri EST a finalizat prima ședință de tranzacționare pe Platforma de Echilibrare a gazelor naturale, marcând operaționalizarea Pieței de Echilibrare pentru luna ianuarie. Ministerul Energiei precizează că rezultatul a fost posibil datorită parteneriatului dintre BRM EST și Vestmoldtransgaz, în calitate de Operator al Sistemului de Transport și Entitate de Echilibrare. La sesiunea inaugurală au participat 22 de entități din domeniul gazelor.
12:25
VIDEO | Bubuituri puternice la Soroca. Ministerul Apărării: Sunt cauzate de interceptarea dronelor în Ucraina # Radio Chisinau
Bubuituri puternice s-au auzit în această dimineață în mai multe localități din raionul Soroca, informează Poliția, care a fost sesizată de localnici. Oamenii legii au stabilit că în urma verificărilor preliminare și a schimbului de informații cu autoritățile din țara vecină, s-a stabilit că bubuiturile au fost generate de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina.
12:20
12:00
VIDEO | Lucrările la cel mai mare apeduct din Republica Moldova continuă: proiectul de alimentare cu apă pentru centrul țării avansează # Radio Chisinau
Lucrările din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, considerat cel mai important proiect de asigurare cu apă potabilă din Republica Moldova, sunt în plină desfășurare, chiar și în condiții de iarnă. Reprezentanții echipei de implementare au efectuat luni, 16 februarie, o vizită de monitorizare pe șantierele deschise în mai multe localități din Regiunea Centru, transmite MOLDPRES.
Acum 4 ore
11:35
Rusia „disprețuiește eforturile de pace” printr-un atac masiv înaintea negocierilor de la Geneva, denunță Sîbiga. Moscova a lansat 29 de rachete și 396 de drone # Radio Chisinau
Rusia „disprețuiește eforturile de pace”, acuză marți ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga, prin lansarea a sute de drone și zeci de rachete în noaptea de luni spre marți, înaintea reluării unor negocieri, la Geneva în vederea opririi celor aproape patru ani de Război din Ucraina, relateză AFP.
11:15
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „sacoșa neagră” # Radio Chisinau
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „sacoșa neagră”. Acesta s-a prezentat astăzi la ședința de judecată desfășurată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în cadrul căreia urma a fi audiat în calitate de martor, comunică MOLDPRES.
11:05
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, în condițiile în care, în ultimul an, s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de imobile vândute comparativ cu anii precedenți. Declarația aparține președintelui Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului, autoritățile vor veni cu măsuri menite să crească oferta de apartamente și să stimuleze investițiile.
10:50
Consumatorii afectați de chiciura din weekend au fost reconectați la rețeaua electrică. Autoritățile atenționează privind posibile avarii # Radio Chisinau
Toți consumatorii care au fost afectați de depunerile de chiciură din noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul zilei de ieri, potrivit datelor prezentate de operatorii de distribuție, anunță Ministerul Energiei.
10:25
Recomandările IGSU pentru cetățeni, în contextul codului portocaliu și galben de ninsori # Radio Chisinau
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (IGSU) privind ninsori puternice, viscol și formarea ghețușului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte o serie de măsuri de siguranță pentru a preveni situațiile de risc.
10:10
„Vom restabili justiția”: Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva a 10 sportivi ruși acuzați că au susținut agresiunea Moscovei în Ucraina, la scurt timp după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice, unde un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru un gest de solidaritate cu victimele războiului.
Acum 6 ore
09:55
Ambasadorul Vlad Kulminsk: Întrevederea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa SUA # Radio Chisinau
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuții importante pe domenii strategice.
09:50
09:30
Ce se întâmplă la Dereneu după retragerea Poliției din curtea bisericii (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău analizează posibile soluții pentru reglementarea conflictului transnistrean și relatează despre ce se întâmplă la Dereneu după incidentele de săptămâna trecută.
09:20
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 18,4% în perioada ianuarie 2026 și constituie 9,7 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2025.
09:00
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze și să ajungă la un acord „rapid”, în timp ce negociatorii ruși, ucraineni și americani urmează să înceapă o nouă rundă de discuții la Geneva, marți, notează AFP.
08:45
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 17 februarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 17 februarie, un curs de 20 lei și 13 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 16 lei și 97 bani.
08:25
Republica Moldova găzduiește Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Radio Chisinau
Republica Moldova va găzduiește Reuniunea Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), structură executivă a Consiliul Europei care asigură coordonarea activităților Congresului între sesiunile plenare. Evenimentul se desfășoară la Palatul Republicii, transmite MOLDPRES.
08:10
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Intervenții pe mai multe sectoare de drum # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
Acum 24 ore
21:05
Patru ani de război în Ucraina, comemorați la Chișinău prin proiecția peliculei „Porcelain War” # Radio Chisinau
Delegația Uniunii Europene la Chișinău va comemora patru ani de la începutul războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei prin proiecția documentarului „Porcelain War” (Războiul de porțelan), care va avea loc la Teatrul Fără Nume (Ginta Latină), pe 23 februarie. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.
20:45
AIPA a autorizat subvenții de peste 63 de milioane de lei pentru agricultură, în ultima săptămână # Radio Chisinau
În ultima săptămână, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat subvenții în valoare totală de 63,01 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin două mecanisme de sprijin. Cea mai mare parte a sumei, 62,11 milioane de lei, a fost destinată plăților postinvestiții pentru 150 de cereri.
20:20
Ministerul Sănătății confirmă nereguli la spitalul din Nisporeni: activitatea secției este oprită temporar, iar directoarea și-a dat demisia # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate au confirmat existența unor nereguli privind normele sanitaro-igienice și organizarea proceselor interne într-o secție a spitalului din Nisporeni. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a precizat că activitatea secției vizate în imaginile apărute în presă a fost sistată temporar, iar directoarea spitalului a depus cerere de demisie, comunică MOLDPRES.
20:00
Fiscul a încasat, săptămâna trecută, la bugetul public național circa 860 milioane de lei # Radio Chisinau
Săptămâna precedentă încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit circa 860 milioane de lei.
19:35
Zestrea Neamului | Dana Dăncilă: „În casa bunicii mele am văzut prima dată camerele de luat vederi și acolo am îndrăgit cântecul” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
19:15
Fostul șef al Biroului Vamal Centru a fost trimis în judecată, fiind acuzat de corupere pasivă. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, procesul va începe pe 4 martie la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
18:55
Un bărbat din Orhei a decedat până la sosirea ambulanței blocate în zăpadă. CNAMUP vine cu detalii # Radio Chisinau
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit astăzi cu precizări despre pacientul care a decedat noaptea trecută, înainte de sosirea ambulanței, blocată în zăpadă.
18:30
Reforma administrației publice locale, discutată de Igor Grosu și președintele CALRE, Marc Cools # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale (CALRE) al Consiliului Europei, Marc Cools. În cadrul discuțiilor, șeful legislativului a menționat că Republica Moldova se pregătește pentru una dintre cele mai importante reforme destinate satelor și orașelor din țară – reforma administrației publice locale.
18:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a instruit conducerea Forțelor Aeriene, Ministerul Apărării și Ukrenergo să pregătească măsuri suplimentare de protecție, având în vedere informațiile furnizate de serviciile de informații despre pregătirea de către Rusia a unui nou atac masiv, relatează Ukrainskaia Pravda.
17:55
Misiune de afaceri R. Moldova–Grecia, organizată la Chișinău: oportunitate pentru consolidarea relațiilor economice și investiționale # Radio Chisinau
Agenția de Investiții a Republicii Moldova, în parteneriat cu Enterprise Greece, organizează pe 2 martie 2026, la Chișinău, o Misiune de Afaceri Moldova–Grecia, dedicată consolidării relațiilor economice și comerciale bilaterale și promovării oportunităților investiționale, transmite MOLDPRES.
17:40
Ministrul Energiei explică motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică: „Am fost nevoiți să accesăm energie electrică de avarie, mai scumpă” # Radio Chisinau
Creșterea tarifelor la energia electrică este legată de procurarea energiei de avarie, consumul sporit în regiune și de disponibilitate, a declarat pentru Radio Chișinău, ministrul Energiei Dorin Junghietu, precizând că a vorbit despre aceste riscuri încă în decembrie anul trecut.
17:20
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:00
Ambulanțe blocate și camioane derapate: Peste 40 de intervenții ale IGSU în ultimele 24 de ore, din cauza poleiului și ninsorilor # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, salavatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe situații generate de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori.
16:40
Drumarii continuă intervențiile pe mai multe trasee din raioanele din nordul R. Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Drumarii intervin și astăzi pe mai multe sectoare de drum din nordul țării, unde se circulă în condiții de iarnă. Rețeaua de drumuri naționale rămâne practicabilă, însă pe anumite porțiuni se mențin zone cu zăpadă frământată și, izolat, polei.
16:20
MALURI DE PRUT | Despre răspunsurile poeziei lui Ion Vatamanu - dialog cu cantautorul Alic Mereuță (VIDEO) # Radio Chisinau
Poet, publicist, savant, deputat în Primul Parlament al Rep. Moldova, semnatar al Declarației de Independență al Rep. Moldova, Ion Vatamanu rămâne în memoria noastră prin creația sa poetică în care iubirea, pământul, limba și destinul național se împletesc cu o profundă frământare existențială, un poet al verticalității, al cuvântului rostit cu responsabilitate, pentru care poezia a fost o formă de adevăr.
16:05
Evaluarea integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, nu a fost finalizată. Membrii Comisiei de evaluare a procurorilor nu au ajuns la consens asupra raportului de specialitate.
15:50
Ninsori puternice, lapoviță și vânt. Cod portocaliu și galben pe întreg teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben și cod portocaliu de ninsori puternice, lapoviță și vânt. Avertizarea este valabilă de mâine, 17 februarie, ora 20.00 și până joi, 18 februarie, ora 17.00, pe întreg teritoriul R. Moldova.
15:35
Germania extinde controalele la frontiere până în septembrie, ignorând criticile țărilor vecine privind Schengen # Radio Chisinau
Germania va prelungi cu șase luni controalele la frontiere, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea țărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcționale”.
15:20
Peste 2,5 miliarde de lei, valorificate din Fondul rutier în 2025. Prioritățile pentru anul 2026, discutate la Guvern # Radio Chisinau
Modul de utilizare a mijloacelor Fondului rutier în anul 2025, precum și bugetarea pentru 2026 au fost examinate în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
15:00
ANRE avertizează: De la 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici fără contract încheiat cu un furnizor pe piața liberă riscă să rămână fără gaze naturale # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Astfel, consumatorii care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor riscă să rămână fără livrarea gazelor naturale.
14:40
R. Moldova se află sub influența unor cicloane sudice care determină un regim instabil. Meteorologii anunță ninsori puternice și viscol în următoarele zile # Radio Chisinau
Condițiile meteorologice dificile din această noapte au afectat sectorul energetic, lăsând fără câteva localități din zona centrală. Pentru asigurarea circulației rutiere, pe drumurile naționale au fost mobilizate 177 de utilaje pentru deszăpezire, iar Poliția a intensificat controalele pentru depistarea șoferilor care circulă cu anvelope necorespunzătoare sezonului rece. Meteorologii avertizează că situația se va agrava în zilele următoare, când sunt așteptate ninsori puternice și viscol, transmite Radio Chișinău.
14:15
Luna Sculptorilor Români, la Chișinău. ICR Mihai Eminescu este partener al expoziției de sculptură contemporană „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor” # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău este partener al evenimentului de sculptură contemporană „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor”, organizat la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din Chișinău, în perioada 19 februarie – 19 martie 2026, vernisajul având loc în data de 19 februarie 2026, ora 16.00.
14:00
Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cetățenilor români din R. Moldova cărora le-a fost anulată cartea de identitate românească. Precizările Ministerului Muncii de la București # Radio Chisinau
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova.
Ieri
13:45
Experți: Delegația noastră prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen a fost impresionantă. Republica Moldova a ajuns să joace un rol strategic prin localizarea sa geografică # Radio Chisinau
Prin participarea la Conferința de Securitate de la München din 13-15 februarie, Rep. Moldova arată că a devenit un actor vizibil pe harta geopolitică a continentului și că țara este percepută drept un succes în contracararea războiului hibrid, afirmă analiștii de la Chișinău. Totodată, întâlnirea președintei Maia Sandu cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja acestei conferințe, demonstrează că în pofida schimbărilor de administrație de la Washington, parteneriatul moldo-american rămâne pragmatic și stabil, inclusiv în domenii precum securitatea energetică, transmite Radio Chișinău.
13:30
Istoria unui interpret român, supranumit ”Ray Charles a României”
13:25
Rectorul USM va fi ales pe 3 martie. Cine sunt cei trei candidați care concurează pentru funcție # Radio Chisinau
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie de promovare până pe 1 martie.
13:10
Furnizorii de energie electrică cer majorarea tarifelor. Cât vom plăti pe un kWh, dacă ANRE va aproba solicitarea # Radio Chisinau
Premier Energy și FEE Nord, principalii furnizori de energie eletrică din Republica Moldova, solicită ANRE majorarea tarifelor pentru populație.
12:55
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 17 februarie.
