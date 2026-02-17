MEC organizează testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal

13:45

Prin participarea la Conferința de Securitate de la München din 13-15 februarie, Rep. Moldova arată că a devenit un actor vizibil pe harta geopolitică a continentului și că țara este percepută drept un succes în contracararea războiului hibrid, afirmă analiștii de la Chișinău. Totodată, întâlnirea președintei Maia Sandu cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja acestei conferințe, demonstrează că în pofida schimbărilor de administrație de la Washington, parteneriatul moldo-american rămâne pragmatic și stabil, inclusiv în domenii precum securitatea energetică, transmite Radio Chișinău.