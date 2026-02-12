Fost șef MI6: Pierderile Rusiei în Ucraina sunt „uluitoare”, 30.000 de soldați uciși într-o lună

14:20

După ce a împânzit Moldova cu bannere anti-unire, Igor Dodon afirmă că rușii sunt vinovați pentru că nu avem o țară unită astăzi. Socialistul a fost întrebat ce s-a întâmplat cu Basarabia în 1812, dacă, în opinia sa, în 1918 a fost „anexare". „În 1812, din cauza că rușii s-au grăbit cu negocierile, Moldova a [...]