Separatistul Krasnoselski vrea să explice Chișinăul de ce Rusia a provocat războiul de pe Nistru. Răspunsul autorităților constituționale
DISINFO.MD, 10 februarie 2026 15:30
Liderul separatist de la Tiraspol a cerut Chișinăului calificare juridică a războiului de pe Nistru. Vadim Krasnoselski susține că administrația constituțională ar îndreptăți persoanele care se fac vinovate de conflictul militar din 1992. Oficialul din regiunea autoproclamă afirmă că în acea perioadă au avut loc crime. În opinia sa, asemenea evenimente „s-ar putea repeta", dacă
• • •
Acum o oră
15:30
Separatistul Krasnoselski vrea să explice Chișinăul de ce Rusia a provocat războiul de pe Nistru. Răspunsul autorităților constituționale
Liderul separatist de la Tiraspol a cerut Chișinăului calificare juridică a războiului de pe Nistru. Vadim Krasnoselski susține că administrația constituțională ar îndreptăți persoanele care se fac vinovate de conflictul militar din 1992. Oficialul din regiunea autoproclamă afirmă că în acea perioadă au avut loc crime. În opinia sa, asemenea evenimente „s-ar putea repeta”, dacă [...] Articolul Separatistul Krasnoselski vrea să explice Chișinăul de ce Rusia a provocat războiul de pe Nistru. Răspunsul autorităților constituționale apare prima dată în DISINFO.MD.
15:20
Interzis pentru copiii din Moldova pe rețelele de socializare! Perciun anunță că decizia va fi luată până la sfârșitul anului
Decizia privind interzicerea accesului copiilor din Moldova, care au până la 16 ani, pe rețelele de socializare va fi luată până la sfârșitul anului 2026. Ministrul Educației a anunțat la TVR Moldova că vor fi consultați profesori, psihologi și părinți. Dan Perciun consideră că dezbaterea este între a instrui populația despre pericolul social media și
Acum 8 ore
09:00
La începutul anului 2026, Rusia s-a apropiat de mai multe țări ale Uniunii Europene în ceea ce privește nivelul prețurilor la produsele alimentare, iar la unele categorii le-a depășit deja. Concluzia reiese dintr-o analiză realizată de „Vajnîe istorii", bazată pe datele Rosstat și ale serviciului Numbeo. Potrivit analizei, în zece țări europene — România, Polonia,
08:30
Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de sistemele americane de plăți Visa și Mastercard, de teama că acestea ar putea deveni instrumente de presiune geopolitică din partea Statelor Unite. Informația este relatată de Financial Times, care o citează pe directoarea generală a European Payments Initiative (EPI), Martina Weimert. Potrivit acesteia, dominația companiilor americane reprezintă
08:20
Președintele Curții Supreme a Rusiei, Igor Krasnov, a dispus transmiterea către Procuratura Generală a materialelor privind doi judecători ai Curții Regionale din Nijni Novgorod — președinții colegiilor pentru cauze administrative și civile, Viktor Fomin și Veaceslav Sapega. La aceștia și la membrii familiilor lor au fost identificate active care nu corespund veniturilor declarate, relatează publicația
Acum 12 ore
08:00
Rusia nu reușește să se desprindă de tehnologiile occidentale, în pofida apelurilor repetate ale lui Vladimir Putin și a declarațiilor sale potrivit cărora acest obiectiv ar fi fost deja atins. Țara rămâne în continuare puternic dependentă de importuri în domenii esențiale pentru războiul pe care îl poartă, inclusiv construcția de mașini, producția de drone și
07:20
Uniunea Europeană intenționează să introducă, pentru prima dată, sancțiuni împotriva porturilor maritime din țări terțe pentru operațiuni legate de petrolul rusesc. Potrivit agenției Reuters, care citează un proiect de document al Comisia Europeană, în cadrul celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ar putea fi vizate portul Kulevi din Georgia și portul Karimun din
07:00
Trupe speciale americane coboară din elicopter la bordul unui petrolier din flota-fantomă a Rusiei. Nava a fost sechestrată de SUA
Armata americană a capturat luni, în Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, parte a „flotei din umbră" ruse folosite de Rusia lui Putin pentru a ocoli sancțiunile internaționale, informează The Moscow Times. Ministerul Războiului din SUA a anunţat că nava încălca restricţiile impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru transferurile de ţiţei în Caraibe, restricţii ce
06:20
Război și „prosperitate": Rosstat susține cea mai mare creștere a veniturilor din ultimele decenii
În timpul războiului cu Ucraina, cetățenii ruși ar fi înregistrat o creștere a nivelului de trai la scară nemaiîntâlnită în statisticile ultimilor aproximativ 20 de ani, susține Rosstat. Potrivit datelor oficiale, anul trecut veniturile reale disponibile ale rușilor au crescut cu 7,4%. Cu un an înainte, acestea au avansat cu 8,2%, iar în 2023 —
06:00
Ambasadorul SUA la NATO răspunde raportului Conferinţei de Securitate de la Munchen: „Încercăm să întărim Alianța, nu să ne retragem"
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns luni concluziilor raportului premergător al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), ale cărei lucrări se vor deschide vineri. Acesta a spus că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit", după ce autorii raportului au avertizat că principala provocare pentru ordinea internaţională liberală „vine din interior", și anume prin
05:30
Europa a ajuns la „concluzia dureroasă" că trebuie să se despartă de SUA. De ce „privește cu groază declinul Statelor Unite"
Europa se vede obligată să își regândească rolul strategic și să își consolideze autonomia militară în fața unei administrații americane percepute ca fiind tot mai autoritare și tot mai puțin atașate valorilor democratice liberale, potrivit unui raport al MSC, analizat de The Guardian. Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai cu
05:20
Ce se întâmplă cu separatiștii după pierderea teritoriului: lecția Azerbaijanului pentru Republica Moldova
Tribunalul din Baku a pronunțat condamnări grele pentru liderii separatiști din Nagorno-Karabah, inclusiv închisoare pe viață pentru cinci dintre ei, în urma unui proces care a început în 2025, potrivit Reuters. În data de 5 februarie 2026, Curtea Militară de la Baku a dictat pedepse cu închisoarea pentru mai mulți foști oficiali din fosta administrație
05:00
Forțele ruse încearcă să ademenească cu sume de bani cetățeni ucraineni să înregistreze terminale Starlink, după ce guvernul ucrainean și compania Spacex a antreprenorului american Elon Musk a luat măsuri pentru a bloca accesul trupelor ruse la internetul prin satelit de mare viteză necesar pe front. Potrivit lui Serhii „Flash" Beskrestnov, noul consilier al ministrului
04:00
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB, dezvăluie jurnalistul de investigatie Grozev
Serviciile secrete rusești au anunțat arestarea a doi cetățeni ai Federației Ruse, bănuiți că ar fi pus la cale tentativa de asasinat asupra generalului GRU Vladimir Aleksiev. Surpriza a venit când s-a aflat că unul dintre suspecți lucra chiar în cadrul FSB. Incidentul a avut loc dimineața zilei de 6 februarie, în interiorul blocului în
Acum 24 ore
17:10
Scandalul de la Dereneu: Arhiepiscopul Petru, în genunchi în fața Poliției, deși un preot din Mitropolia Moldovei s-a baricadat în biserică
Imaginea arhiepiscopului Petru din Mitropolia Moldovei, care a îngenuncheat în fața Poliției și a citit rugăciuni, a devenit virală pe canalele de Telegram pro-ruse din Republica Moldova. Oamenii legii erau acuzați că nu permit accesul în biserică. Inspectoratul General al Poliției susține că în interior, de fapt, s-a baricadat un preot din Mitropolia Moldovei. Clericul
16:10
Monopoly by Ilan Șor: Cum a introdus fugarul moldovean monede virtuale care ajută Kremlinul să ocolească sancțiunile
Bancnotele emise de A7, companie lansată de banca rusească Promsvyazbank și oligarhul Ilan Șor din Republica Moldova, ajută Moscova să ocolească sancțiunile occidentale, după ce băncile au fost deconectate de la sistemul Swift. O serie de documente interne ale A7, postate recent pe internet după atac cibernetic, dezvăluie cum funcționează rețeaua pusă la cale pentru
Ieri
15:00
Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare
Aproape 100.000 de copii ruși învață la domiciliu, potrivit datelor Ministerului Educației din Federația Rusă. Conform statisticilor citate de RBK, în 2025, 14.300 de elevi au fost transferați la această formă de învățământ, ceea ce reprezintă o creștere de 16,8% față de anul precedent. În total, în școlile din Rusia învață aproximativ 18 milioane de
14:50
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Rusia pierde treptat unul dintre cei mai mari și tradiționali clienți ai industriei sale de apărare din Asia. Vietnamul, care timp de decenii s-a bazat aproape exclusiv pe armament sovietic și rusesc, își accelerează orientarea către furnizori occidentali, într-un efort clar de diversificare a achizițiilor militare. Un semnal puternic al acestui viraj îl reprezintă negocierile
14:40
DOC Dodon, generos la acordat cetățenia Moldovei sportivilor ruși. Din mâna lui au primit-o și olimpicii de la Milano
Patru sportivi ruși reprezintă Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă, desfășurate la Milano. Este vorba despre Elizaveta Hlustovici, Maxim Makarov, Pavel Magazeev și Alina Stremous. Pe 3 februarie 2020, cetățenia le-a fost acordată lui Pavel Magazaev, Alina Stremous și lui Andrei Usov. Primii doi sunt sportivi, iar ultimul – jurnalist sportiv. Decretul a fost semnat
14:30
Ucraina își schimbă strategia în plin război: zece centre de export de armament vor fi deschise în Europa din 2026
Ucraina va deschide, începând din 2026, zece centre de export de armament pe teritoriul Europei, inclusiv în statele baltice și în nordul continentului, a anunțat pe 8 februarie președintele Volodimir Zelenski. Decizia marchează o schimbare majoră de politică într-un context de război prelungit cu Rusia și reflectă ambiția Kievului de a-și internaționaliza industria de apărare.
14:20
Rusia face pași concreți pentru a integra centrala nucleară de la Zaporojie în sistemul său energetic, încercând să legitimeze controlul asupra instalației ocupate. O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) arată că Moscova creează cadrul necesar pentru reluarea producției de energie și conectarea centralei la rețeaua electrică rusă. Potrivit experților ISW, autoritățile ruse încearcă să
14:00
Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale compromițătoare despre Donald Trump, susține un fost ofițer KGB
Un fost ofițer KGB și fost șef al serviciilor de securitate din Kazahstan susține că atât Kremlinul, cât și autoritățile de la Astana ar deține materiale compromițătoare despre președintele american Donald Trump. Afirmațiile îi aparțin lui Alnur Mussaiev, care a activat în structurile KGB la Moscova în anii '80 și care, ulterior, a condus serviciile
13:50
Moscova acuză Ucraina de tentativa de asasinat a numărului doi din GRU. Rușii implică Polonia și Moldova în anchetă
Serviciul de securitate rus (FSB) a anunțat luni că cei doi bărbați arestați sub acuzația că au încercat să-l asasineze pe Vladimir Alekseev, numărul doi în Direcția de Informații Militare (GRU) au susținut că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Kyiv Post. Liubomir Kor
13:20
Evenimentele recente din politica globală – inclusiv intervențiile militare unilaterale ale marilor puteri – nu sunt importante prin cazurile concrete pe care le produc, ci prin regulile pe care le distrug. Răsturnarea unui lider autoritar într-un stat îndepărtat, precum Venezuela, este doar un pretext. Adevărata miză este normalizarea ideii că marile puteri pot decide soarta [...] Articolul Lumea sferelor de influență: ce loc mai au statele mici precum Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
09:10
Războiul hibrid al Rusiei în Europa nu are întotdeauna succes, iar Republica Moldova reprezintă un exemplu elocvent în acest sens, conform unei analize publicate de jurnalistul Peter Pomerantsev pe Financial Times. Estimările artă că deși Kremlinul a cheltuit sute de milioane de euro pentru atacuri cibernetice, cumpărare de voturi și influențarea presei, Putin nu a [...] Articolul Financial Times: Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Ursula von der Leyen anunță ce va conține cel de-al XX-a pachet de sancțiuni împotriva Rusiei # DISINFO.MD
Uniunea Europeană pregătește al 20-a pachet de sancțiuni contra Rusiei. UE impune interdicție totală pentru serviciile maritime care au legături cu țițeiul rusesc, a anunțat Ursula von der Leyen. În lista sancțiunilor vor fi incluse încă 43 de nave care fac parte din flota din umbră a Rusiei, iar interdicțiile vor viza în total 640 [...] Articolul Ursula von der Leyen anunță ce va conține cel de-al XX-a pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
16:00
Autoritățile franceze au detectat o operațiune de interferență informațională, coordonată de rețeaua rusă Storm-1516, îl vizează pe președintele Emmanuel Macron. Datele distribuite de propagandiști sugerea implicarea liderului de la Paris în scandalul Epstein. Atacul informațional este documentat de către serviciul francez de monitorizare și protecție împotriva interferențelor digitale străine VIGINUM, scrie ziare.com. Potrivit surselor citate [...] Articolul Atacul propagandiștilor ruși: Macron a fost fals implicat în scandalul Epstein apare prima dată în DISINFO.MD.
13:50
Maia Sandu: Dacă UE ne ajută cu retragerea pașnică a trupelor ruse, reintegrarea Transnistriei e posibilă # DISINFO.MD
Maia Sandu le-a spus liderilor europeni despre problema retragerii pașnice a trupelor ruse, staționate ilegal în regiunea transnistreană. Șefa statului consideră că aceasta este impedimentul major, pentru a realiza reintegrarea. Președinta Moldovei a menționat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8 că sprijinul UE ar putea fi de folos, în acest context. Dacă europenii [...] Articolul Maia Sandu: Dacă UE ne ajută cu retragerea pașnică a trupelor ruse, reintegrarea Transnistriei e posibilă apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Presa americană: oficialii ruși îl avertizează pe Putin asupra unui posibil colaps economic # DISINFO.MD
Alimentată de cheltuieli de ordinul trilioanelor pentru comenzile militare de stat și plățile acordate celor recrutați pentru front, economia de război a Rusiei se apropie de un punct critic. Oficiali din blocul financiar al guvernului l-au avertizat pe Vladimir Putin că, în următoarele luni, țara s-ar putea confrunta cu o criză economică. Informația este relatată [...] Articolul Presa americană: oficialii ruși îl avertizează pe Putin asupra unui posibil colaps economic apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Cheltuielile militare reale ale Rusiei depășesc cu 66% nivelul declarat oficial, chiar și luând în calcul articolele bugetare clasificate. La această concluzie a ajuns Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND), în urma analizei bugetului Federației Ruse. Dacă este utilizată clasificarea mai largă a NATO, care include în cheltuielile de apărare și proiecte de construcții, [...] Articolul Diferență uriașă între cifrele oficiale și cele reale ale cheltuielilor militare ruse apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și doborât peste 100 de drone rusești, inclusiv Shahed # DISINFO.MD
Aeronavele private au primit permisiunea de a intercepta drone rusești abia în vara anului 2025, atunci când apărarea Ucrainei și-a dat seama că fiecare avion contează. De atunci, un mic avion de transport An-28, bimotor, cu elice și echipajul său de voluntari a reușit să ajute la interceptarea a peste 100 de drone. Pe lângă [...] Articolul Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și doborât peste 100 de drone rusești, inclusiv Shahed apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Administrația Trump și Iranul au stabilit să reia negocierile pentru un acord nuclear, vineri. Ce le-au cerut americanii iranienilor # DISINFO.MD
Statele Unite și Iranul au agreat reluarea negocierilor pe tema unui acord nuclear, prima întâlnire urmând să aibă loc vineri, în Oman, relatează BBC. Informația vine la câteva zile după ce Donald Trump l-a amenințat pe Ali Khamenei. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat că întâlnirea va începe la ora locală 10:00, în Muscat. Informația a fost confirmată [...] Articolul Administrația Trump și Iranul au stabilit să reia negocierile pentru un acord nuclear, vineri. Ce le-au cerut americanii iranienilor apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
„Ariciul de oțel”. Planul Ucrainei pentru ziua de după război, când garanțiile s-ar putea dovedi hârtie goală # DISINFO.MD
După trei ani de război total, Ucraina a ajuns la o concluzie amară, dar lucidă: pacea nu este sinonimă cu siguranța. Iar garanțiile de securitate, oricât de solemne ar suna pe hârtie, valorează exact cât disponibilitatea celor care le oferă de a le apăra cu forța. De aici apare Planul B al Kievului — unul [...] Articolul „Ariciul de oțel”. Planul Ucrainei pentru ziua de după război, când garanțiile s-ar putea dovedi hârtie goală apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Zelenski a dezvăluit cum va arăta Armata Ucrainei după război: 800.000 de soldați pe bază de contract, cu salarii mai mari # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că plănuiește să mențină efectivul Armatei Ucrainei la 800.000 de soldați după încheierea războiului sau în cazul unui armistițiu, trecându-i pe bază de contract și oferindu-le salarii mai mari. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței de presă comune cu premierul Poloniei, Donald Tusk, [...] Articolul Zelenski a dezvăluit cum va arăta Armata Ucrainei după război: 800.000 de soldați pe bază de contract, cu salarii mai mari apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Forțele ucrainene au lovit hangarele bazei de testare Kapustin Yar din Rusia, afectând infrastructura pregătită pentru lansarea rachetelor, inclusiv temutele arme hipersonice Oreșnik. Operațiunea a fost desfășurată pe parcursul întregii luni ianuarie și a implicat coordonarea cu o mișcare insurgentă din Rusia. Forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat în ianuarie o serie de atacuri [...] Articolul Atac ucrainean de amploare: baza de testare a rachetelor Oreșnik din Rusia, avariată apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
De ce acordurile comerciale cu Rusia nu garantează pacea. Experții contestă iluziile lui Trump # DISINFO.MD
Administrația SUA mizează pe relansarea legăturilor economice cu Rusia ca instrument de prevenire a unui nou conflict. Însă analiștii avertizează că istoria arată limitele acestei strategii, iar promisiunile de prosperitate pot fi înșelătoare, scrie Foreign Policy. Echipa președintelui american Donald Trump vede refacerea relațiilor comerciale dintre Washington și Moscova drept un element central al unui [...] Articolul De ce acordurile comerciale cu Rusia nu garantează pacea. Experții contestă iluziile lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Rusia și SUA au convenit să prelungească ultimul tratat nuclear cu doar câteva ore înainte de expirare # DISINFO.MD
Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea ultimului tratat de control al armelor nucleare, cu doar câteva ore înainte ca acesta să expire oficial. Informația apare pe fondul temerilor că dispariția acordului ar elimina orice limită asupra celor mai mari două arsenale nucleare din lume. Potrivit unor surse citate [...] Articolul Rusia și SUA au convenit să prelungească ultimul tratat nuclear cu doar câteva ore înainte de expirare apare prima dată în DISINFO.MD.
5 februarie 2026
20:30
Mărturiile unui apropiat de Plahotniuc: Sute de mii de euro erau în „kuliokul” transmis lui Dodon # DISINFO.MD
Fostul ministrul al Justiției Vladimir Cebotari susține că în pachetul negru pe care Vlad Plahotniuc i l-a transmis lui Igor Dodon erau bani. Conform declarațiilor făcute la Curtea Supremă de Justiție, ar fi vorba despre sumă cuprinsă între 500.000 și 750.000 de euro. Ex-vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova a declarat în fața instanței că Vladimir [...] Articolul Mărturiile unui apropiat de Plahotniuc: Sute de mii de euro erau în „kuliokul” transmis lui Dodon apare prima dată în DISINFO.MD.
18:40
Avertizare la nivelul UE: Statele membre să se pregătească pentru retragerea trupelor americane # DISINFO.MD
Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a îndemnat statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfășurate în Europa. În opinia sa, aceste acțiuni ar trebui să implice și creșterea eforturilor de înarmare și dezvoltarea a tehnologiilor spațiale. Kubilius afirmă că Europa trebuie să își asume propria apărare și să [...] Articolul Avertizare la nivelul UE: Statele membre să se pregătească pentru retragerea trupelor americane apare prima dată în DISINFO.MD.
18:40
Speakerul Igor Grosu și președintele Comisiei parlamentare Lilian Carp resping declarațiile lui Vasile Costiuc, care afirma că guvernarea a autorizat activitatea unei fabrici de armament. Conform oficialilor, este vorba despre o campanie de manipulare lansată de Rusia. „Nici pe departe nu vorbim despre o industrie militară. Astfel de echipamente pot fi confecționate doar de instituțiile [...] Articolul „Fabrica de armament” e mâna Kremlinului. Grosu și Carp îl contrazic pe Costiuc apare prima dată în DISINFO.MD.
14:20
Dodon, întrebat ce s-a întâmplat cu Basarabia în 1812. „Rușii sunt vinovați că Moldova nu este unită” # DISINFO.MD
După ce a împânzit Moldova cu bannere anti-unire, Igor Dodon afirmă că rușii sunt vinovați pentru că nu avem o țară unită astăzi. Socialistul a fost întrebat ce s-a întâmplat cu Basarabia în 1812, dacă, în opinia sa, în 1918 a fost „anexare”. „În 1812, din cauza că rușii s-au grăbit cu negocierile, Moldova a [...] Articolul Dodon, întrebat ce s-a întâmplat cu Basarabia în 1812. „Rușii sunt vinovați că Moldova nu este unită” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Marco Rubio susține că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă și China: „Are un arsenal considerabil și în plină expansiune” # DISINFO.MD
Șeful diplomației americane Marco Rubio a declarat miercuri că orice acord în domeniul nuclear cu Rusia ar trebui să includă China, cu o zi înainte de expirarea tratatului New START între Moscova și Washington, notează Agerpres. „Președintele a declarat clar în trecut că pentru a ajunge la un control real al armamentelor în secolul al [...] Articolul Marco Rubio susține că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă și China: „Are un arsenal considerabil și în plină expansiune” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Parlamentul European a anunţat miercuri că reia examinarea acordului comercial al UE cu SUA, după ce Donald Trump a dat înapoi în afirmaţiile sale despre Groenlanda, relatează AFP şi Reuters. Eurodeputaţii sunt gata „să avanseze rapid”, „cu condiţia ca SUA să respecte integritatea teritorială şi suveranitatea Uniunii şi a statelor sale membre”, a declarat social-democratul [...] Articolul Parlamentul European reia lucrul la acordul comercial al UE cu SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Deficitul Rusiei s-ar putea tripla în 2026, în urma scăderii veniturilor din petrol. „Situaţia se deteriorează semnificativ” # DISINFO.MD
Deficitul public al Rusiei s-ar putea tripla comparativ cu ţinta oficială, până la finalul acestui an, scăderea achiziţiilor Indiei de petrol şi majorarea discounturilor la tranzacţionarea petrolului afectând veniturile, în timp ce cheltuielile ar putea fi mai ridicate decât se estima, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Sursele citează calculele [...] Articolul Deficitul Rusiei s-ar putea tripla în 2026, în urma scăderii veniturilor din petrol. „Situaţia se deteriorează semnificativ” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului # DISINFO.MD
Kremlinul a afirmat miercuri că îşi va „continua” ofensiva în Ucraina până când Kievul nu-i va accepta condiţiile, această declaraţie pe un ton ultimativ intervenind într-un moment în care delegaţiile rusă, ucraineană şi americană s-au reunit la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite) pentru o nouă rundă de discuţii pentru încheierea războiului declanşat de Rusia. [...] Articolul Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
ANALIZĂ // Împărțirea sferelor de influență de către SUA, China și Rusia riscă să împingă lumea spre un nou conflict major # DISINFO.MD
Analiștii avertizează că revenirea politicii marilor puteri la logica sferelor de influență exclusive amenință stabilitatea globală și subminează ordinea internațională construită după Al Doilea Război Mondial, relatează Neue Zürcher Zeitung. Potrivit publicației elvețiene, lumea traversează una dintre cele mai profunde transformări ale arhitecturii sale de securitate din ultimele decenii. Sistemul liberal bazat pe reguli, care [...] Articolul ANALIZĂ // Împărțirea sferelor de influență de către SUA, China și Rusia riscă să împingă lumea spre un nou conflict major apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Un nou apel interceptat de serviciile ucrainene de informații arată privațiunile extreme la care sunt supuși soldații ruși pe câmpul de luptă, relatează Kyiv Post. „Serviciile de informații militare au primit încă o confirmare a prăbușirii sistemului logistic al armatei ruse: unitățile de infanterie au fost lăsate fără alimente și provizii adecvate pentru o lungă [...] Articolul „Sunt doar piele și os”. Un soldat rus se plânge de foamea pe câmpul de luptă apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Președintele Finlandei cere Europei să recunoască divergențele de valori cu Statele Unite. „Trebuie să recunoaștem deschis că America se schimbă“ # DISINFO.MD
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că Europa trebuie să accepte faptul că Statele Unite se schimbă și că ideologia care stă la baza politicii externe a actualei administrații americane intră în conflict cu valorile europene. Totodată, el a anunțat că Finlanda își va actualiza strategia de securitate. Vorbind pe 4 februarie, Stubb a spus [...] Articolul Președintele Finlandei cere Europei să recunoască divergențele de valori cu Statele Unite. „Trebuie să recunoaștem deschis că America se schimbă“ apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Italia anunță că a dejucat atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # DISINFO.MD
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice de origine rusă care vizau site-uri asociate Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, cu doar două zile înainte de ceremonia de deschidere a competiției. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, potrivit AFP. „Am dejucat un atac cibernetic care viza mai multe site-uri [...] Articolul Italia anunță că a dejucat atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
România este inclusă pe o hartă publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care documentează o serie de acțiuni atribuite Rusiei în Europa, descrise de analiști drept parte a unei așa-numite „faze zero” – etapa de pregătire informațională și psihologică pentru un posibil conflict viitor între Rusia și NATO. Potrivit ISW, această fază include încălcări [...] Articolul De ce apare România pe harta ISW privind „faza zero” a operațiunilor Rusiei în Europa apare prima dată în DISINFO.MD.
