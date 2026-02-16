Zelenski ordonă măsuri defensive în 24 de ore, pe fondul unui posibil atac masiv rusesc

12:00

Peste 3.900 de șoferi au încălcat regulile de circulație în acest weekend. Potrivit datelor Poliției Naționale, 31 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost prinși în stare de ebrietate, 1.709 au depășit limita de viteză, iar 749 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale