Igor Grosu a discutat reforma APL cu șeful Congresului Autorităților Locale și Regionale
Realitatea.md, 16 februarie 2026 14:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale (CALRE) al Consiliului Europei, Marc Cools. În cadrul discuțiilor, șeful legislativului a menționat că Republica Moldova se pregătește pentru una dintre cele mai importante reforme destinate satelor și orașelor din țară – reforma administrației publice locale. „Este o reformă care […]
• • •
Acum 10 minute
14:20
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Maghiar, cere protecția vieții private în cel mai recent scandal de sex-tape # Realitatea.md
Liderul opoziției maghiare, Peter Maghiar, a solicitat protejarea vieții private și respectarea intimității cetățenilor în cadrul unui eveniment de campanie desfășurat duminică, 15 februarie, la Budapesta. Maghiar a acuzat guvernul condus de Viktor Orban că ar fi încercat să-l discrediteze printr-o înregistrare video cu conținut sexual, filmată în secret împreună cu fosta sa parteneră într-un […]
Acum 30 minute
14:10
Primăria anunță un plan de intervenții pe străzile din Chișinău. Intervențiile vor începe când vremea va permite # Realitatea.md
Planul de intervenții pe străzile din Chișinău afectate de condițiile meteorologice din ultimele aproape două luni a fost finalizat, iar graficul lucrărilor urmează să fie publicat pe site-ul Primăriei. Potrivit primarului general Ion Ceban, serviciile municipale specializate vor începe intervențiile imediat ce condițiile meteo vor permite. Lucrările vor fi desfășurate în două etape: mai întâi […]
14:10
Igor Grosu a discutat reforma APL cu șeful Congresului Autorităților Locale și Regionale # Realitatea.md
14:10
Unde au ajuns cele peste 78 de milioane alocate de CNAM pentru modernizarea instituțiilor medicale în 2025 # Realitatea.md
Aproape 100 de instituții medicale au fost incluse în 2025 în proiecte de modernizare finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), prin fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Bugetul total a depășit 78 de milioane de lei, în creștere cu 29 de milioane față de anul precedent, ceea […]
14:00
FOTO Drumurile naționale, practicabile: Drumarii intervin pentru deszăpezire și combaterea poleiului # Realitatea.md
La această oră, rețeaua de drumuri naționale este practicabilă, iar partea carosabilă este în mare parte umedă, ca urmare a intervențiilor și a răspândirii materialului antiderapant. Totuși, pe anumite sectoare persistă porțiuni cu zăpadă frământată, iar pe alocuri se semnalează polei, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Drumarii continuă să fie în teren, intervenind acolo […]
Acum o oră
13:50
FOTO Nou cartier în capitala Coreei de Nord, dedicat soldaților care au participat la acțiunile din Kursk # Realitatea.md
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a inaugurat în capitala Phenian un cartier rezidențial și o stradă numită Saebyeol „Steaua Nouă", în cinstea participanților la acțiunile militare din regiunea Kursk, în cadrul invaziei declanșate de Rusia împotriva Ucrainei. Totodată, au fost ridicate monumente pentru a comemora faptele soldaților căzuți, iar ordinele de locuințe au fost […]
13:40
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie de promovare până pe 1 martie, transmite IPN. Pentru funcția de rector candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului […]
Acum 2 ore
13:20
Mitropolia Basarabiei reacționează după tensiunile de la mănăstirea din Durlești: „Regretăm foarte mult tulburarea ap ” # Realitatea.md
După incidentul tensionat produs duminică, 15 februarie, la Mănăstirea „Sfântul Andrei" din Durlești, Mitropolia Basarabiei a oferit un răspuns pentru Realitatea.md, precizând că decizia privind îndepărtarea arhimandritului Andrei Caramalău din funcția de stareț ar fi fost luată încă în anul 2021. Potrivit reprezentanților instituției, prima decizie chiriarhală în privința acestuia ar fi fost emisă pe […]
13:20
Numărul cazurilor de boli infecțioase și infecții respiratorii este în scădere în capitală, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței operative a Primăria Municipiului Chișinău din 16 februarie. Potrivit datelor prezentate de către Marina Buga, șefă adjunctă a Direcției generale asistență medicală și socială, în săptămâna a șasea a anului au fost înregistrate cu 366 […]
13:20
FOTO Nou cartier în capitala Coreei de Nord, dedicate soldaților care au participat la acțiunile din Kursk # Realitatea.md
13:00
BANI.MD Motivul scumpirii curentului: Costul energiei și „devierile” împing tarifele în sus # Realitatea.md
Tarifele la energia electrică ar putea crește în Republica Moldova, după ce principalii furnizori, Premier Energy și FEE Nord, au solicitat oficial majorarea prețurilor. Operatorii au invocat, în cererea depusă la ANRE, scumpirea energiei procurate și devieri tarifare acumulate, scrie BANI.MD. Premier Energy cere un tarif de 3,83 lei/kWh pentru consumatorii de joasă tensiune, în […]
12:50
Lumea a intrat într-o nouă etapă a cursei înarmării. Statele lumii investesc miliarde în industria armamentului. Europa, China, SUA, Rusia au dat la o parte regimurile de control al armelor și s-au angajat într-o competiție acerbă pentru producerea echipamentelor militare. Între timp asistăm la o revoluție a dronelor, iar inteligența artificială este tot mai prezentă […]
12:50
Operațiuni de salvare în sudul Elveției după ce un tren a deraiat din cauza unei avalanșe # Realitatea.md
În dimineața zilei de 16 februarie, un tren a deraiat în sudul Elveției din cauza unei avalanșe. Autoritățile au anunțat că mai multe persoane ar putea fi rănite, iar până în prezent 80 de pasageri au fost evacuați în siguranță, transmite RTL Today. Operatorul căilor ferate federale elvețiene a precizat pe site-ul său că serviciile […]
12:40
Reforma administrației publice locale (APL), propusă de guvernare, este calificată drept „un nou truc electoral" fără bază legală clară, susține primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, planul ar prevedea închiderea a aproximativ 600 de primării și reorganizarea teritorială în circa 10 raioane. „Reforma APL propusă de Guvernare este un nou truc electoral pregătit de PAS, […]
12:40
CEC anunță startul perioadei electorale pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai # Realitatea.md
Luni, 16 februarie, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), principalele acțiuni în perioadă constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a participanților la referendum, constituirea și organizarea secțiilor de votare, […]
12:30
VIDEO Fost militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, a fost rănit după explozia automobilului său # Realitatea.md
În dimineața zilei de 16 februarie, a avut loc o explozie la un autoturism într-un cartier din Odesa. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost rănit în incident, acesta fiind un fost colonel al Forțelor Armate ale Ucrainei. Mai multe surse susțin că explozia s-a produs în momentul în […]
Acum 4 ore
12:20
Cei mai mari furnizori de energie electrică din țară, SRL Premier Energy și SA Furnizarea Energiei Electrice Nord au cerut ajustarea tarifelor la energia electrică. Cererile au fost depuse la ANRE în data de 13 februarie. Astfel, furnizorul Premier Energy, care deservește partea centrală a țării, a solicitat un tarif de 3,83 lei/kWh pentru energia […]
12:20
FOTO Iresponsabilitate totală! Un șofer a pornit la drum cu anvelope de vară în plină iarnă # Realitatea.md
Un șofer a fost oprit astăzi, 16 februarie, de polițiști după ce a fost prins circulând cu anvelope necorespunzătoare sezonului rece. Deplasarea acestuia a fost imediat sistată. Poliția Națională reamintește că, în condiții de polei, ghețuș sau ninsoare, folosirea anvelopelor de vară este strict interzisă. Nerespectarea acestei obligații pune în pericol viața șoferilor și a […]
12:10
Tragedie la Orhei: Un bărbat a decedat, după ce ambulanța ar fi ajuns prea târziu din cauza drumului necurățat # Realitatea.md
Un bărbat de 55 de ani a murit după ce ambulanța a ajuns cu întârziere, deoarece a rămas blocată pe un drum acoperit cu ghețuș. Tragedia s-ar fi produs noaptea trecută, în jurul orei 01:12, în apropierea localității Jora de Jos, raionul Orhei, transmite pulsmedia.md. Din cauza ghețușului și a faptului că drumul nu era […]
12:00
Șoferi „seduși” de viteză: Peste 1.000 au depășit limita în weekend, inclusiv de Ziua Îndrăgostiților # Realitatea.md
Peste 3.900 de șoferi au încălcat regulile de circulație în acest weekend. Potrivit datelor Poliției Naționale, 31 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost prinși în stare de ebrietate, 1.709 au depășit limita de viteză, iar 749 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale […]
12:00
VIDEO Străzile Cehiei fierb: mii de oameni împotriva guvernului, în sprijinul lui Petr Pavel # Realitatea.md
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, duminică, 15 februarie, în marile orașe din Cehia, dar și în localități mai mici, pentru a-și exprima susținerea față de președintele Petr Pavel, pe fondul unei dispute cu guvernul populist de dreapta al țării. Manifestațiile s-au extins până în apropierea Pieței Vechi din Brno, unde transportul […]
11:50
VIDEO Droguri crescute și vândute la Cahul. Suspecții riscă până la 6 ani de închisoare # Realitatea.md
Mai multe persoane din Cahul, bănuite de cultivarea, păstrarea, consumul și comercializarea drogurilor la Cahul, au fost documentate de oamenii legii în ultimele două luni. În urma perchezițiilor autorizate, efectuate la domiciliile a trei bărbați cu vârste de 35, 42 și 59 de ani, polițiștii au depistat droguri de origine vegetală. Masa vegetală ridicată, […]
11:40
VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Tatiana Scîntian de la student la lider departament în cadrul Philip Morris Moldova # Realitatea.md
În spatele performanței unei companii recunoscute drept Angajator de Top se află oameni care au crescut odată cu organizația, au traversat etape de transformare și au contribuit direct la evoluția acesteia. Philip Morris este prezentă pe piața din Republica Moldova de 30 de ani și a obținut pentru a cincea oară cu titlul de Angajator […]
11:10
Unele curse aeriene pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice. În acest context, autoritățile asigură că toate procedurile operaționale sunt respectate și că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală. „Pentru că iarna este tare insistentă anul acesta, iar în contextul condițiilor meteorologice și al codului galben emis pentru aceste zile, […]
11:10
FOTO/VIDEO Iarna blochează traficul! Ambuteiaje infernale atât în Chișinău, cât și pe traseele naționale # Realitatea.md
Ninsoarea și poleiul au blocat circulația în Capitală, dar și pe mai multe trasee naționale. Astfel, în această dimineață, în cartierul Poșta Veche din Chișinău, șoferii au stat minute în șir la coadă, acolo unde ambuteiajele sunt o raritate. Imagini video au fost expediate de un cititor al site-ului nostru. Pe traseul Stăuceni-Chișinău s-a circulat […]
11:10
Iarna se întoarce peste România. Cod galben de ninsori și temperaturi de până la -10 grade # Realitatea.md
Un cod galben de ninsori, viscol și ger a fost emis pentru mai multe regiuni din România. Avertizarea anunțată de Administrația Națională de Meteorologie intră în vigoare marți dimineață și vizează precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și depuneri consistente de zăpadă. Potrivit meteorologilor, la început vor fi precipitații mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, însă […]
11:00
Azi, 16 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic "frauda bancară", în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Învinuitul nu va participa la ședința de judecat din motive de sănătate, au anunțat magistrații. Totodată, a fost prezentat un proces verbal eliberat de administrația penitenciarului, care confirmă că acesta nu […]
10:50
FOTO, VIDEO Protest la Tocuz din cauza noroiului! Șoferii cer reparația drumului spre traseul central # Realitatea.md
Locuitorii satului Tocuz, din raionul Căușeni, solicită disperat intervenția autorităților pentru repararea celor nouă kilometri de drum care leagă localitatea de traseul central. Oamenii spun că, din cauza noroiului nu pot ieși din sat. Potrivit acestora, porțiunea de drum nu a fost niciodată asfaltată, iar la fiecare ploaie, carosabilul acoperit cu prundiș se transformă în […]
10:40
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis în judecată. Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea. Prima ședință este programată pentru 4 martie […]
10:40
Iulian Chifu, invitat la emisiunea „Realitatea te privește”, ediția din 16 februarie # Realitatea.md
Războiul din Ucraina și relația dintre Europa și Statele Unite au dominat agenda Conferinței de Securitate de la München. Liderul de la Kiev
10:30
Drumurile naționale rămân practicabile, dar se circulă greu pe unele sectoare. AND anunță intervenții permanente în teren # Realitatea.md
Circulația rutieră are loc în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării, anunță Administrația de Stat a Drumurilor. Echipele de intervenție sunt mobilizate în teren și lucrează continuu pentru deszăpezirea traseelor și combaterea poleiului. Potrivit autorităților, 177 de utilaje speciale și 123 de muncitori rutieri intervin pe drumurile naționale. În ultimele 12 ore, au fost […] Articolul Drumurile naționale rămân practicabile, dar se circulă greu pe unele sectoare. AND anunță intervenții permanente în teren apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:20
10:20
Trafic și exploatare sexuală a trei tinere, la Moscova: Un bărbat din Orhei, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere în Moscova, în anul 2006. Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că acesta fusese anunțat în căutare, iar în 2022 a fost reținut și plasat în arest preventiv, la solicitarea […] Articolul Trafic și exploatare sexuală a trei tinere, la Moscova: Un bărbat din Orhei, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Declarații la Realitatea TV: Creșterea prețurilor la imobile este posibilă pe termen mediu, dar fără premise în prezent # Realitatea.md
Piața imobiliară a intrat într-o fază de așteptare, care va duce la o ajustare a prețurilor, însă fără scăderi dramatice sau creșteri spectaculoase în perioada apropiată. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au afirmat că, în acest moment, așteptările de pe piața imobiliară sunt exagerate atât din perspectiva vânzătorilor, cât și a cumpărătorilor. […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Creșterea prețurilor la imobile este posibilă pe termen mediu, dar fără premise în prezent apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Bucureștiul dă asigurări: Alocațiile copiilor moldoveni nu sunt afectate de expirarea cărților de identitate românești # Realitatea.md
Alocația de stat pentru copiii moldoveni cu cetățenie română nu va fi pierdută chiar dacă părinții au rămas fără carte de identitate românească, dau asigurări autoritățile de la București, în contextul în care peste 100.000 de cărți de identitate românești, deținute de moldoveni, și-au pierdut valabilitatea în urma unei modificări legislative aplicate din 202, scrie […] Articolul Bucureștiul dă asigurări: Alocațiile copiilor moldoveni nu sunt afectate de expirarea cărților de identitate românești apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Investitorii pot depune oferte pentru licitația de construcție a centralelor eoliene. Capacitatea totală planificată – 170 MW # Realitatea.md
Investitorii interesați pot depune, în perioada 19 februarie – 31 martie, ofertele pentru licitația privind construcția centralelor eoliene, care vizează o capacitate totală de 170 MW. Proiectele includ și obligativitatea instalării unor sisteme de stocare a energiei cu o capacitate de 44 MWh, transmite IPN. Pot participa doar proiectele cu o capacitate mai mare de […] Articolul Investitorii pot depune oferte pentru licitația de construcție a centralelor eoliene. Capacitatea totală planificată – 170 MW apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
O delegație a Parlamentului Republicii Elene se află în vizită la Chișinău. Reformele și integrarea europeană, pe agendă # Realitatea.md
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16-19 februarie, o vizită oficială în Republica Moldova. Pe parcursul vizitei, oficialii eleni au programate întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, alături de membrii comisiei și reprezentanți ai proiectului Twinning Moldova la […] Articolul O delegație a Parlamentului Republicii Elene se află în vizită la Chișinău. Reformele și integrarea europeană, pe agendă apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Barack Obama spune, într-un interviu, că extratereștrii există, dar nu sunt ținuți la celebra bază Area 51 # Realitatea.md
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a revenit cu explicații după ce o glumă făcută într-un podcast a reaprins speculațiile online despre extratereștri. Acesta a precizat că, în timpul mandatului său, nu a văzut nimic care să indice existența unor vizite sau legături ale acestora cu Pământul și a respins ideea că presupuse ființe extraterestre […] Articolul Barack Obama spune, într-un interviu, că extratereștrii există, dar nu sunt ținuți la celebra bază Area 51 apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Prognoza meteo pentru 16 februarie: Ninsoare, lapoviță și vânt puternic, cu minime de până la -8 grade noaptea # Realitatea.md
Meteorologii prognozează pentru astăzi 16 februarie 2026 ninsori și lapoviță pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la +1 grad, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la -8 grade. La Nord, valorile termice diurne vor ajunge la cel mult -1 grad, iar noaptea se vor înregistra minime de până […] Articolul Prognoza meteo pentru 16 februarie: Ninsoare, lapoviță și vânt puternic, cu minime de până la -8 grade noaptea apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Drumuri practicabile în Chișinău: Primăria anunță că intervențiile de deszăpezire continuă fără întrerupere # Realitatea.md
Serviciile municipale intervin în continuare pentru deszăpezirea străzilor și combaterea ghețușului, în contextul schimbării vremii și al precipitațiilor din ultimele ore. Echipele lucrează atât mecanizat, cât și manual, pe străzile din oraș, pe trotuare, treceri de pietoni, în pasaje subterane și în preajma instituțiilor sociale. Primăria capitalei anunță că intervențiile se desfășoară fără întrerupere în […] Articolul Drumuri practicabile în Chișinău: Primăria anunță că intervențiile de deszăpezire continuă fără întrerupere apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:10
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026 aduce claritate mentală și dorința de a face lucrurile cât mai bine. Astrele te încurajează să fii atentă la detalii, să îți asculți intuiția și să valorifici lecțiile învățate din trecut. Este un moment potrivit pentru maturizare, asumare și decizii bine gândite, cu impact pe termen lung. Berbec (21 […] Articolul Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Zodia care dă lovitura la bani apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Condițiile meteo dificile din ultimele zile au provocat deconectări de energie în mai multe localități din țară. Astfel, 40 066 de consumatori au rămas fără lumină. Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii la electricitate în cel mai scurt timp. „Premier Energy Distribution” SA a raportat 5 136 de deconectări neprogramate […] Articolul Fără lumină din cauza condițiilor meteo: Circa 40.066 de consumatori, afectați apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Atac cu drone ucrainene asupra unui port rusesc de la Marea Neagră, înaintea noilor negocieri de pace # Realitatea.md
Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat incendii într-un port rusesc de la Marea Neagră, au anunțat autoritățile, cu puțin timp înaintea unor noi negocieri destinate să pună capăt conflictului care se apropie de patru ani. Două persoane au fost rănite în atacul asupra portului Taman din regiunea Krasnodar. Au fost avariate un […] Articolul Atac cu drone ucrainene asupra unui port rusesc de la Marea Neagră, înaintea noilor negocieri de pace apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile naționale. Ceban: Activitatea în instituții se desfășoară normal # Realitatea.md
Pe parcursul întregii nopți, serviciile municipale au intervenit continuu, iar acțiunile sunt în desfășurare și la această oră. Ion Ceban informează că drumurile sunt practicabile în condiții de iarnă, astfel că activitatea în școli și la locurile de muncă se desfășoară în regim normal. „Am fost în permanentă legătură cu pretorii, șefii de direcții, alături […] Articolul VIDEO Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile naționale. Ceban: Activitatea în instituții se desfășoară normal apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
FOTO Se circulă în condiții dificile pe mai multe drumuri din țară: Drumarii au intervenit pe parcursul nopții # Realitatea.md
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce îngreunează condițiile de circulație. Echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții și continuă să fie mobilizate în teren, desfășurând lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a poleiului. Se […] Articolul FOTO Se circulă în condiții dificile pe mai multe drumuri din țară: Drumarii au intervenit pe parcursul nopții apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Credincioșii ortodocși se pregătesc de Postul Paștelui. Începe Săptămâna Albă: Ce alimente pot fi consumate # Realitatea.md
Creștinii ortodocși intră în „Săptămâna albă”, în care nu se mai consumă carne, dar se face dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. Albul acestor alimente simbolizează haina luminoasă a postului care urmează să înceapă săptămâna viitoare. În prima zi din Săptămâna Albă, numită și Lunea Curată, gospodinele spală toate vasele în care s-a gătit […] Articolul Credincioșii ortodocși se pregătesc de Postul Paștelui. Începe Săptămâna Albă: Ce alimente pot fi consumate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
06:20
Un super-aliment inovator a fost lansat la târgul internațional SIGEP, desfășurat în Italia. Este vorba despre făina de mere Nuvela, obținută din fructe provenite din producția locală. Potrivit Fruit Book Magazine, făina de mere este un produs inovator complet natural, obținut printr-un proces brevetat care elimină semințele și pedunculii din merele folosite pentru materie primă. Procedeul […] Articolul Făina de mere, noul super-aliment lansat în Italia: Are 60% fibre și zero gluten apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
18:50
Scene terifiante într-un supermarket din Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță chiar din mâna mamei sale # Realitatea.md
Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate dintr-un supermarket din Italia. Bărbatul a smuls copilul chiar din mâna mamei sale. Scena a durat 20 de secunde și i-a îngrozit pe părinții fetiței, dar și pe clienții magazinului, scrie antena3.ro. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. […] Articolul Scene terifiante într-un supermarket din Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță chiar din mâna mamei sale apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Vizibilitate redusă și carosabil umed: circulație îngreunată pe mai multe drumuri naționale # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed. Pe mai multe sectoare se semnalează ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. În contextul Codului Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil până la data de 16 februarie, ploile vor trece […] Articolul Vizibilitate redusă și carosabil umed: circulație îngreunată pe mai multe drumuri naționale apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Un bărbat în stare de ebrietate, salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți # Realitatea.md
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a rămas blocat pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți, fără a mai putea ajunge la mal. Incidentul a fost observat de o trecătoare, care a alertat serviciile de urgență, scrie nordinfo.md. La fața locului au intervenit pompierii, un echipaj de poliție și ambulanța. Un salvator a înaintat pe […] Articolul VIDEO Un bărbat în stare de ebrietate, salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
