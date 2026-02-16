Trei companii din Grecia analizează oportunitățile de investiții în Republica Moldova

14:40

Un moldovean care revine acasă după ani petrecuți peste hotare ar putea veni nu doar cu valizele pline, ci și cu un frigider, un cuptor cu microunde, un televizor sau chiar o bicicletă – toate fără plata taxelor de import. Guvernul urmează să examineze lista exactă a bunurilor personale care pot fi introduse în țară