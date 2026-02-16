Doi ani de la moartea lui Alexei Navalnîi: parcursul și ultimele zile ale liderului opoziției ruse
Realitatea.md, 16 februarie 2026 18:40
Astăzi, 16 februarie, se împlinesc doi ani de la moartea activistului și liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai regimului condus de dictatorul rus, Vladimir Putin. Navalnîi a devenit cunoscut pentru activitatea sa politică împotriva conducerii Federației Ruse, dar și pentru campaniile civice prin care a denunțat corupția la nivel
Acum 30 minute
18:40
Acum o oră
18:20
Evaluarea manualelor școlare va fi plătită cu minimum 550 de lei pentru o coală de autor, iar cheltuielile pentru expertizarea manuscriselor nu vor putea depăși 15% din valoarea contractului de achiziție. Sunt doar câteva dintre modificările propuse într-un proiect de hotărâre a guvernului care schimbă regulile de elaborare, evaluare și distribuire a manualelor școlare, transmite
18:00
FOTO O fetiță, diagnosticată cu o tumoră masivă, a fost operată cu succes de medicii din Chișinău # Realitatea.md
O fetiță de trei ani, diagnosticată cu o tumoră masivă, a fost salvată de medici. Operația a fost efectuată la Centrul „Natalia Gheorghiu" al Institutului Mamei și Copilului din municipiul Chișinău. Pacienta a fost adusă la IMC cu tuse uscată persistentă, stare de oboseală și dificultăți de respirație (dispnee), simptome apărute cu doar o săptămână
Acum 2 ore
17:20
VIDEO cu mai mulți elevi care traversează un pod inundat din Bălți. Primăria trage un semnal de alarmă # Realitatea.md
Mai mulți elevi au fost surprinși în timp ce traversau pe marginea unui pod pietonal inundat peste râul Răut, din Bălți. Podul a fost inundat, după ce în ultimele zile zăpada s-a topit și a crescut nivelul apei. În acest context, Primăria municipiului Bălți a venit cu un apel public către părinți și locuitorii
17:00
Ambulanța din Orhei a ajuns în aproape 2 ore la pacient din cauza vremii. Bărbatul solicitase ajutor pentru dispnee # Realitatea.md
Noi detalii au fost oferite în cazul intervenției întârziate din raionul Orhei, unde un bărbat de 59 de ani a fost găsit decedat. Potrivit informațiilor comunicate de CNAMUP, apelul la 112 a fost recepționat în data de 16 februarie, la ora 00:30. Pacientul suferea de patologie cardiovasculară decompensată, iar motivul solicitării a fost „dispnee". Solicitarea
Acum 4 ore
16:50
VIDEO Un copil de 3 ani a suferit arsuri pe 25% din corp după ce un incendiu i-a cuprins casa, în județul Iași # Realitatea.md
Un băiețel de numai trei ani din județul Iași a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe aproximativ 25% din suprafața corpului, după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbucnit chiar în camera în care dormea copilul, existând și risc de explozie. În momentul producerii incendiului,
16:50
Rusia atacă deliberat ambasada Azerbaidjanului la Kiev, susține președintele Ilham Aliev. Declarația a fost făcută pentru publicația Ukrainska Pravda, în marja Conferinței de Securitate de la München, scrie Disinfo.md. Aliev a afirmat că forțele ruse au atacat de trei ori obiective diplomatice azere în Ucraina. Conform lui, diplomația de la Baku a transmis la Moscova
16:40
VIDEO O copilă de trei ani, din Ucraina, răpită și adusă forțat în Moldova. Cum a reușit mama să o găsească # Realitatea.md
O copilă de doar 3 ani, din Ucraina, a fost răpit în luna octombrie 2025 de către tatăl său, și adusă forțat în Moldova. Cazul a avut loc în contextul unui proces de divorț al părinților. Fetița a fost luată de tatăl său de la un loc de joacă din Ucraina și scoasă ilegal din
16:40
FOTO Ambulanță blocată și camioane derapate: Salvatorii au intervenit din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe situații generate de condițiile meteorologice nefavorabile, precum poleiul, ghețușul și ninsorile. Astfel, în apropierea satului Susleni, raionul Orhei, salvatorii au intervenit pentru deblocarea și tractarea unei ambulanțe, asigurând transportarea în siguranță a pacientului către instituția medicală. Ulterior,
16:40
Două ceasuri Rolex de 28.000 €, confiscate la vamă. Un moldovean a încercat să le aducă ilegal # Realitatea.md
Două ceasuri Rolex nedeclarate au fost descoperite de funcționarii postului vamal Leușeni, în urma controlului unui autoturism Mercedes GLA care venea din România. Mașina era condusă de un moldovean de 28 de ani. Totuși, printre bunurile personale au fost găsite două ceasuri de lux marca Rolex, nedeclarate, cu o valoare totală de 28.200 de euro.
16:10
Cum au fost cheltuite 2,5 miliarde de lei din Fondul Rutier. Autoritățile prezintă bilanțul lucrărilor din 2025 # Realitatea.md
În anul 2025, pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a fost alocat un buget de aproximativ 2,59 miliarde de lei. Potrivit Raportului de executare prezentat de Administrația de Stat a Drumurilor, suma utilizată în perioada ianuarie-decembrie a constituit circa 2,51 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un grad de realizare de
16:00
Soarta Procurorului General rămâne incertă. Comisia de vetting are nevoie de încă o lună pentru decizie # Realitatea.md
Evaluarea integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, nu a fost finalizată. Membrii Comisiei de evaluare a procurorilor nu au ajuns la consens asupra raportului de specialitate, transmite IPN. Potrivit informațiilor publicate de Comisia vetting, Completul de evaluare A nu a întrunit numărul necesar de voturi. Conform legii, în lipsa unanimității, raportul
16:00
VIDEO Comrat: 6 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital după ce o mașină a intrat pe contrasens # Realitatea.md
Șase persoane, printre care și un copil, au fost transportate la spital după ce au fost implicate într-un grav accident produs duminică, 15 februarie, în apropiere de Comrat. Potrivit poliției, un automobil Toyota Corolla, condus de un bărbat de 66 de ani, care avea ca pasageri un copil de 6 ani și o femeie de
15:40
Moldova riscă să piardă 40 de milioane de dolari din cauza ”războiului cărnii de pasăre” cu Ucraina # Realitatea.md
Republica Moldova riscă să piardă aproximativ 40 de milioane de dolari din exporturile sale de produse vinicole, după ce a ignorat încercările Ucrainei de a soluționa situația legată de interdicția totală asupra importului de carne de pasăre ucraineană. Kievul a avertizat deja că ar putea aplica măsuri comerciale similare, transmite BANI.MD. Timp de trei săptămâni,
15:40
Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ninsori și vânt puternic în Moldova, pentru perioada 17 februarie, ora 20:00 și 18 februarie, ora 17:00. „Pe arii extinse vântul nord-vestic va sufla în rafale de până la 15–20 m/s, va viscoli, formând troiene de zăpadă, iar vizibilitatea va fi redusă. Pe drumuri se va forma
15:30
Crimă terifiantă de Ziua Îndrăgostiților: o ucraineancă și iubitul ei au fost uciși chiar în casa lor din SUA # Realitatea.md
Ziua Îndrăgostiților s-a încheiat tragic pentru un cuplu din Carolina de Nord, unde o ucraineancă și iubitul ei, militar, au fost uciși în timp ce dormeau. Atacul a fost comis de fostul iubit al fetei, care a intrat prin efracție și i-a împușcat pe amândoi, potrivit The Independent. Tânăra, Katerina Tovmaș, avea 21 de ani
15:20
Bugetul Chișinăului, mai mare cu 500 de milioane de lei față de anul trecut. Ceban respinge speculațiile privind lipsa finanțelor # Realitatea.md
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, susține că bugetul municipiului Chișinău pentru anul curent este mai mare cu jumătate de miliard de lei comparativ cu anul 2025. Potrivit edilului, suma suplimentară ar urma să fie direcționată către proiecte de infrastructură, servicii și programe pentru locuitorii orașului. Ceban a condamnat speculațiile potrivit cărora Primăria nu ar
15:00
Patru autovehicule au fost implicate astăzi, 16 februarie, într-un accident rutier pe șoseaua Muncești din Capitală. În urma impactului, două mașini au fost puternic avariate, potrivit imaginilor trimise de la un cititor Realitatea.md. Potrivit poliției, un Renault s-a tamponat cu un autoturism Dacia, care, la rândul său, a fost proiectat în alte două vehicule, un
15:00
Autoritățile din Israel investighează un plic suspect cu fiole găsit la biroul lui Benjamin Netanyahu # Realitatea.md
Personalul biroului prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, a descoperit luni, 16 februarie, un plic suspect care conținea fiole cu o substanță necunoscută, ulterior, pachetul a fost trimis pentru analiză la laborator, potrivit presei israeliene. Conform articolului, nu există niciun pericol pentru public, citând un departament relevant al biroului lui Netanyahu. O purtătoare de cuvânt a guvernului
Acum 6 ore
14:50
Rubio la Budapesta: întâlnire cu Orban înainte de semnarea unui acord nuclear civil între SUA și Ungaria # Realitatea.md
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, se află marți, 16 februarie, la Budapesta pentru discuții cu prim-ministrul Viktor Orban și membrii guvernului său. Întâlnirile au loc pe fondul unui acord de cooperare în domeniul nuclear civil, anunțat anterior de președintele SUA, Donald Trump, citează MediaFax. Trump și-a exprimat sprijinul pentru Orban în perspectiva
14:40
Ce pot aduce moldovenii din diaspora fără taxe vamale. De la frigider și microunde, până la bicicletă # Realitatea.md
Un moldovean care revine acasă după ani petrecuți peste hotare ar putea veni nu doar cu valizele pline, ci și cu un frigider, un cuptor cu microunde, un televizor sau chiar o bicicletă – toate fără plata taxelor de import. Guvernul urmează să examineze lista exactă a bunurilor personale care pot fi introduse în țară
14:40
Iarna nu se lasă dusă! Se așteaptă lapoviță, ninsori și temperaturi de până la -11 grade # Realitatea.md
După o perioadă de stabilitate a vremii, ninsorile revin în Moldova, iar temperaturile vor scădea. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, marți se așteaptă lapoviță, iar miercuri sunt prognozate ninsori în majoritatea regiunilor țării. Noaptea, temperaturile vor coborî până la -11 grade Celsius în unele zone, iar ziua vor fi tot valori negative. Tot miercuri, se
14:30
VIDEO Așa ceva vezi rar în Chișinău! Un șofer a ajuns cu mașina sa într-o groapă adâncă # Realitatea.md
Așa ceva vezi rar în Chișinău! Un șofer și-a avariat mașina după ce a căzut într-o groapă adâncă de pe strada Milescu Spătaru. Autovehiculul, un Renault Megane, a suferit avarii ușoare. Din imaginile postate pe rețelele de socializare se observă că drumul s-ar fi aflat în reparație, iar la fața locului se aflau mai multe
14:20
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Maghiar, cere protecția vieții private în cel mai recent scandal de sex-tape # Realitatea.md
Liderul opoziției maghiare, Peter Maghiar, a solicitat protejarea vieții private și respectarea intimității cetățenilor în cadrul unui eveniment de campanie desfășurat duminică, 15 februarie, la Budapesta. Maghiar a acuzat guvernul condus de Viktor Orban că ar fi încercat să-l discrediteze printr-o înregistrare video cu conținut sexual, filmată în secret împreună cu fosta sa parteneră într-un
14:10
Primăria anunță un plan de intervenții pe străzile din Chișinău. Intervențiile vor începe când vremea va permite # Realitatea.md
Planul de intervenții pe străzile din Chișinău afectate de condițiile meteorologice din ultimele aproape două luni a fost finalizat, iar graficul lucrărilor urmează să fie publicat pe site-ul Primăriei. Potrivit primarului general Ion Ceban, serviciile municipale specializate vor începe intervențiile imediat ce condițiile meteo vor permite. Lucrările vor fi desfășurate în două etape: mai întâi
14:10
Igor Grosu a discutat reforma APL cu șeful Congresului Autorităților Locale și Regionale # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale (CALRE) al Consiliului Europei, Marc Cools. În cadrul discuțiilor, șeful legislativului a menționat că Republica Moldova se pregătește pentru una dintre cele mai importante reforme destinate satelor și orașelor din țară – reforma administrației publice locale. „Este o reformă care
14:10
Unde au ajuns cele peste 78 de milioane alocate de CNAM pentru modernizarea instituțiilor medicale în 2025 # Realitatea.md
Aproape 100 de instituții medicale au fost incluse în 2025 în proiecte de modernizare finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), prin fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Bugetul total a depășit 78 de milioane de lei, în creștere cu 29 de milioane față de anul precedent, ceea
14:00
FOTO Drumurile naționale, practicabile: Drumarii intervin pentru deszăpezire și combaterea poleiului # Realitatea.md
La această oră, rețeaua de drumuri naționale este practicabilă, iar partea carosabilă este în mare parte umedă, ca urmare a intervențiilor și a răspândirii materialului antiderapant. Totuși, pe anumite sectoare persistă porțiuni cu zăpadă frământată, iar pe alocuri se semnalează polei, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Drumarii continuă să fie în teren, intervenind acolo
13:50
FOTO Nou cartier în capitala Coreei de Nord, dedicat soldaților care au participat la acțiunile din Kursk # Realitatea.md
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a inaugurat în capitala Phenian un cartier rezidențial și o stradă numită Saebyeol „Steaua Nouă", în cinstea participanților la acțiunile militare din regiunea Kursk, în cadrul invaziei declanșate de Rusia împotriva Ucrainei. Totodată, au fost ridicate monumente pentru a comemora faptele soldaților căzuți, iar ordinele de locuințe au fost
13:40
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie de promovare până pe 1 martie, transmite IPN. Pentru funcția de
13:20
Mitropolia Basarabiei reacționează după tensiunile de la mănăstirea din Durlești: „Regretăm foarte mult tulburarea ap ” # Realitatea.md
După incidentul tensionat produs duminică, 15 februarie, la Mănăstirea „Sfântul Andrei” din Durlești, Mitropolia Basarabiei a oferit un răspuns pentru Realitatea.md, precizând că decizia privind îndepărtarea arhimandritului Andrei Caramalău din funcția de stareț ar fi fost luată încă în anul 2021. Potrivit reprezentanților instituției, prima decizie chiriarhală în privința acestuia ar fi fost emisă pe […] Articolul Mitropolia Basarabiei reacționează după tensiunile de la mănăstirea din Durlești: „Regretăm foarte mult tulburarea ap ” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Numărul cazurilor de boli infecțioase și infecții respiratorii este în scădere în capitală, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței operative a Primăria Municipiului Chișinău din 16 februarie. Potrivit datelor prezentate de către Marina Buga, șefă adjunctă a Direcției generale asistență medicală și socială, în săptămâna a șasea a anului au fost înregistrate cu 366 […] Articolul VIDEO Mai puține cazuri de boli infecțioase și gripă, raportate în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
13:00
BANI.MD Motivul scumpirii curentului: Costul energiei și „devierile” împing tarifele în sus # Realitatea.md
Tarifele la energia electrică ar putea crește în Republica Moldova, după ce principalii furnizori, Premier Energy și FEE Nord, au solicitat oficial majorarea prețurilor. Operatorii au invocat, în cererea depusă la ANRE, scumpirea energiei procurate și devieri tarifare acumulate, scrie BANI.MD. Premier Energy cere un tarif de 3,83 lei/kWh pentru consumatorii de joasă tensiune, în […] Articolul BANI.MD Motivul scumpirii curentului: Costul energiei și „devierile” împing tarifele în sus apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:50
Lumea a intrat într-o nouă etapă a cursei înarmării. Statele lumii investesc miliarde în industria armamentului. Europa, China, SUA, Rusia au dat la o parte regimurile de control al armelor și s-au angajat într-o competiție acerbă pentru producerea echipamentelor militare. Între timp asistăm la o revoluție a dronelor, iar inteligența artificială este tot mai prezentă […] Articolul Omenirea se înarmează pentru pace. Cu ce se va termina această cursă a înarmării? apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Operațiuni de salvare în sudul Elveției după ce un tren a deraiat din cauza unei avalanșe # Realitatea.md
În dimineața zilei de 16 februarie, un tren a deraiat în sudul Elveției din cauza unei avalanșe. Autoritățile au anunțat că mai multe persoane ar putea fi rănite, iar până în prezent 80 de pasageri au fost evacuați în siguranță, transmite RTL Today. Operatorul căilor ferate federale elvețiene a precizat pe site-ul său că serviciile […] Articolul Operațiuni de salvare în sudul Elveției după ce un tren a deraiat din cauza unei avalanșe apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Reforma administrației publice locale (APL), propusă de guvernare, este calificată drept „un nou truc electoral” fără bază legală clară, susține primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, planul ar prevedea închiderea a aproximativ 600 de primării și reorganizarea teritorială în circa 10 raioane. „Reforma APL propusă de Guvernare este un nou truc electoral pregătit de PAS, […] Articolul Ion Ceban: Reforma APL propusă de guvernare este un „truc electoral” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
CEC anunță startul perioadei electorale pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai # Realitatea.md
Luni, 16 februarie, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), principalele acțiuni în perioadă constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a participanților la referendum, constituirea și organizarea secțiilor de votare, […] Articolul CEC anunță startul perioadei electorale pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Fost militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, a fost rănit după explozia automobilului său # Realitatea.md
În dimineața zilei de 16 februarie, a avut loc o explozie la un autoturism într-un cartier din Odesa. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost rănit în incident, acesta fiind un fost colonel al Forțelor Armate ale Ucrainei. Mai multe surse susțin că explozia s-a produs în momentul în […] Articolul VIDEO Fost militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, a fost rănit după explozia automobilului său apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Cei mai mari furnizori de energie electrică din țară, SRL Premier Energy și SA Furnizarea Energiei Electrice Nord au cerut ajustarea tarifelor la energia electrică. Cererile au fost depuse la ANRE în data de 13 februarie. Astfel, furnizorul Premier Energy, care deservește partea centrală a țării, a solicitat un tarif de 3,83 lei/kWh pentru energia […] Articolul BREAKINGNEWS! Lumina se scumpește cu până la 8 la sută apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
FOTO Iresponsabilitate totală! Un șofer a pornit la drum cu anvelope de vară în plină iarnă # Realitatea.md
Un șofer a fost oprit astăzi, 16 februarie, de polițiști după ce a fost prins circulând cu anvelope necorespunzătoare sezonului rece. Deplasarea acestuia a fost imediat sistată. Poliția Națională reamintește că, în condiții de polei, ghețuș sau ninsoare, folosirea anvelopelor de vară este strict interzisă. Nerespectarea acestei obligații pune în pericol viața șoferilor și a […] Articolul FOTO Iresponsabilitate totală! Un șofer a pornit la drum cu anvelope de vară în plină iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Tragedie la Orhei: Un bărbat a decedat, după ce ambulanța ar fi ajuns prea târziu din cauza drumului necurățat # Realitatea.md
Un bărbat de 55 de ani a murit după ce ambulanța a ajuns cu întârziere, deoarece a rămas blocată pe un drum acoperit cu ghețuș. Tragedia s-ar fi produs noaptea trecută, în jurul orei 01:12, în apropierea localității Jora de Jos, raionul Orhei, transmite pulsmedia.md. Din cauza ghețușului și a faptului că drumul nu era […] Articolul Tragedie la Orhei: Un bărbat a decedat, după ce ambulanța ar fi ajuns prea târziu din cauza drumului necurățat apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Șoferi „seduși” de viteză: Peste 1.000 au depășit limita în weekend, inclusiv de Ziua Îndrăgostiților # Realitatea.md
Peste 3.900 de șoferi au încălcat regulile de circulație în acest weekend. Potrivit datelor Poliției Naționale, 31 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost prinși în stare de ebrietate, 1.709 au depășit limita de viteză, iar 749 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale […] Articolul Șoferi „seduși” de viteză: Peste 1.000 au depășit limita în weekend, inclusiv de Ziua Îndrăgostiților apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Străzile Cehiei fierb: mii de oameni împotriva guvernului, în sprijinul lui Petr Pavel # Realitatea.md
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, duminică, 15 februarie, în marile orașe din Cehia, dar și în localități mai mici, pentru a-și exprima susținerea față de președintele Petr Pavel, pe fondul unei dispute cu guvernul populist de dreapta al țării. Manifestațiile s-au extins până în apropierea Pieței Vechi din Brno, unde transportul […] Articolul VIDEO Străzile Cehiei fierb: mii de oameni împotriva guvernului, în sprijinul lui Petr Pavel apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Droguri crescute și vândute la Cahul. Suspecții riscă până la 6 ani de închisoare # Realitatea.md
Mai multe persoane din Cahul, bănuite de cultivarea, păstrarea, consumul și comercializarea drogurilor la Cahul, au fost documentate de oamenii legii în ultimele două luni. În urma perchezițiilor autorizate, efectuate la domiciliile a trei bărbați cu vârste de 35, 42 și 59 de ani, polițiștii au depistat droguri de origine vegetală. Masa vegetală ridicată, […] Articolul VIDEO Droguri crescute și vândute la Cahul. Suspecții riscă până la 6 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Tatiana Scîntian de la student la lider departament în cadrul Philip Morris Moldova # Realitatea.md
În spatele performanței unei companii recunoscute drept Angajator de Top se află oameni care au crescut odată cu organizația, au traversat etape de transformare și au contribuit direct la evoluția acesteia. Philip Morris este prezentă pe piața din Republica Moldova de 30 de ani și a obținut pentru a cincea oară cu titlul de Angajator […] Articolul VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Tatiana Scîntian de la student la lider departament în cadrul Philip Morris Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Unele curse aeriene pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice. În acest context, autoritățile asigură că toate procedurile operaționale sunt respectate și că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală. „Pentru că iarna este tare insistentă anul acesta, iar în contextul condițiilor meteorologice și al codului galben emis pentru aceste zile, […] Articolul Pasageri, atenție! Unele curse de avion pot întârzia din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
FOTO/VIDEO Iarna blochează traficul! Ambuteiaje infernale atât în Chișinău, cât și pe traseele naționale # Realitatea.md
Ninsoarea și poleiul au blocat circulația în Capitală, dar și pe mai multe trasee naționale. Astfel, în această dimineață, în cartierul Poșta Veche din Chișinău, șoferii au stat minute în șir la coadă, acolo unde ambuteiajele sunt o raritate. Imagini video au fost expediate de un cititor al site-ului nostru. Pe traseul Stăuceni-Chișinău s-a circulat […] Articolul FOTO/VIDEO Iarna blochează traficul! Ambuteiaje infernale atât în Chișinău, cât și pe traseele naționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Iarna se întoarce peste România. Cod galben de ninsori și temperaturi de până la -10 grade # Realitatea.md
Un cod galben de ninsori, viscol și ger a fost emis pentru mai multe regiuni din România. Avertizarea anunțată de Administrația Națională de Meteorologie intră în vigoare marți dimineață și vizează precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și depuneri consistente de zăpadă. Potrivit meteorologilor, la început vor fi precipitații mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, însă […] Articolul Iarna se întoarce peste România. Cod galben de ninsori și temperaturi de până la -10 grade apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Azi, 16 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic ”frauda bancară”, în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Învinuitul nu va participa la ședința de judecat din motive de sănătate, au anunțat magistrații. Totodată, a fost prezentat un proces verbal eliberat de administrația penitenciarului, care confirmă că acesta nu […] Articolul LIVE Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată de azi. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
