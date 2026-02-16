FOTO Drumurile naționale, practicabile: Drumarii intervin pentru deszăpezire și combaterea poleiului

06:40

Creștinii ortodocși intră în „Săptămâna albă”, în care nu se mai consumă carne, dar se face dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. Albul acestor alimente simbolizează haina luminoasă a postului care urmează să înceapă săptămâna viitoare. În prima zi din Săptămâna Albă, numită și Lunea Curată, gospodinele spală toate vasele în care s-a gătit […] Articolul Credincioșii ortodocși se pregătesc de Postul Paștelui. Începe Săptămâna Albă: Ce alimente pot fi consumate apare prima dată în Realitatea.md.