/FOTO/ Tăieri ilegale la Edineț: amenzi de peste 28 mii lei
TV Nord, 12 februarie 2026 10:10
Inspectorii de mediu din cadrul IPM Edineț au depistat două persoane care au tăiat ilegal doi arbori de specia plop din fâșia de protecție a drumului Edineț – Badragii Noi. Făptașii au fost identificați și sancționați, fiind întocmite două procese-verbale cu privire la contravenție în baza art. 122 alin. (1) din Codul Contravențional al Republicii […] Acest articol /FOTO/ Tăieri ilegale la Edineț: amenzi de peste 28 mii lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
10:10
10:10
Municipiul Bălți a trimis un lot de ajutor umanitar în Ucraina, destinat orașului înfrățit Hmelnițki. Decizia vine după ce primarul municipiului ucrainean a adresat o solicitare de sprijin, în contextul bombardamentelor care afectează frecvent alimentarea cu energie electrică. Autoritățile menționează că, în aceste condiții, generatoarele au devenit nu doar echipamente tehnice, ci un sprijin vital […] Acest articol /FOTO/ Bălți a trimis 5 generatoare în Hmelnițki, Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
08:10
Pe 12 februarie, meteorologii anunță cer variabil și vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Izolat, în special în orele dimineții, se va forma ceață, iar pe unele sectoare de drum ar putea apărea ghețuș, ceea ce impune prudență din partea șoferilor. În regiunea de Nord, maximele diurne vor atinge +7 grade, iar noaptea temperaturile […] Acest articol /METEO/ Vreme variabilă și risc de ghețuș pe 12 februarie. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
20:00
Un accident rutier grav s-a produs pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. Poliția a fost sesizată cu puțin timp în urmă despre impact. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie în vârstă de 62 de ani, care traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni, a fost tamponată de un automobil de marca […] Acest articol Accident grav la Telenești. O femeie a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:20
Scandal la o parcare specială din Cahul. Doi deputați au preluat un automobil confiscat și l-au restituit proprietarului # TV Nord
Un incident a avut loc la o parcare specială din municipiul Cahul, unde deputații Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, au intrat pe teritoriul acesteia și au preluat un automobil aflat sub sechestru, restituindu-l ulterior proprietarului. Potrivit celor doi parlamentari, mașina ar aparține unui agricultor, iar în prezent este în vigoare un moratoriu […] Acest articol Scandal la o parcare specială din Cahul. Doi deputați au preluat un automobil confiscat și l-au restituit proprietarului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Amenzile pentru pescuitul ilicit rămân reduse și variază în funcție de modalitatea utilizată, susține șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Dorin Poverjuc. Potrivit acestuia, sancțiunile contravenționale pornesc de la 6 unități convenționale și pot ajunge până la 60–90 de unități, în funcție de gravitatea faptei și metoda folosită. Cât de mari sunt, în prezent, amenzile pentru […] Acest articol /INTERVIU/ Dorin Poverjuc, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Produsele din pește vor fi mai sigure pentru consum, după ce Guvernul a aprobat Regulamentul privind cerințele de sănătate animală și certificarea animalelor acvatice, precum și a produselor de origine animală provenite de la acestea. Documentul stabilește reguli clare privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, cu scopul de a preveni răspândirea […] Acest articol Produsele din pește vor fi mai sigure: Guvernul a aprobat reguli sanitare noi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu: „Acțiune premeditată, cu dispreț total față de lege” # TV Nord
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm violențele produse la Dereneu, raionul Călărași, pe care le califică drept premeditate și ilegale, menționând că în timpul incidentelor au fost agresați polițiști. Episcopia de Ungheni și Nisporeni, în schimb, susține că prezența Arhiepiscopului Petru și a circa 160 de preoți și monahi a avut un caracter exclusiv religios, de rugăciune […] Acest articol Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu: „Acțiune premeditată, cu dispreț total față de lege” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Procuratura Bălți informează despre condamnarea unei femei în vârstă de 20 de ani la trei ani de închisoare pentru violență în familie. Potrivit probatoriului administrat, inculpata, mama unui copil minor de aproximativ un an, ar fi manifestat un comportament violent față de acesta. Conform procurorilor, femeia i-ar fi aplicat copilului lovituri repetate cu pumnii și […] Acest articol O mamă din Bălți condamnată după ce și-ar fi agresat copilul de un an a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Au început programele remediale la matematică și limba română pentru elevii de clasa a IX-a # TV Nord
Elevii claselor a IX-a care întâmpină dificultăți la matematică beneficiază, și în acest an, de lecții suplimentare gratuite, în cadrul ediției a II-a a Programului Național Remedial la Matematică. Programul este implementat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Totodată, în premieră, a fost lansat Programul Național Remedial […] Acest articol Au început programele remediale la matematică și limba română pentru elevii de clasa a IX-a a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Astăzi, 11 februarie, este marcată Ziua Numărului European de Urgență 112, o inițiativă instituită la nivel european pentru a evidenția importanța și funcționalitatea numărului unic de urgență în toate statele europene. Data de 11 februarie (11.2) a fost aleasă simbolic, reflectând numărul 112. Începând cu anul 2009, această zi este celebrată anual în statele Uniunii […] Acest articol 11 februarie – Ziua Numărului European de Urgență 112 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
10:20
O femeie în vârstă de 67 de ani a decedat în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Negreșteni 6, din municipiul Chișinău. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 10 februarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33, după ce vecinii au observat fum dens ieșind din […] Acest articol Femeie de 67 de ani, decedată într-un incendiu produs într-un apartament din Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere # TV Nord
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, anunță reținerea unui locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean […] Acest articol Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Mai multe persoane au fost reținute pentru 72 de ore după incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași # TV Nord
Mai multe persoane au fost reținute pentru 72 de ore de către oamenii legii, noaptea trecută, în urma incidentului produs la biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași. Potrivit Poliției Naționale, printre cei reținuți se numără primarul localității și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Aceștia au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului […] Acest articol Mai multe persoane au fost reținute pentru 72 de ore după incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, la Kyiv. Principalele subiecte abordate au vizat valorificarea relațiilor strânse dintre cele două state și avansarea procesului de integrare europeană prin sprijin reciproc. În cadrul discuțiilor, premierul Alexandru Munteanu a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile […] Acest articol Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Volodymyr Zelenskyy la Kyiv a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10 februarie 2026
18:20
/VIDEO/ O sobă, câteva crengi și o bășcuță. Povestea unei femei din Țîra, departe de facturile mari # TV Nord
„Nu am făcut focul de ieri de la amiază, a fost cald și de ce să fac focul și am dormit așa, era o căldură am și plapume de lână unul deasupra unul jos și iată acum fac focul, păi cum să nu stai în această bașcă.” În satul Țîra, raionul Florești, iarna nu se […] Acest articol /VIDEO/ O sobă, câteva crengi și o bășcuță. Povestea unei femei din Țîra, departe de facturile mari a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Biatloniștii Republicii Moldova au evoluat în proba masculină de 20 km individual din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, competiție care a reunit cei mai buni sportivi ai lumii în această disciplină. Maksim Makarov s-a clasat pe locul 84, înregistrând timpul de 1:04:54.4, în timp ce Pavel Magazeev a ocupat locul 45, cu rezultatul […] Acest articol /FOTO/ Biatloniștii Moldovei au evoluat la proba de 20 km la JO Milano-Cortina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Pe 14 februarie, cuplurile marchează Ziua Îndrăgostiților, o sărbătoare dedicată iubirii „Să petrecem timpul împreună, așa vom sărbători, vom sta acasă, ceva vom comanda, careva cadouri mici, pot spune că este o sărbătoare a perechilor, este simbol de dragoste dintre cei tineri, dintre noi.” „Ziua îndrăgostiților este ca și pentru toți, la fel consider că […] Acest articol /VIDEO/ 14 februarie, ziua iubirii. Ce planuri au cuplurile din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău, condamnată la închisoare și amendă de 400.000 de lei # TV Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unei foste angajate a Postului Vamal Chișinău, care a deținut funcția de șefă interimară. Aceasta a fost găsită vinovată de comiterea infracțiunilor de trafic de influență și corupere activă. Instanța a recunoscut inculpata vinovată de două episoade de trafic de influență și două episoade […] Acest articol fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău, condamnată la închisoare și amendă de 400.000 de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Polițiștii din Sîngerei au identificat un caz de circulație ilegală și consum de substanțe narcotice, în urma unor acțiuni de investigație desfășurate pe teritoriul raionului. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, în acest caz sunt implicați trei bărbați, cu vârste cuprinse între 36 și 42 de ani. În urma verificărilor efectuate, la domiciliile suspecților au […] Acest articol /FOTO/ Trei bărbați din Sîngerei, suspectați de circulație ilegală de droguri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Pisica britanică este una dintre cele mai iubite rase datorită aspectului său robust și temperamentului extrem de echilibrat. Acești „ursuleți de pluș” ai lumii feline sunt renumiți pentru manierele lor elegante și pentru capacitatea de a se adapta perfect vieții de apartament. Totuși, pentru a le asigura o viață lungă și fericită, proprietarii trebuie să înțeleagă nevoile lor specifice, de la controlul greutății până la respectarea spațiului lor personal. Acest articol Top 5 sfaturi pentru proprietarii de British Shorthair: îngrijire, dietă și sănătate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Inspectoratul de Poliție Edineț solicită sprijinul populației pentru identificarea și găsirea unei femei în vârstă de 43 de ani, originară din orașul Cupcini, raionul Edineț. Potrivit oamenilor legii, femeia a plecat în dimineața zilei de 22 septembrie 2024 de la o instituție medicală din Edineț, iar până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut. […] Acest articol Poliția din Edineț cere ajutorul populației pentru găsirea unei femei din Cupcini a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Ziua Internațională a Siguranței pe Internet este marcată anual, în a doua zi de marți a lunii februarie, la nivel global, având drept scop promovarea utilizării responsabile, sigure și conștiente a mediului online, în special în rândul copiilor și tinerilor. Evenimentul atrage atenția asupra riscurilor din spațiul digital, precum hărțuirea cibernetică, fraudele online, dezinformarea, furtul […] Acest articol Ziua Siguranței pe Internet, marcată la nivel global a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a partidelor politice # TV Nord
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penală sunt desfășurate […] Acest articol Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a partidelor politice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
15 ani închisoare pentru un administrator de hostel, care a exploatat sexual o adolescentă din Cantemir # TV Nord
Un alt bărbat cu rol de transportator – condamnat la 15 ani închisoare. Tânăra care a recrutat-o – condamnată la 13 ani închisoare. Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în 2022, doi bărbați și o femeie au fost condamnați la 15 și 13 […] Acest articol 15 ani închisoare pentru un administrator de hostel, care a exploatat sexual o adolescentă din Cantemir a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: 20.000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar # TV Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit probelor administrate, în luna octombrie […] Acest articol Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: 20.000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Inspectorii de mediu au prezentat retrospectiva săptămânală a activității desfășurate în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova. În urma raziilor și controalelor efectuate, au fost depistate cazuri de depozitare neautorizată a deșeurilor, transportare a masei lemnoase fără acte, arderea deșeurilor, dar și tăieri ilicite de arbori. În municipiul Bălți, inspectorii au desfășurat razii în […] Acest articol /FOTO/ Inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru în Ucraina, alături de mai mulți membri ai Guvernului. Împreună cu miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu, premierul se află în drum spre Kyiv, în prima deplasare oficială în țara vecină. În cadrul vizitei, oficialii moldoveni vor avea întrevederi cu partenerii ucraineni pentru […] Acest articol Premierul Alexandru Munteanu și mai mulți miniștri se află într-o vizită de lucru la Kyiv a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:30
Accesul rapid la produse farmaceutice de calitate este esențial pentru menținerea sănătății. med24.md este o farmacie online modernă, creată pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a cumpăra medicamente și produse medicale într-un mod sigur, comod și eficient. Platforma răspunde nevoilor actuale ale consumatorilor, combinând tehnologia cu standarde ridicate de calitate și responsabilitate. Soluții farmaceutice pentru […] Acest articol (P) med24.md – farmacia online care îți simplifică accesul la medicamente a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
9 februarie 2026
18:40
S.A. „CET-Nord” a venit cu clarificări publice privind solicitarea înaintată către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de ajustare a tarifului reglementat la energia termică pentru anul 2026, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul mediatic despre evoluții diferite ale tarifelor solicitate de operatorii din sectorul termoenergetic. Potrivit întreprinderii, diferența dintre solicitarea S.A. „CET-Nord”, […] Acest articol Clarificări CET-Nord privind majorarea tarifului la energia termică pentru 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Un incident rutier a fost înregistrat astăzi, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași, după ce o sanie pe care se aflau doi copii a ajuns în roata unei autospeciale de poliție. Potrivit informațiilor preliminare, echipajul de poliție se afla în misiune de serviciu și, într-o curbă, a observat sania venind de […] Acest articol Incident în Bravicea: o sanie cu doi copii s-a tamponat de o autospecială de poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
/VOX POP/ Care Întreprindere Municipală din Bălți se descurcă cel mai bine? Opiniile bălțenilor sunt împărțite # TV Nord
Am întrebat locuitorii orașului pentru a afla care dintre întreprinderile municipale din Bălți se descurcă cel mai bine în această perioadă „Eu cred ca este una care s-ar descurca cu lucrul la 100%, fiecare întreprindere are un neajuns.” „Serviciul gospodăriei municipale, care se ocupă de deszăpezire și de curățenie, mi se pare că face față […] Acest articol /VOX POP/ Care Întreprindere Municipală din Bălți se descurcă cel mai bine? Opiniile bălțenilor sunt împărțite a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
/VIDEO/ Municipiul Bălți poate rămâne fără primar? Consilierii PSRM au inițiat procedura de referendum # TV Nord
Consilierii municipali din fracțiunea PSRM inițiază procedura de referendum privind demiterea primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Reprezentanții fracțiunii acuza edilul de lipsa proiectelor mari de infrastructură și refuzului de a executa deciziile Consiliului Municipal. SERGHEI GRAMMA, consilier PSRM: „Împreună cu colegii în această vineri, am înregistrat un proiect de Decizie, potrivit căruia, Consiliul Municipal are […] Acest articol /VIDEO/ Municipiul Bălți poate rămâne fără primar? Consilierii PSRM au inițiat procedura de referendum a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii Serviciului Vamal, au depistat 5 000 de țigarete (250 de pachete a câte 20 de țigări în pachet), nedeclarate la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cazul a fost înregistrat după ce, pentru control, s-a prezentat un autoturism Toyota Avensis Verso, […] Acest articol /FOTO/ Țigarete ascunse în roata de rezervă, depistate la PTF Sculeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Magistrații Tribunalului București au decis luni, 9 februarie, să înceapă judecata pe fond în procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Tribunalul București a prelungit cu încă 60 de zile măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, în acest dosar, transmite G4media.ro. Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie […] Acest articol Judecătorii au dat undă verde judecării lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Cursa aeriană directă între Chișinău și Vilnius va fi lansată începând cu 1 aprilie, a anunțat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unui briefing susținut împreună cu omologul său lituanian, Kęstutis Budrys, transmite IPN. „Este un pas important pentru facilitarea contactelor economice, sociale și turistice”, a spus Mihai Popșoi. Ministrul a amintit […] Acest articol Cursă avia directă Chișinău-Vilnius, de la 1 aprilie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemarea de pe piață a unor loturi specifice de formulă pentru sugari, produse de compania Danone. Măsura a fost luată cu titlu de precauție, în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității și a aplicării noilor niveluri stabilite în recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Potrivit informațiilor […] Acest articol Atenție, părinți: Loturi de formulă pentru sugari, rechemate de pe piață a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
Poșta Moldovei atenționează clienții despre intensificarea cazurilor de escrocherie realizate prin intermediul paginilor web și altor surse online de informare sau publicitate. Întreprinderea subliniază că Poșta Moldovei nu solicită date personale sau date bancare și nu cere transferuri de mijloace bănești prin intermediul paginilor web, SMS, e-mail, telefon sau rețele de socializare. Potrivit instituției, escrocii […] Acest articol Poșta Moldovei avertizează despre escrocherii online și pagini false a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. Potrivit directoarei ANCE, Lilia Ivanov, modificările au drept scop oferirea unor beneficii reale elevilor, valorificarea performanțelor obținute în contexte educaționale […] Acest articol Metodologia pentru „10” din oficiu la limbi străine, actualizată din 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, au reținut un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale. Potrivit materialelor cauzei penale, într-o perioadă nedeterminată, în mai multe instituții penitenciare din Republica […] Acest articol INI: Un tânăr reținut la Bălți, pentru crearea și conducerea unei organizații criminale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în dimineața zilei de 9 februarie 2026 pentru stingerea unui incendiu care a afectat un automobil pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar la fața locului a fost îndreptată de urgență o […] Acest articol Pompierii au intervenit la Cahul: un automobil a luat foc în timpul deplasării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Poliția califică acțiunile din jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate prin folosirea unui subiect sensibil – religia. Potrivit oamenilor legii, aceleași persoane care își exprimă în prezent nemulțumirea ar fi pătruns forțat în biserică încă în anul 2018, când au preluat […] Acest articol Poliția despre conflictul de la biserica din Dereneu: „Sunt acțiuni provocatoare” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Un judecător din municipiul Soroca a fost trimis în judecată, fiind acuzat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică avansată. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea dosarului în instanță. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie 2025. Învinuitul ar fi […] Acest articol Judecător din Soroca, trimis în judecată pentru conducere în stare de ebrietate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Un automobil a fost cuprins de flăcări în dimineața zilei de 9 februarie 2026, pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul. La fața locului au intervenit pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar o echipă de pompieri a fost trimisă de urgență […] Acest articol Automobil cuprins de flăcări pe o stradă din municipiul Cahul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
8 februarie 2026
18:40
Infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă pentru atacurile ucrainene, deoarece sectorul energetic este o sursă de fonduri pentru producția de arme, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Reuters, citată de agerpres.ro. ‘Nu trebuie să alegem dacă atacăm o țintă militară sau una energetică. El (președintele rus Vladimir Putin) vinde această energie. […] Acest articol Zelenski: Infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă pentru Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) informează că un cetățean din Uzbekistan, în vârstă de 31 de ani, a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției, străinul a fost sancționat pentru încălcarea regulilor de ședere în Republica Moldova, precum și pentru încălcarea regulilor de plasare în câmpul muncii. În privința acestuia a […] Acest articol IGM: Un cetățean din Uzbekistan a fost îndepărtat sub escortă din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
La această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit instituției, partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din Nord și Centru se semnalează ghețuș. În ultimele 12 ore, în zonele Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului, […] Acest articol AND: Drumurile naționale sunt practicabile. Pe alocuri se semnalează ghețuș a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:10
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni în ultimele 24 de ore, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv a ambulanțelor rămase blocate sau derapate de pe carosabil. Misiunile au fost înregistrate […] Acest articol Salvatorii, mobilizați în toată țara: 35 de misiuni în 24h a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
7 februarie 2026
16:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În contextul condițiilor meteo actuale și al formării poleiului, drumarii sunt mobilizați permanent în teren. Aceștia intervin continuu cu utilaje și material antiderapant pentru menținerea viabilității carosabilului și siguranța participanților la trafic. Potrivit AND, […] Acest articol /FOTO/ Polei pe șosele: AND anunță intervenții non-stop a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Lotul olimpic care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Olimpiadei Albe. La tradiționala paradă a sportivilor, drapelul delegației Republicii Moldova a fost purtat de schiorul Iulian Luchin. Ceremonia principală a avut loc la Milano, iar paradele sportivilor s-au desfășurat și în […] Acest articol /FOTO/ Lotul olimpic al Republicii Moldova a defilat la deschiderea JO de iarnă 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
