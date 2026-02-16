Alertă meteo: ninsori masive și vânt puternic începând de marți seara

13:00

Peste 100 de moldoveni au devenit milionari, după ce au descoperit câștiguri amețitoare la loterie. Portalul operatorului autorizat din domeniu informează că milionarul cu numărul 100 este un tânăr din Edineț, Alexandr Arsenii, care a câștigat exact 1 000 000 de lei într-un bilet cumpărat la o benzinărie, scrie Ziua.md. Alexandr are 33 de ani […]