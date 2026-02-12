VIDEO | Vladimir Plahotniuc nu a putut fi audiat în dosarul „Frauda Bancară” din motive de sănătate

10:30

Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, au escaladat în intervenții ale forțelor de ordine și mai multe rețineri, după ce un grup de persoane ar fi pătruns forțat în lăcașul de cult, în pofida deciziilor judecătorești. Primarul localității Dereneu și avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au …