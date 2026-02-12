VIDEO | Vladimir Plahotniuc nu a putut fi audiat în dosarul „Frauda Bancară” din motive de sănătate
Cotidianul, 12 februarie 2026 14:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, adus astăzi în fața instanței pentru a oferi primele declarații în dosarul „Frauda Bancară”, nu a putut fi audiat. Fostul lider al PDM a invocat starea de sănătate, afirmând că suferă de o viroză și nu este în stare să depună mărturie. Acesta a declarat în fața judecătorilor că se simte rău …
Acum 30 minute
14:50
14:40
Facturi astronomice în Rusia: O locuitoare din Vladivostok a primit o factură de 46.000 de ruble doar pentru electricitate # Cotidianul
Rușii au început să primească facturi cu plăți uriașe pentru serviciile comunale, după recalcularea tarifelor de la începutul anului. În unele regiuni, sumele au crescut de cel puțin două ori față de ianuarie anul trecut. Potrivit publicației ruse „Baza”, plângerile privind majorarea accentuată a tarifelor vin din regiunea Moscovei, Ținutul Krasnodar, regiunea Vladimir, Sankt Petersburg …
Acum 2 ore
13:50
Siegfried Mureșan: Parlamentul European va sprijini direct Legislativul de la Chișinău pe toate clusterele de negociere pentru aderarea la UE # Cotidianul
Parlamentul European va oferi sprijin direct Parlamentului Republicii Moldova în procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, printr-un nou mecanism de cooperare pe toate clusterele de negociere. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care a subliniat că obiectivul este accelerarea transpunerii legislației europene și avansarea parcursului european al Chișinăului. „Am condus …
13:40
Igor Dodon nu confirmă prezența la ședința din dosarul „Kuliok” unde Plahotniuc urmează să fie audiat ca martor: „Sacoșa a rămas la el” # Cotidianul
Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că nu știe dacă se va prezenta pe 17 februarie la ședința de judecată din dosarul „Kuliok”, în care Vladimir Plahotniuc ar urma să fie audiat în calitate de martor. Dodon a negat că ar fi primit „sacoșa neagră” de la fostul lider PD și a insistat că Plahotniuc …
13:20
Autoritățile ruse ar putea lua în calcul blocarea Google, o măsură considerată „tehnic realizabilă”, dar care nu ar reprezenta, deocamdată, o prioritate, scrie gazeta.ru. Vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, tehnologii informaționale și comunicații, Andrei Svintsov, a declarat că Google ar putea fi blocat pe teritoriul Rusiei. Afirmația a fost făcută într-un interviu …
13:10
VIDEO | Igor Grosu, despre conflictul de la Dereneu: Legea e lege pentru toți. Ambițiile sunt departe de credință # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, califică tensiunile din jurul bisericii din Dereneu drept un conflict „dureros” între credincioși, în care orgoliile, interesele și implicarea politicului au ajuns să domine valorile religioase. Oficialul a făcut apel la respectarea legii și la protejarea copiilor, în contextul escaladării situației din localitate. „Este o mare durere pentru creștinii și ortodocșii …
13:10
Schimb dur de replici pe legea „Lanțul Scurt”: Costiuc acuză că PAS a furat proiectul „Democrației Acasă”. Marian: „S-a supărat Maria Zaharova de Moldova (cea cu cușmă) pe mine”. Proiectul lui Costiuc ar fi fost copiat de la AUR România # Cotidianul
Un nou conflict politic a izbucnit în jurul inițiativei legislative privind lanțurile scurte de aprovizionare, anunțată public ieri, 11 februarie, de către deputatul Radu Marian. Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză că ar fi preluat un proiect elaborat de formațiunea sa, în timp ce Marian respinge acuzațiile și susține că inițiativa era prevăzută …
Acum 4 ore
12:30
ANRE a aprobat noile tarife pentru energia termică: locuitorii capitalei vor plăti mai puțin pentru o gigacalorie, iar cei din Bălți – mai mult # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife la energia termică, cu reduceri pentru consumatorii din Chișinău și majorări pentru municipiul Bălți. Pentru locuitorii capitalei, tariful a fost stabilit la 2.020 lei pentru o gigacalorie, cu aproximativ 500 de lei mai puțin decât în prezent. În municipiul Bălți, deservit de CET-Nord, tariful …
12:10
VIDEO | Dodon prezice un nou Guvern în primăvară. Grosu: „Aveți vești proaspete de la Moscova?” # Cotidianul
Fracțiunea Partidului Socialiștilor a propus audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului, în contextul a 100 de zile de la preluarea funcției. Solicitarea a fost făcută de liderul PSRM, Igor Dodon, care a declarat că majoritatea parlamentară ar putea să nu susțină propunerea, însă a insistat ca premierul să vină în fața deputaților pentru a …
11:30
Forțele ruse au lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac masiv cu rachete balistice și drone asupra mai multor orașe din Ucraina, inclusiv Kiev, Dnipro și Odesa. Mai multe persoane au fost rănite, printre care și un bebeluș. Atacul asupra capitalei ucrainene s-a soldat cu distrugeri atât la clădiri rezidențiale, cât și la …
11:30
Un bărbat din Chișinău reținut de CNA, suspectat de finanțarea ilegală a partidelor și transmiterea de fonduri către mai multe persoane în campania electorală din septembrie 2025 # Cotidianul
Un bărbat din capitală a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de finanțarea ilegală a partidelor. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, individul ar fi acționat în complicitate cu bărbatul din raionul Anenii Noi, reținut zilele trecute. Conform datelor prezentate, bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare …
11:10
Republica Moldova ar putea deveni, în premieră, exportator de energie electrică produsă local din surse regenerabile, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În condițiile creșterii accelerate a capacităților regenerabile și a sistemelor de stocare, există șansele apariției unui surplus de energie în sezonul estival, a afirmat ministrul la emisiunea „În Context” de la Moldova 1. „La …
Acum 6 ore
10:30
LIVE | Ședința plenară a Parlamentului din 12 februarie. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi # Cotidianul
Deputații se întrunesc în ședința plenară a Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care modificarea Codului educației și inițiativele legislative privind reformele autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va fi discutat proiectul de ratificare a unei decizii a Comitetului mixt, constituit în baza Acordului de comerț liber dintre …
10:30
Peste 100.000 de români născuți în R. Moldova au rămas fără buletin. Igor Grosu: Se caută soluții # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău au discutat cu cele de la București despre situația anulării buletinelor de identitate românești pentru cetățenii din Republica Moldova. Asigurările vin din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a declarat în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei că autoritățile din România caută soluții și ar urma să vină în curând …
10:20
După valul de nemulțumiri apărute pe rețelele sociale privind facturile mari la energie, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, susține că majorările sunt cauzate de consumul crescut pe fondul temperaturilor scăzute. Oficialul îi îndeamnă pe cetățeni să apeleze la sistemul de compensații și să economisească. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Forum” de …
09:40
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la München, în perioada 13–14 februarie # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, …
Acum 24 ore
19:40
Linia electrică Vulcănești–Chișinău, finalizată dar nefuncțională. Premierul nu oferă un termen clar pentru punerea în exploatare # Cotidianul
Deși lucrările de construcție a liniei electrice Vulcănești–Chișinău au fost finalizate în decembrie, iar la sfârșitul lunii ianuarie au fost efectuate primele teste tehnice, infrastructura nu este dată în exploatare. Proiectul trebuia să devină operațional până la sfârșitul anului 2025. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, nu a oferit un termen exact pentru lansarea liniei, menționând …
19:40
VIDEO | Iwona Piorko: Republica Moldova mai are mult de muncă pentru integrarea în Uniunea Europeană # Cotidianul
Ambasadoarea europeană la Chișinău, Iwona Piorko, susține că Republica Moldova are încă „foarte multe de făcut” pentru a adera la Uniunea Europeană. Piorko a spus, în cadrul podcastului „Pe Agendă”, de la Radio Europa Liberă, că autoritățile nu trebuie să piardă nici o zi pentru a se putea ține de calendarul de aderare, pe care …
19:00
Doi deputați ai partidului „Democrația Acasă” vor fi cercetați pentru că au sustras o mașină din parcarea specială, reținută de poliție # Cotidianul
Doi deputați ai partidului „Democrația Acasă” sunt vizați într-un caz documentat de Poliție, după ce ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale din Cahul și ar fi scos un automobil reținut în cadrul unei proceduri de executare silită. Oamenii legii au inițiat o autosesizare, iar materialele au fost transmise Procuraturii pentru examinare. Liderul …
19:00
Premierul Alexandru Munteanu, despre raportul de 100 de zile: „Guvernul lucrează 365 de zile pe an” # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, respinge criticile privind lipsa unui raport la 100 de zile de mandat și afirmă că activitatea Guvernului nu poate fi redusă la „o cifră rotundă”. Șeful Executivului susține că instituția pe care o conduce „lucrează 365 de zile pe an” și că accentul ar trebui pus pe acțiunile zilnice ale …
18:40
VIDEO | Reacția Mitropoliei Basarabiei după cazul Dereneu: „Statul de drept în Republica Moldova este la terapie intensivă”. Mitropolia Moldovei a luat apă în gură # Cotidianul
Lipsa dialogului dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei continuă să alimenteze tensiunile legate de situația bisericii din Dereneu. Vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei, Gabriel Andrei Gherasa, a criticat absența unei poziții oficiale din partea mitropolitului Vladimir, la peste două săptămâni de la izbucnirea conflictului, transmite IPN. Clericul a declarat că tăcerea …
18:40
Republica Moldova a îndeplinit majoritatea reformelor asumate pentru 2025 și va primi 173 de milioane de euro de la UE # Cotidianul
Republica Moldova a realizat 24 din cele 26 de acțiuni planificate pentru anul 2025 în cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere, finanțat de Uniunea Europeană. Progresul înregistrat permite deblocarea unei noi tranșe de 173 de milioane de euro, bani care urmează să fie transferați în luna martie. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Comisiei …
18:30
VIDEO | Mitropolia Basarabiei acuză tăcerea Mitropoliei Moldovei în cazul bisericii din Dereneu # Cotidianul
Lipsa dialogului dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei continuă să alimenteze tensiunile legate de situația bisericii din Dereneu. Vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei, Gabriel Andrei Gherasa, a criticat absența unei poziții oficiale din partea mitropolitului Vladimir, la peste două săptămâni de la izbucnirea conflictului, transmite IPN. Clericul a declarat că tăcerea …
17:50
Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, rămâne în arest preventiv în România, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins definitiv contestația. Acesta este acuzat că ar fi transmis informații secrete de stat unor ofițeri KGB din Belarus, acțiuni care, potrivit anchetatorilor români, ar fi …
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un nou tarif pentru energia termică, care ar reduce factura consumatorilor din Chișinău cu aproape 500 de lei pe gigacalorie, în timp ce locuitorii din Bălți ar urma să plătească cu circa 75 de lei mai mult. Potrivit calculelor incluse în proiectul de decizie, tariful pentru energia termică …
16:50
Președintele rus Vladimir Putin își îndreaptă atenția spre Republica Moldova, Lituania și Estonia și ar putea încerca să-și extindă influența atunci când Statele Unite și Europa vor fi slăbite, a declarat fostul secretar de stat american și ex-director al CIA, Mike Pompeo. „Cred că Putin nu simte suficientă presiune, nu simte că prețul pentru războiul …
16:50
Parlamentul European a votat un nou pachet legislativ prin care Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, destinat susținerii financiare și consolidării capacităților de apărare în contextul războiului declanșat de Rusia. Eurodeputații au adoptat miercuri trei acte legislative menite să ofere Ucrainei un împrumut de sprijin …
16:30
PAS propune o lege privind lanțurile scurte de aprovizionare. Radu Marian: producătorii locali trebuie să păstreze o parte mai mare din profit # Cotidianul
Deputatul PAS Radu Marian a anunțat că, împreună cu mai mulți colegi din fracțiune, a înregistrat un proiect de lege privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, inițiativă prezentată drept un angajament electoral asumat la alegerile parlamentare din septembrie. Potrivit parlamentarului, un „lanț scurt” presupune ca între producător și consumator să existe cel mult un intermediar, …
16:20
Biroul președintelui ucrainean a negat miercuri informațiile conform cărora șeful statului, Volodimir Zelenski, ar intenționa să anunțe alegeri prezidențiale și un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, afirmând că situația de securitate rămâne o condiție-cheie, informează Agerpres. ‘Până când nu va exista securitate, nu vor exista anunțuri’ în acest sens, a declarat …
16:10
Tensiuni la biserica din Dereneu: Premierul cere respectarea legii, ministrul Culturii face apel la calm # Cotidianul
Tensiunile de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă să escaladeze, după ce două comunități de creștini ortodocși își dispută lăcașul de cult. În timp ce Mitropolia Basarabiei cere intervenția urgentă a autorităților, premierul Alexandru Munteanu afirmă că statul nu se amestecă în treburile bisericești, dar insistă că legea trebuie respectată. …
16:00
Bannere sovietice instalate pe fațada Palatului Național „Nicolae Sulac”. Reacția Ministerului Culturii # Cotidianul
Trecătorii din centrul capitalei au fost surprinși să vadă bannere cu simbolistică sovietică instalate pe fațada Palatului Național „Nicolae Sulac”. Afișele, care imită anunțuri de concerte din perioada URSS și includ inscripții în limba rusă, au provocat confuzie și numeroase reacții în rândul celor care au trecut prin zonă. La prima vedere, decorurile pot crea …
Ieri
15:00
StopFals | Campanie coordonată de manipulare: Cum au fost prezentate pe social media facturile la gaz pentru ianuarie # Cotidianul
Facturile mai mari la gazele naturale pentru luna ianuarie au declanșat un val de postări alarmiste pe rețelele sociale, amplificate de mai mulți propagandiști pro-Kremlin, unii dintre ei fiind suspecți că au folosit inteligența artificială pentru a genera facturi false cu sume mari. Autoritățile explică însă creșterea facturilor prin consumul record de gaze din ianuarie, …
14:40
Remanieri în Guvern: un nou secretar de stat la Agricultură, plecări la Finanțe și numire la Sănătate # Cotidianul
Guvernul a operat mai multe schimbări în conducerea unor ministere, numind un nou secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și aprobând eliberarea din funcție a altor doi oficiali. Astfel, funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii va fi preluată de Tatiana Nistorică, după ce Iurie Scripnic a demisionat la cerere. Nistorică …
14:30
Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la CSJ pentru a depune mărturii împotriva lui Dodon, în dosarul „Kuliok” # Cotidianul
Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată de astăzi de la Curtea Supremă de Justiție, în dosarul cunoscut generic drept „Kuliok”, deși urma să fie audiat în calitate de martor al acuzării. Fostul lider al PDM trebuia să depună declarații în cauza în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este învinuit …
14:30
Un grup din România intră pe piaţa Moldovei pentru a facilita asimilarea fondurilor europene # Cotidianul
REI Grup, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat din România, cu peste 80 de consultanți, în peste 12 orașe la nivel național, ce a atras finanțări nerambursabile pentru mai mult de 2.500 de companii și autorități locale, în proiecte de investiții ce depășesc …
14:20
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei vor susține astăzi, 11 februarie, o conferință de presă dedicată situației tensionate din jurul Bisericii din localitatea Dereneu. Evenimentul va avea loc la ora 15:00, în sala Agenției IPN din Chișinău. Conferința se va desfășura la sediul IPN, pe strada Teatrului 2/2, etajul 3. Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei vor oferi detalii și poziția …
13:50
Republica Moldova și Germania semnează un nou acord: Protecție sporită pentru muncitorii moldoveni și reforme în piața muncii # Cotidianul
Republica Moldova și Germania vor coopera mai strâns în domeniul muncii și protecției sociale, după semnarea unui acord bilateral de către ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și omologul său german, Barbel Bas. Documentul a fost semnat la Berlin și va fi valabil pentru perioada 2026-2027. Acordul prevede sporirea protecției pentru cetățenii moldoveni care …
13:20
Kievul ar putea organiza alegeri și referendum privind pacea cu Rusia până pe 15 mai, sub presiunea administrației Trump # Cotidianul
Ucraina plănuiește organizarea de alegeri prezidențiale și un referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia, după ce administrația Trump a presat Kievul să organizeze ambele scrutine până pe 15 mai, altfel riscând să piardă garanțiile de securitate propuse de SUA, transmite HotNews.ro. Această mișcare, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, vine pe fondul …
13:00
Maia Sandu, la Comrat: Limba găgăuză este fundamentul identității și al viitorului comunității # Cotidianul
Președinta Maia Sandu s-a aflat astăzi la Comrat, unde a susținut un discurs în fața studenților și a mediului academic de la Universitatea de Stat din Comrat, care marchează 35 de ani de activitate. În mesajul său, șefa statului a vorbit despre importanța educației, a implicării civice și a responsabilității sociale, în contextul în care, …
12:40
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan (Moldovskaia GRES), subiect abordat în cadrul discuțiilor dintre delegația Republicii Moldova, condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Din delegație a făcut parte și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei. Întrevederea a vizat în …
12:00
Procurorii Anticorupție cer pedeapsă mai dură pentru Constantin Țuțu: 15 ani de închisoare și confiscări de peste 3,5 milioane de lei # Cotidianul
Procuratura Anticorupție cere sentință mai dură pentru fostul deputat PDM Constantin Țuțu, condamnat pe 27 ianuarie la opt ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. În acest sens, PA a depus la Curtea de Apel Centru o solicitare de revizuire a sentinței. Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării …
11:50
Aeroportul Chișinău: rezidenții R. Moldova pot achita doar în lei moldovenești în toate spațiile comerciale # Cotidianul
Cetățenii moldoveni și persoanele cu statut de rezident pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” exclusiv în lei moldovenești. Regula se aplică tuturor magazinelor din aeroport, inclusiv celor amplasate înainte de punctul de trecere a frontierei de stat, dar și celor situate în punctele internaționale de trecere a frontierei, inclusiv în zona …
11:20
UE pregătește interdicție totală asupra criptomonedelor rusești, în noul pachet de sancțiuni # Cotidianul
Comisia Europeană vrea să închidă una dintre principalele căi prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale, propunând o interdicție completă asupra operațiunilor cu criptomonede asociate Moscovei. Măsura face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni care vizează atât sectorul financiar rus, cât și rețelele externe ce ar facilita eludarea restricțiilor. Comisia Europeană a propus instituirea unei interdicții …
11:00
Trei copii și tatăl lor au fost uciși într-un atac cu dronă rusească asupra orașului Bogoduhiv, în regiunea Harkov. Mama, însărcinată în 35 de săptămâni, a fost grav rănită Un atac cu dronă rusească a ucis trei copii mici și pe tatăl lor în orașul Bogoduhiv, regiunea Harkov, au anunțat autoritățile ucrainene. Potrivit datelor preliminare …
10:30
Rețineri după incidentele de la biserica din Dereneu: primarul localității și alte cinci persoane, în custodia poliției # Cotidianul
Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, au escaladat în intervenții ale forțelor de ordine și mai multe rețineri, după ce un grup de persoane ar fi pătruns forțat în lăcașul de cult, în pofida deciziilor judecătorești. Primarul localității Dereneu și avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au …
10 februarie 2026
20:10
Cazul Republicii Moldova, din punct de vedere identitar, etnic și religios, este unul aparte în spațiul Europei de Est, caracterizat printr-o sensibilitate specifică legată de amestecul, sau mai bine spus de întrepătrunderea, dintre dimensiunea politică, identitară și cea religioasă. Cazul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, reprezintă un conflict de durată, apărut …
19:50
Săptămâna aceasta, atenția publică a fost îndreptată spre conflictul „religios” de la Dereneu. Realitatea însă este alta, implicarea politicului în viața clericală a dus la transformarea unui litigiu juridic câștigat de Mitropolia Basarabiei încă din 2018 într-un conflict eminamente politic, exploatat de opoziția antiromânească. În fond, se perpetuează același discurs prin care este intimidată Mitropolia …
19:40
Tatiana Rotari, propusă pentru funcția de deputat: CEC a inițiat procedura de validare a mandatului # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a pornit procedura de ocupare a unui loc vacant în Parlament, după demisia deputatei Anastasia Nichita, propunând Curții Constituționale validarea mandatului candidatei supleante PAS, Tatiana Rotari. Comisia Electorală Centrală va propune Curții Constituționale să valideze mandatul de deputată în Parlament al Tatianei Rotari, candidată supleantă pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Decizia …
19:10
Demers la București pentru urgentarea cetățeniei române: inițiativă parlamentară dedicată românilor din Republica Moldova # Cotidianul
Procedurile îndelungate și birocrația din procesul de redobândire a cetățeniei române pentru moldoveni revin în atenția autorităților de la București, după o intervenție oficială a unui deputat PNL care cere soluții concrete pentru reducerea termenelor și creșterea transparenței. Deputatul PNL, Adrian-Felician Cozma, a adresat o solicitare oficială Ministrului Justiției, Radu Marinescu, și Autorității Naționale pentru …
18:40
Dorin Junghietu: Facturile la gaze au crescut din cauza consumului mai mare, nu a prețului # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări privind creșterea facturilor la gaze, respingând speculațiile apărute în spațiul public. Oficialul susține că majorarea sumelor achitate de consumatori este determinată în principal de creșterea consumului, pe fondul temperaturilor mai scăzute din această iarnă, și nu de un tarif mai mare la gaz. Ministrul a îndemnat la …
