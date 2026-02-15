Persoane și companii, conectate la Șor, Plahotniuc sau Andronachi, au fost exclu...

TV8, 15 februarie 2026 19:50

Persoane și companii, conectate la Șor, Plahotniuc sau Andronachi, au fost exclu...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 15 minute
20:50
Avalanșă de mari dimensiuni în nordul Italiei: Doi schiori și-au pierdut viața TV8
Acum 2 ore
19:50
/LIVE/ Evadați din lista neagră. Cum au scăpat de monitorizare companii și oameni asociați cu Plahotniuc, Șor și Andronachi TV8
19:50
Persoane și companii, conectate la Șor, Plahotniuc sau Andronachi, au fost exclu... TV8
19:40
/VIDEO/ Se grăbea la manichiură: O șoferiță a fost prinsă în Polonia cu 200 km/h TV8
Acum 4 ore
19:00
Trafic intens la frontieră, pe sensul de ieșire din Republica Moldova: Ce vamă să evitați TV8
18:30
Risc de ghețuș pe drumurile din Moldova pe 16 februarie 2026: Cum se circulă la această oră TV8
17:30
Kaja Kallas: „Țările UE nu sunt pregătite să stabilească o dată concretă pentru aderarea Ucrainei” TV8
Acum 6 ore
16:30
/HARTĂ/ Cutremur nocturn lângă Republica Moldova: Unde s-a produs și ce magnitudine a avut TV8
16:00
/VIDEO/ Moldova, pregătită să contribuie la reconstrucția Ucrainei. Ministrul Economiei: Trebuie să atragem investiții TV8
15:30
/VIDEO/ Beat și blocat pe gheață: Un bărbat a fost salvat de pe Lacul Orășenesc din Bălți TV8
Acum 8 ore
15:00
România va participa la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: Anunțul lui Nicușor Dan TV8
14:30
Prins în tren: Fostul ministru al Energiei din Ucraina, reținut la graniță într-un dosar de corupție TV8
14:00
Olimpiada de iarnă s-a încheiat pentru sportivii din Moldova: Ce rezultate au obținut TV8
13:40
/PROMO/ Evadați din lista neagră - o nouă investigație „Cutia Neagră PLUS”, duminică, de la 19:45! TV8
13:10
/VIDEO/ Taximetrist din Chișinău, amenințat cu moartea: Momentul când pasagerul scoate arma TV8
Acum 12 ore
13:00
/VIDEO/ Prima victorie în Derby d’Italia pentru Cristian Chivu: Inter învinge Juventus după un meci nebun TV8
12:30
Cooperare în domeniul securității cibernetice: România, Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral TV8
12:00
/VIDEO/ „O zi a durerii tăcute”: Veteranii din Afganistan și-au comemorat frații de arme la 37 de ani de la sfârșitul războiului TV8
11:10
Sărbătoare pe 15 februarie 2026: Creștinii ortodocși celebrează Întâmpinarea Domnului. Tradiții și superstiții TV8
10:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1453: Rivalul lui Trump, „patrioții furioși” ai Rusiei și supărarea lui Orban. Odesa a fost atacată masiv TV8
10:10
Filmări în centrul Chișinăului: Cum va circula transportul public pe 15 și 22 februarie 2026 TV8
09:40
Horoscop 15 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii se grăbesc în dragoste, Scorpionii află un adevăr, iar Peștii sunt creativi TV8
09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 15 februarie 2026: Cer noros și ninsoare seara în unele regiuni. Temperaturile maxime TV8
Acum 24 ore
23:00
/VIDEO/ SUA, nemulțumite de Europa? Marco Rubio: „Nu ne dorim aliați slabi” TV8
22:30
/VIDEO/ Șofer buclucaș: A ajuns cu BMW-ul într-un tufiș după ce recent a ignorat culoarea roșie la semafor TV8
22:00
/VIDEO/ Dragoste și surprize pe străzile din Chișinău: Cum au sărbătorit moldovenii Ziua Îndrăgostiților TV8
21:30
/VIDEO/ Omagiu pentru Grigore Vieru: Un scuar din Chișinău va purta numele marelui poet TV8
Ieri
21:00
/VIDEO/ Razie antidrog într-un local din Chișinău: 19 petrecăreți, trimiși la expertiză narcologică TV8
19:40
Aleksei Navalnîi, otrăvit cu toxina unei broaşte din America de Sud? „Victimele se sufocă în agonie” TV8
18:50
/VIDEO/ Din tiran în idol? Stalin revine în spațiul public din Rusia prin statui și busturi TV8
18:10
Caricaturile create de AI, o armă pentru escroci: Experții avertizează asupra riscurilor de securitate TV8
17:20
/VIDEO/ Când vor scădea prețurile la apartamente? Precizările ministrului Economiei din Moldova TV8
16:50
/HARTĂ/ Alertă meteo: Vremea se schimbă brusc în Moldova. Temperaturile prognozate TV8
16:20
/VIDEO/ Conflictul de la Dereneu, deja rezolvat? „Trebuie să ne gândim ce facem să nu se repete” TV8
15:30
Piața muncii unește malurile Nistrului: Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană, angajați în Chișinău TV8
15:30
/PROMO/ Evadați din lista neagră - o nouă investigație „Cutia Neagră PLUS”, duminică, de la 19:45! TV8
15:20
Anul Nou Chinezesc, sărbătorit la Chișinău: Arcul de Triumf a fost iluminat în roșu. Ce semnifică culoarea TV8
14:50
Câine fără botniță, motiv de conflict la o stație de troleibuz: O femeie ar fi fost bătută de stăpâna animalului TV8
14:20
/VIDEO/ Alex Calancea, tătic pentru a patra oară, destăinuiri și regrete: De ce nu s-a căsătorit cu Viola Julea, prima parteneră TV8
13:50
/VIDEO/ Leul puternic - avantaj sau problemă? Ministrul Osmochescu explică efectele asupra exportatorilor și economiei TV8
13:20
Un fost soț și o găină furată: Un bărbat din regiunea transnistreană ar fi decis să se „răzbune” pe ex-soția lui TV8
12:50
Dragostea și muzica plutesc în aer: În pași de dans seniorii din Capitală se adună pentru a se distra TV8
12:20
/VIDEO/ Refugiații ucraineni în Moldova, la 4 ani de război: Unii au obținut cetățenie și contribuie la dezvoltarea economiei TV8
11:30
/VIDEO/ Deputat din Găgăuzia, prins conducând fără permis mașina de serviciu: Ce spune Poliția TV8
11:20
Piața muncii unește malurile Nistrului: Peste 11 mii de locuitori din regiunea transnistreană, angajați în Chișinău TV8
10:50
14 februarie, Ziua Îndrăgostiților: Legenda Sfântului Valentin și poveștile iubirii TV8
10:10
/VIDEO/ Prima reacție de la Tiraspol: Fondul propus de Chișinău, văzut ca „tentativă de jefuire”. Care e adevărul TV8
10:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1452: Atac cu drone la Kiev. Rusia, acuzată că induce teroare în rândul populației civile TV8
09:40
Horoscop 14 februarie 2026 de la ChatGPT: Gemeni distrași, Lei generoși și Vărsători schimbători. Balanțele radiază farmec TV8
09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 14 februarie 2026: Dimineață cețoasă și ploi în unele regiuni din țară TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.