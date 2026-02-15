/VIDEO/ Prima victorie în Derby d’Italia pentru Cristian Chivu: Inter învinge Juventus după un meci nebun
TV8, 15 februarie 2026 13:00
/VIDEO/ Prima victorie în Derby d’Italia pentru Cristian Chivu: Inter învinge Juventus după un meci nebun
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
13:10
Acum 30 minute
13:00
Acum o oră
12:30
Acum 2 ore
12:00
Acum 4 ore
11:10
10:40
10:10
09:40
Acum 6 ore
09:10
Acum 24 ore
22:30
22:00
21:00
19:40
18:50
18:10
17:20
16:20
15:30
15:30
15:20
14:50
14:20
13:50
13:20
Ieri
12:50
12:20
11:30
11:20
10:10
10:00
09:40
09:10
13 februarie 2026
23:30
22:40
22:40
22:30
22:00
21:40
21:30
20:40
20:10
20:00
19:10
18:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.