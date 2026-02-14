Anul Nou Chinezesc, sărbătorit la Chișinău: Arcul de Triumf a fost iluminat în roșu. Ce semnifică culoarea

Anul Nou Chinezesc, sărbătorit la Chișinău: Arcul de Triumf a fost iluminat în roșu. Ce semnifică culoarea

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8