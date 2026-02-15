Sărbătoare pe 15 februarie 2026: Creștinii ortodocși celebrează Întâmpinarea Domnului. Tradiții și superstiții
TV8, 15 februarie 2026 11:10
Sărbătoare pe 15 februarie 2026: Creștinii ortodocși celebrează Întâmpinarea Domnului. Tradiții și superstiții
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
11:10
Acum 2 ore
10:40
10:10
Acum 4 ore
09:40
09:10
Acum 12 ore
Acum 24 ore
22:30
22:00
21:00
19:40
18:50
18:10
17:20
16:20
15:30
15:30
15:20
14:50
14:20
13:50
13:20
12:50
12:20
Ieri
11:30
11:20
10:10
10:00
09:40
09:10
13 februarie 2026
23:30
22:40
22:40
22:30
22:00
21:40
21:30
20:40
20:10
20:00
19:10
18:40
18:10
17:50
17:20
16:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.