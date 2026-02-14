/VIDEO/ Prima reacție de la Tiraspol: Fondul propus de Chișinău, văzut ca „tentativă de jefuire”. Care e adevărul

/VIDEO/ Prima reacție de la Tiraspol: Fondul propus de Chișinău, văzut ca „tentativă de jefuire”. Care e adevărul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8