/VIDEO/ Șofer buclucaș: A ajuns cu BMW-ul într-un tufiș după ce recent a ignorat culoarea roșie la semafor

/VIDEO/ Șofer buclucaș: A ajuns cu BMW-ul într-un tufiș după ce recent a ignorat culoarea roșie la semafor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8