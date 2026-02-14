/VIDEO/ Conflictul de la Dereneu, deja rezolvat? „Trebuie să ne gândim ce facem să nu se repete”

/VIDEO/ Conflictul de la Dereneu, deja rezolvat? „Trebuie să ne gândim ce facem să nu se repete”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8