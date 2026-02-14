/VIDEO/ SUA, nemulțumite de Europa? Marco Rubio: „Nu ne dorim aliați slabi”
TV8, 14 februarie 2026 23:00
/VIDEO/ SUA, nemulțumite de Europa? Marco Rubio: „Nu ne dorim aliați slabi”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
22:30
Acum 2 ore
22:00
Acum 4 ore
21:00
19:40
Acum 6 ore
18:50
18:10
Acum 8 ore
17:20
16:20
15:30
15:30
Acum 12 ore
15:20
14:50
14:20
13:50
13:20
12:50
12:20
11:30
11:20
Acum 24 ore
10:10
10:00
09:40
09:10
13 februarie 2026
23:30
Ieri
22:40
22:40
22:30
22:00
21:40
21:30
20:40
20:10
20:00
19:10
18:40
18:10
17:50
17:20
16:50
15:50
15:50
15:40
15:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.