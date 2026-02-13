/VIDEO/ Ajun de Sfântul Valentin: Bărbații, în căutarea florilor perfecte de Ziua Îndrăgostiților

TV8, 13 februarie 2026 22:40

/VIDEO/ Ajun de Sfântul Valentin: Bărbații, în căutarea florilor perfecte de Ziua Îndrăgostiților

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
23:30
Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski „să se miște”: „Rusia dorește să încheie un acord” TV8
Acum o oră
23:00
/VIDEO/ „Hotarul”, acum în cinematografele din Moldova: Cum a luat naștere filmul TV8
Acum 2 ore
22:40
„Îndemn la responsabilitate”: Avocatul Poporului condamnă publicarea imaginii unei minore de către Vasile Costiuc TV8
22:40
/VIDEO/ Ajun de Sfântul Valentin: Bărbații, în căutarea florilor perfecte de Ziua Îndrăgostiților TV8
22:30
/VIDEO/ „Se mișcă cu viteza unui melc”: Rusia, ironizată de șeful NATO, la Conferința de Securitate de la Munchen TV8
22:00
/VIDEO/ Noi detalii despre militarul rănit mortal cu arma din dotare: A lăsat un mesaj de adio TV8
Acum 4 ore
21:40
/VIDEO/ Relația Moldova-SUA, „matură și orientată spre rezultate”: Maia Sandu, față în față cu Marco Rubio TV8
21:30
/VIDEO/ Scandal la biserică, credință, politică și alte subiecte fierbinți - despre toate la „Întreabă Ghețu” TV8
21:10
/VIDEO/ Tranzacție încheiată: Portul Liber Giurgiulești din Moldova, vândut României TV8
20:40
/VIDEO/ Permis de conducere doar pentru 11 zile? Încălcările unui șofer, filmate în trafic TV8
20:10
/LIVE/ Scandal la biserică, credință, politică și alte subiecte fierbinți - despre toate, de la 20:00, la „Întreabă Ghețu” TV8
20:00
Europarlamentarii susțin sportivul ucrainean exclus de la Jocurile Olimpice: „Este un gest de comemorare” TV8
Acum 6 ore
19:10
/VIDEO/ Cum ecranele afectează coloana vertebrală a copiilor: Sfaturile medicului ortoped TV8
18:40
/VIDEO/ Șoferi cu telefon la volan, filmați cu drona la Orhei: Peste 20 de amenzi în trei ore TV8
18:10
/VIDEO/ Percheziții la o companie de panificație: Cum ar fi ascuns venituri de peste jumătate de milion de lei TV8
17:50
/VIDEO/ „A ales drept carne de tun un copil”: Poliția infirmă acuzațiile lui Vasile Costiuc despre o elevă „otrăvită cu droguri” TV8
Acum 8 ore
17:20
/DOC/ Averea deputatului PSRM, Pavel Voicu, va fi verificată de ANI: „Modificări patrimoniale suspecte” TV8
16:50
/VIDEO/ Inteligența artificială va fi integrată în economia Moldovei. Osmochescu: „Avem și noi nevoie” TV8
16:20
Volodimir Zelenski ar refuza un acord de pace nefavorabil cu Rusia: „Ucraina nu pierde” TV8
15:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1451: NATO 3.0, mișcarea lui Putin, invitație lui Trump și Zelenski la München. „Vechea lume a dispărut" TV8
15:50
/FOTO/ Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Moldoveanul Iulian Luchin a debutat la proba de schi TV8
Acum 12 ore
15:40
Prima ieftinire la carburanți din această lună: Cât vor costa benzina și motorina pe 14, 15 și 16 februarie TV8
15:20
Ministra din Albania, creată de inteligența artificială, va rămâne fără față: Care e explicația TV8
14:50
/HARTĂ/ Alertă meteo: Codul galben de ceață a fost prelungit de meteorologi TV8
14:40
/VIDEO/ Primarul din Dereneu, Vasile Revenco, a citit rugăciuni la judecată: Ce a decis instanța TV8
14:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1451: Atac masiv, NATO 3.0, mișcările lui Putin și Zelenski la München. SUA: „Vechea lume a dispărut" TV8
14:20
/VIDEO/ Cine este Alexandru Harea, noul șef de la Serviciul de Protecție și Pază de Stat TV8
14:10
/PROMO/ Scandal la biserică, credință, politică și alte subiecte fierbinți - despre toate, de la 20:00, la „Întreabă Ghețu” TV8
13:40
/VIDEO/ Primarul din Dereneu, Vasile Revenco, citește rugăciuni la judecată: Cum a evitat presa TV8
13:20
Șantaj pe Instagram, cruce la poartă și percheziții „Fulger”: 8 persoane din Chișinău și Orhei, reținute TV8
12:50
/VIDEO/ Unicul oraș din Ucraina pe care Putin nu l-a bombardat: „Este cel mai sigur loc din țară” TV8
12:00
/VIDEO/ Scandalul de la Dereneu: Arest preventiv, cerut pentru 4 reținuți. Igor Dodon, prezent la ședința de judecată TV8
11:50
/VIDEO/ „Oaza de stabilitate”: Cum a fost interpretat blockout-ul în regiunea transnistreană TV8
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1451: Atac masiv, întrunire la Munchen, NATO 3.0 și precizarea lui Zelenski. SUA: „Vechea lume a dispărut" TV8
11:30
Sympho LOVE: Concertul care celebrează iubirea TV8
11:20
/VIDEO/ Unicul oraș din Ucraina pe care Putin nu l-a bombardat: „Este cel mai sigur loc țară” TV8
11:20
Scandalul de la Dereneu: Arest preventiv, cerut pentru 4 reținuți. Igor Dodon, prezent la ședința de judecată TV8
11:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1451: Atac la Odesa, întrunire la Munchen și precizarea lui Zelenski. SUA: „Vechea lume a dispărut" TV8
10:50
Mașină furată de la spălătorie și avariată după o cursă nebună: Pedeapsa cu care s-a ales un moldovean TV8
Acum 24 ore
10:30
/VIDEO/ Unicul oraș din Ucraina pe care Putin nu l-a bombardat: „Este cel mai sigur loc din Ucraina” TV8
10:20
Căldură mai ieftină și mai scumpă de astăzi: Tarifele pentru consumatorii din Chișinău și nordul țării, în vigoare TV8
09:50
/VIDEO/ Cum prind viață cele mai cunoscute sculpturi din Chișinău: Secretele lui Veaceslav Jiglițchi TV8
09:50
/VIDEO/ Irina Rimes și Delia cuceresc internetul cu „Petale”: O colaborare emoționantă despre puterea cuvintelor TV8
09:30
„Eu nu regret”: Alexandru Munteanu răspunde speculațiilor despre demisia Guvernului, lansate de Renato Usatîi TV8
09:20
Vineri 13: Cum a ajuns o zi cu ghinion și superstițiile în care cred unii oameni TV8
09:00
Secrete militare folosite pentru câștiguri de peste 100.000 de euro: Doi israelieni, acuzați de pariuri ilegale TV8
08:10
/VIDEO/ Cum prind viață cele mai cunoscute sculpuri din Chișinău: Secretele sculptorului Veaceslav Jiglițchi TV8
07:40
Horoscop 13 februarie 2026 de la ChatGPT: Racii sunt preocupați de familie, Leii sunt comunicativi, iar Berbecii iau decizii TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 13 februarie 2026: Ceață și ghețuș. În unele regiuni va ploua TV8
Ieri
23:40
/VIDEO/ Reținere ca în filme la Paris: Bărbat, împușcat după ce a amenințat șoferul unui autobuz și poliția TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.