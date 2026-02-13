/LIVE/ Scandal la biserică, credință, politică și alte subiecte fierbinți - despre toate, de la 20:00, la „Întreabă Ghețu”
TV8, 13 februarie 2026 20:10
/LIVE/ Scandal la biserică, credință, politică și alte subiecte fierbinți - despre toate, de la 20:00, la „Întreabă Ghețu”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
20:00
Acum 2 ore
19:10
18:40
Acum 4 ore
18:10
17:50
17:20
16:50
Acum 6 ore
15:50
15:50
15:40
15:20
14:40
14:40
Acum 8 ore
14:20
14:10
13:40
13:20
12:50
Acum 12 ore
12:00
11:50
11:30
11:20
11:20
11:00
10:50
10:30
10:20
09:50
09:50
09:30
09:00
08:10
07:40
Acum 24 ore
07:10
12 februarie 2026
23:40
22:50
22:20
21:30
21:00
21:00
20:50
Ieri
20:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.