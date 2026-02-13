/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1451: NATO 3.0, mișcarea lui Putin, invitație lui Trump și Zelenski la München. „Vechea lume a dispărut"

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1451: NATO 3.0, mișcarea lui Putin, invitație lui Trump și Zelenski la München. „Vechea lume a dispărut"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8