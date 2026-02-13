Pomelnic la Grădina Zoologică! 30 de bărbați riscă să devină gândaci de Sf. Valentin

08:40

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că nu există o urgență pentru a iniția un dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind mai întâi necesitatea unei coordonări între țările europene. „Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc. Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem […] Articolul Macron: Nu este urgent să discutăm cu Putin. Mai întâi, coordonarea europeană apare prima dată în Realitatea.md.