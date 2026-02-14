Aliații Marii Britanii acuză Kremlinul: Navalnîi ar fi murit otrăvit cu toxina „broaștei săgeată”

18:10

Autoritățile își propun să reorganizeze în acest an 73 de școli din sate, frecventate de un număr total de peste 1300 de elevi, dintre care 10 să fie închise. Acțiunile vor fi întreprinse în contextul modificărilor la Codul Educației, aprobate azi în prima lectură de Parlament. Ministrul Educației, Dan Perciun, a precizat că celelalte 63 […] Articolul În acest an, 73 de școli din sate vor fi reorganizate, dintre care 10 urmează să fie închise. Parlamentul a aprobat modificări la Codul Educației apare prima dată în ZIUA.md.