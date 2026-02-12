Un soldat în termen a murit la post, după ce s-ar fi rănit cu arma din dotare
Ziua, 12 februarie 2026 21:00
Un militar al Armatei Naționale a murit în unitatea sa, după ce s-ar fi rănit cu arma din dotare. Accidentul a avut loc astăzi, anunță Ministerul Apărării. „Tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul", se arată în comunicatul Ministerului Apărării.
• • •
Acum 30 minute
21:00
Acum 4 ore
19:00
Elveția va organiza pe 10 iunie un referendum național privind limitarea imigrației, în baza unei inițiative promovate de Partidul Popular Elvețian (SVP), formațiune național-conservatoare care deține circa o treime din locurile din Parlament, relatează publicația The Guardian. Guvernul elvețian a confirmat că referendumul va viza inițiativa intitulată „Nu unei Elveții cu 10 milioane de locuitori",
18:40
Ursula von der Leyen, critici la adresa liderilor UE: Nu mai dați vina doar pe Bruxelles. Reduceți birocrația acasă # Ziua
Președintele Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a respins criticile potrivit cărora Bruxelles-ul ar fi principalul vinovat pentru slăbirea economiei europene, susținând că liderii naționali nu au dreptul să transforme instituțiile UE în „țapi ispășitori" pentru eșecurile pieței unice și pentru excesul de birocrație, scrie Politico. Mesajul a venit înaintea reuniunii informale a Consiliul European,
18:10
În acest an, 73 de școli din sate vor fi reorganizate, dintre care 10 urmează să fie închise. Parlamentul a aprobat modificări la Codul Educației # Ziua
Autoritățile își propun să reorganizeze în acest an 73 de școli din sate, frecventate de un număr total de peste 1300 de elevi, dintre care 10 să fie închise. Acțiunile vor fi întreprinse în contextul modificărilor la Codul Educației, aprobate azi în prima lectură de Parlament. Ministrul Educației, Dan Perciun, a precizat că celelalte 63
17:50
Poliția belgiană a percheziționat sediile Comisiei Europene într-o anchetă privind vânzarea unor proprietăți imobiliare # Ziua
Poliția belgiană a efectuat joi dimineață percheziții la mai multe sedii ale Comisia Europeană din Bruxelles, în cadrul unei anchete care vizează posibile nereguli legate de vânzarea unor active imobiliare ale Uniunii Europene, a relatat Financial Times și AFP, citând surse familiarizate cu ancheta. Potrivit surselor, perchezițiile au avut loc inclusiv la departamentul de buget
17:30
România avansează în demersurile pentru preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Un memorandum în baza căruia Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM), companie controlată de statul român, intenționează să achiziționeze operatorul portuar Danube Logistics a fost aprobat de acționarii societății, potrivit informațiilor Profit.ro. APM a depus o ofertă angajantă de aproximativ 62
Acum 6 ore
17:00
Educația, în fața unui șoc demografic! Până în 2040, școlile din R. Moldova ar putea pierde 30 la sută dintre elevi # Ziua
Sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic accentuat, iar până în 2040 numărul elevilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, de la tribuna Parlamentului, scrie bani.md. Potrivit oficialului, proiecțiile intermediare arată o diminuare de circa 13% a numărului de copii
16:30
La data de 3 februarie 2026, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că darea în exploatare a liniei electrice Vulcănești – Chișinău va fi amânată cu două luni. Junghietu a spus că, deși a fost supusă cu succes unor teste, din cauza unor probleme de ordin logistic, funcționarea sistemului mai întârzie. Presa din
16:00
Jim Ratcliffe, coproprietar Manchester United, afirmă că Marea Britanie a fost „colonizată” de imigranți. Reacție dură a premierului Keir Starmer # Ziua
Coproprietarul clubului de fotbal Manchester United, miliardarul britanic Jim Ratcliffe, a declarat că Regatul Unit a fost „colonizat" de imigranți, susținând că nivelul actual al imigrației pune o presiune excesivă asupra economiei și sistemului social al țării. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Sky News, în care Ratcliffe, fondatorul grupului chimic INEOS și unul
15:40
Viroza a amânat declarațiile lui Plahotniuc în instanță. Politicianul are probleme de sănătate # Ziua
Audierea lui Vlad Plahotniuc în fața instanței în dosarul privind frauda bancară a fost amânată de instanță. Decizia a fost luată în urma solicitării făcute de inculpat, care a declarat că are viroză și a cerut o pauză. Procurorul de caz s-a arătat însă nemulțumit de amânare, cerând ca medicul din cadrul Penitenciarului nr. 13
Acum 8 ore
15:20
CONTRASENS | Ce se întâmplă la Dereneu? A cui e biserica și cine câștigă din divizarea creștinilor? # Ziua
Satul Dereneu a devenit, în ultima săptămână, epicentrul confruntării de secole dintre biserica românească din Basarabia și biserica rusă. Preoți și enoriași ai așa-zisei Mitropolii a Moldovei, subordonată Patriarhiei Moscovei, au încercat, oricât de neortodox ar suna, să ocupe biserica din Dereneu, care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei. Scandalul, așa cum era de așteptat, a
15:10
Doi tineri, de 18 și 19 ani, au fost condamnați la trei ani și jumătate de închisoare, după ce, acum două luni, au spart o filială a unei bănci din sectorul Râșcani al Capitalei. Unul din condamnați este cetățean al Ucrainei. Potrivit anchetei, în 1 decembrie 2025, tânărul din Ucraina, acționând împreună cu complicele
14:50
Haos în traficul aerian german din cauza unei greve de amploare la Lufthansa. Sute de zboruri anulate, zeci de mii de pasageri afectați # Ziua
Sute de avioane ale companiei Lufthansa au rămas la sol joi, în urma unei greve de o zi declanșate de piloți și însoțitori de bord. Acțiunea de protest afectează masiv traficul aerian din Germania și este descrisă de conducerea companiei drept „o escaladare complet inutilă", transmite DW. Numărul exact al zborurilor anulate nu a fost
14:30
Meteorologii au emis o nouă averizare. În această seară și până vineri la amiază va fi valabil cod galben de ceață în toate regiunile. Vizibilitatea pe drumuri va fi de 200 de metri și mai puțin. Între timp, până la sfârșitul acestei săptămâni vremea se va încălzi și mai mult și va fi peste normalul
14:20
Statul Major al Ucrainei: Arsenаl major al armatei ruse din regiunea Volgograd, lovit cu rachete ucrainene „Flamingo” # Ziua
Forțele armate ale Ucrainei au lovit în noaptea de 12 februarie un important arsenal al armatei ruse din Regiunea Volgograd, utilizând rachete ucrainene de tip „Flamingo", a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit autorităților ruse, atacul a vizat un obiectiv militar aflat în apropierea localității Kotluban, unde este amplasat un arsenal al
13:50
Un nou protest la ANTA al unui grup de transportatori auto. Instituția, acuzată că ar proteja „afaceri ilegale” # Ziua
Un grup format din câteva zeci de transportatori auto au organizat azi un nou protest în fața sediului Agenției Naționale de Transport Auto. În cadrul manifestației, organizată de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto în scuarul Gării, protestatarii acuză ANTA că ar proteja afaceri ilegale. Mai exact, deținătorii de diferite curse auto sunt nemulțumiți
Acum 12 ore
13:20
Trump menține linia negocierilor cu Iranul, dar avertizează după întâlnirea cu Netanyahu: „Au ales prost ultima dată” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, după întâlnirea de la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că a insistat asupra continuării negocierilor cu Iran, descriind o eventuală înțelegere drept „opțiunea preferabilă". „A fost o întâlnire foarte bună, iar relația extraordinară dintre cele două țări ale noastre continuă. Nu s-a ajuns la nimic definitiv,
12:50
Ministrul Educației reclamă „caracterul organizat” al protestelor de la biserica din Dereneu și tensiuni „alimentate artificial”: Sunt aduși masiv oameni din afara localității # Ziua
Tensiunile și protestele reprezentanților Mitropoliei Moldovei de la biserica din Dereneu, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, sunt alimentate artificial și au un caracter organizat. Despre acest lucru vorbește ministrul Educației, Dan Perciun, care precizează că revoltele au o tentă politică și sunt orchestrate, majoritatea celor aduși în preajma sfântului lăcaș fiind persoane
12:20
Sportivul ucrainean Vladislav Geraskevici, descalificat de la Jocurile Olimpice din cauza căștii cu chipurile colegilor uciși pe front # Ziua
Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a decis descalificarea sportivul ucrainean de skeleton Vladislav Geraskevici pentru utilizarea, în cadrul Jocurile Olimpice de iarnă 2026, a unei căști inscripționate cu fotografii ale sportivilor ucraineni care au murit în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Decizia a fost anunțată de serviciul de presă al CIO. Anterior, forul olimpic
12:10
Deputații MAN acuză majoritatea PAS de lipsă de transparență: Introduc proiecte „pe sub masă” # Ziua
Majoritatea PAS din Parlament, acuzată din nou de lipsă de transparență. Mișcarea Alternativa Națională, parte a Blocului „Alternativa" din legislative, condamnă practica abuzivă prin care proiecte de lege sunt publicate și introduse pe agenda ședințelor plenare „cu doar câteva minute sau cel mult o oră înainte". „Astăzi, proiect scandalos, de modificare a Legii avocaturii, a
11:50
Tarife în scădere pentru încălzirea centralizată în Capitală. Noile prețuri, aprobate de ANRE # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat, azi, noi tarife pentru energia termică livrată în Chișinău, Bălți și alte orașe din R. Moldova. În Capitală, tariful a fost micșorat cu 19,5 la sută și a fost stabilit la 2020 de lei pentru o gigacalorie. Prețul aprobat de către ANRE este cu 160 de lei mai mic
11:30
Polițistul italian, învinuit de omorul lui Sergiu Țărnă lângă Veneția, a recunoscut că l-a împușcat pe tânărul moldovean # Ziua
Polițistul italian Riccardo Salvagno, reținut la începutul lunii ianuarie pentru omorul lui Sergiu Țărnă lângă Veneția, a recunoscut că l-a ucis pe tânărul moldovean, în vârstă de 25 de ani, fiind drogat și ca urmare a unui șantaj. Mărturiile au fost făcute în timpul unui interogatoriu de cinci ore. „L-am ucis pentru că mă
11:00
EDITORIAL | Nu Mitropolia „Moldovei”, care-i a Moscovei de fapt, a restabilit bisericile noastre, ci Mișcarea de Eliberare Națională # Ziua
În satul meu de baștină, Caracui, după ocupația sovietică biserica a fost distrusă. S-a întâmplat în vara anului 1961, după ce, anterior, fusese închisă, iar preotul oprit de la slujire. Spre deosebire de multe alte localități, unde activiștii bolșevici au devastat și dărâmat în văzul tuturor sfintele lăcașe, la noi biserica a ars. Că a
10:50
Zelenski a precizat când vor avea loc alegeri în Ucraina și spune că războiul poate fi oprit până în vară, dar „depinde de SUA” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că organizarea alegerilor în țară este posibilă doar în condițiile unui armistițiu deplin și ale existenței unor garanții reale de securitate, respingând speculațiile potrivit cărora Kievul ar pregăti un nou scrutin sub presiunea Statelor Unite. „24 februarie este o dată specială. Și chiar dacă ar exista un scop
10:30
Creștinii ortodocși de stil vechi îi prăznuiesc azi pe Sfinții Trei Ierarhi, cei mai mari predicatori și gânditori ai Bisericii # Ziua
Creștinii ortodocși de stil vechi îi prăznuiesc astăzi, 12 februarie, pe Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, mari dascăli și apărători ai dreptei credințe. Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscop al Cezareei Capadociei, a fost unul dintre cei mai importanți teologi ai secolului al IV-lea și un mare
10:00
Un nou atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Rachete balistice și drone au lovit Kievul, Odesa, Dnipro și Harkov # Ziua
Forțele aeriene ucrainene au anunțat că, în noaptea de 12 februarie, Rusia a lansat asupra Ucrainei 24 de rachete balistice, dintre care 15 au fost interceptate, precum și 219 drone de atac, din care 197 au fost doborâte. Potrivit Forțele Aeriene ale Ucrainei, au fost înregistrate lovituri directe ale nouă rachete și 19 drone în
09:30
Controversatul proiect pentru revizuirea Legii avocaturii, aprobat cu abateri vara trecută și nepromulgat de Maia Sandu, va fi reexaminat de Parlament # Ziua
Majoritatea PAS din Parlament revine la proiectul cu privire la revizuirea Legii avocaturii. Documentul, aprobat vara trecută pe fundalul unor critici și acuzații din partea avocaților și, ulterior, nepromulgat de către Maia Sandu, a fost introdus pe agenda ședinței plenare de azi a legislativului pentru reexaminare. Unii deputați din opoziție acuză că proiectul a fost
08:50
Zelenski cere claritate privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană: „Eu vreau o dată concretă” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, că țara sa va face tot posibilul pentru a fi pregătită din punct de vedere tehnic pentru aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2027, subliniind că insistă asupra stabilirii unei date clare pentru acest proces. Potrivit RBC-Ucraina, declarațiile au fost făcute în cadrul unui dialog cu jurnaliștii,
Acum 24 ore
08:10
Suspectul în masacrul din Canada este un transgender de 18 ani. Adolescentul şi-a ucis și mama, şi fratele # Ziua
Autoritățile canadiene au identificat miercuri suspectul atacului armat mortal comis într-o școală din provincia Columbia Britanică ca fiind un adolescent transgender în vârstă de 18 ani,
11 februarie 2026
22:00
Accident terifiant la Telenești. O femeie de 62 de ani, spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni # Ziua
O femeie de 62 de ani a murit, după ce a fost lovită în plin de o mașină în timp ce traversa drumul regulamentar. Accidentul s-a produs pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. Potrivit informațiilor preliminare, femeie traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni și a fost tamponată de un […] Articolul Accident terifiant la Telenești. O femeie de 62 de ani, spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
20:10
Viktor Orban atacă planul UE de aderare rapidă a Ucrainei, calificându-l drept „o declarație de război” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a criticat dur planul Uniunii Europene de a accelera aderarea Ucrainei, afirmând că o asemenea inițiativă ar reprezenta „o declarație deschisă de război împotriva Ungariei”. Reacția vine după informațiile publicate de Politico, potrivit cărora Comisia Europeană pregătește un mecanism pentru a grăbi parcursul european al Kievului, inclusiv prin posibilitatea acordării unei […] Articolul Viktor Orban atacă planul UE de aderare rapidă a Ucrainei, calificându-l drept „o declarație de război” apare prima dată în ZIUA.md.
20:00
Tariful pentru încălzirea centralizată ar putea scădea în Chișinău cu 19%. La Bălți, însă, agentul termic se scumpește # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va stabili, mâine, noi tarife pentru energia termică livrată în Chișinău, Bălți și alte orașe. În Capitală, tariful, conform proiectului ANRE, urmează să scadă cu 19,5 la sută și să fie de 2020 de lei pentru o gigacalorie. Prețul propus pentru aprobare de către agenție este cu 160 de […] Articolul Tariful pentru încălzirea centralizată ar putea scădea în Chișinău cu 19%. La Bălți, însă, agentul termic se scumpește apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Pericol pe lacuri și râuri. Vremea cu temperaturi pozitive din următoarele zile va slăbi gheața # Ziua
Vremea cu temperaturi pozitive din următoarele zile va duce la ruperea gheții pe lacuri. Indiferent cât de sigură pare gheața, salvatorii recomandă oamenilor să evite aflarea pe bazinele acvatice, care pot deveni periculoase și instabile. IGSU precizează că riscul va crește constant în condițiiel în care valorile până duminică vor fi în Capitală, pe timp […] Articolul Pericol pe lacuri și râuri. Vremea cu temperaturi pozitive din următoarele zile va slăbi gheața apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Zelenski anunță că următoarele negocieri de pace vor avea loc săptămâna viitoare în SUA și se vor concentra pe problema teritorială # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a acceptat propunerea Statelor Unite de a găzdui o nouă rundă de negocieri săptămâna viitoare pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, discuții care se vor concentra în principal asupra chestiunii sensibile a teritoriilor. Aceasta ar urma să aibă loc marți sau miercuri, a spus Zelenski într-un interviu acordat […] Articolul Zelenski anunță că următoarele negocieri de pace vor avea loc săptămâna viitoare în SUA și se vor concentra pe problema teritorială apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Indicatorii macro (PIB, inflație, deficit bugetar etc.) au importanța lor, dar la fel de important este ce simt oamenii în privința modului în care trăiesc. Economia este trăită subiectiv, iar această trăire are consecințe sociale și politice reale; percepția economică influențează votul, încrederea, deciziile de consum, emigrare, coeziunea socială. Așadar, dincolo de bilanțul contabil al […] Articolul ANALIZĂ IMAS | Economia văzută prin ochii cetățeanului apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
VIDEO | Costiuc, despre acuzațiile poliției și cazul mașinii sechestrate: Colegii mei au intervenit într-un abuz comis de executorii judecătorești # Ziua
Președintele partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, le ia apărarea colegilor săi parlamentari, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, care sunt acuzați de poliție care ar fi scos neautorizat dintr-o parcare mașina unui fermier, sechestrată de un executor judecătoresc. Potrivit lui Costiuc, automobilul a fost sechestrat ilegal, pentru că, în prezent, este în vigoare un moratoriu la […] Articolul VIDEO | Costiuc, despre acuzațiile poliției și cazul mașinii sechestrate: Colegii mei au intervenit într-un abuz comis de executorii judecătorești apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Vicar al Mitropoliei Basarabiei, despre situația din Dereneu: Un spectacol care ne arată că statul de drept este în terapie intensivă # Ziua
Mitropolia Chișinăului, subordonată Patriarhiei Ruse, prin episcopul de la Ungheni, recurge la calomnii, violențe și refuză orice dialog în cazul bisericii din Dereneu, preluată ilegal încă în 2018, și al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei. Despre acest lucru vorbește vicarul Arhiepiscopiei Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei, Gabriel Andrei Gherasa, care subliniază că, în […] Articolul Vicar al Mitropoliei Basarabiei, despre situația din Dereneu: Un spectacol care ne arată că statul de drept este în terapie intensivă apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Poliția cere procurorilor cercetarea a doi deputați „DA”, care au returnat unui fermier mașina sechestrată de către un executor judecătoresc # Ziua
Inspectoratul General al Poliție cere Procuraturii Cahul să cerceteze acțiunile a doi parlamentari ai partidului „Democrația Acasă”, care, potrivit oamenilor legii, ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale și au restituit unui fermier mașina sechestrată de un executor judecătoresc. „La data de 7 februarie curent, polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, un […] Articolul Poliția cere procurorilor cercetarea a doi deputați „DA”, care au returnat unui fermier mașina sechestrată de către un executor judecătoresc apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Reguli dure în India. Rețelele sociale, obligate să elimine conținutul ilegal în maximum trei ore # Ziua
Guvernul din India a introdus noi reguli care obligă companiile de social media să elimine conținutul ilegal în cel mult trei ore de la notificare, o înăsprire semnificativă față de termenul anterior de 36 de ore. Noile prevederi vor intra în vigoare la 20 februarie și se aplică marilor platforme online, inclusiv Meta, YouTube și […] Articolul Reguli dure în India. Rețelele sociale, obligate să elimine conținutul ilegal în maximum trei ore apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Vlad Plahotniuc urmează să fie adus silit în fața judecătorilor pentru mărturii în dosarul „Kuliok” în care este vizat Igor Dodon # Ziua
Vlad Plahotniuc, judecat într-un dosar privind frauda bancară, va fi adus silit în fața instanței pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok” în care este vizat liderul socialiștilor, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, după ce fostul lider al PDM a lipsit de la ședința de miercuri în această cauză. […] Articolul Vlad Plahotniuc urmează să fie adus silit în fața judecătorilor pentru mărturii în dosarul „Kuliok” în care este vizat Igor Dodon apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Prim-ministrul Munteanu spune că „urmărește cu atenție” scandalul de la Dereneu, dar nu vrea să „se amestece”: „Legea e dură, dar e lege” # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că autoritățile „urmăresc cu atenție” evenimentele de la Dereneu, acolo unde reprezentanții Mitropoliei Moldovei, subordonată Moscovei, încearcă să intre forțat în biserica aflată în gestiunea Mitropoliei Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române. Munteanu a spus că Guvernul nu vrea să „se amestece în treburile bisericii”, însă a transmis că „legea trebuie să fie […] Articolul Prim-ministrul Munteanu spune că „urmărește cu atenție” scandalul de la Dereneu, dar nu vrea să „se amestece”: „Legea e dură, dar e lege” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Parlamentul European a aprobat miercuri un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, menit să acopere o parte semnificativă a necesităților bugetare și militare ale țării în următorii doi ani. Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina” va contribui la satisfacerea nevoilor urgente de finanțare ale Ucrainei în contextul războiului de agresiune în curs […] Articolul Parlamentul European a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Prima comunitate de energie din surse regenerabile, înregistrată de ANRE. Noua entitate va activa la Cociulia # Ziua
Prima comunitate de energie din surse regenerabile a fost înregistrată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Noua entitate, care va putea stoca și partaja energie electrică, va activa în satul Cociulia din raionul Cantemir. „Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în promovarea producerii și consumului local de energie din surse regenerabile, cu implicarea activă […] Articolul Prima comunitate de energie din surse regenerabile, înregistrată de ANRE. Noua entitate va activa la Cociulia apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina va fi actualizat, anunță Parlamentul. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară. Acordul vizează cooperarea prin schimbul de expertiză în domenii precum cercetarea, inovarea, securitatea […] Articolul R. Moldova vrea actualizarea acordului de cooperare tehnico-militară cu Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
SUA și Azerbaidjan au semnat un parteneriat strategic în timpul vizitei vicepreședintelui american, JD Vance, la Baku # Ziua
Statele Unite și Azerbaidjanul au semnat marți, la Baku, un acord de parteneriat strategic care vizează consolidarea cooperării economice și de securitate, în contextul eforturilor Washingtonului de a-și extinde influența în Caucazul de Sud, o regiune dominată mult timp de Rusia. Acordul a fost semnat de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și de vicepreședintele SUA, JD […] Articolul SUA și Azerbaidjan au semnat un parteneriat strategic în timpul vizitei vicepreședintelui american, JD Vance, la Baku apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Aviz pozitiv pentru proiectul privind prelungirea până la un an a termenului de aflare în R. Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare # Ziua
Proiectul de lege care prevede majorarea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a obținut aviz pozitiv de Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde. Inițiativa se bazează pe modelul UE și al majorității țărilor din lume, urmând ulterior să fie examinată și în […] Articolul Aviz pozitiv pentru proiectul privind prelungirea până la un an a termenului de aflare în R. Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Kaja Kallas cere coordonare la nivelul UE înainte de orice dialog cu Vladimir Putin: „Să știm mai întâi ce vrem să discutăm” # Ziua
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut statelor europene să coordoneze la nivelul UE orice eventual contact cu președintele rus Vladimir Putin, în contextul intensificării dezbaterilor privind reluarea dialogului direct cu Kremlinul. „Să discutăm mai întâi despre ce anume vrem să vorbim cu rușii și abia apoi despre cine va purta aceste discuții”, a […] Articolul Kaja Kallas cere coordonare la nivelul UE înainte de orice dialog cu Vladimir Putin: „Să știm mai întâi ce vrem să discutăm” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Carabinierii și polițiștii au format un nou cordon la intrarea în biserica din Dereneu, raionul Călărași, accesul în lăcaș fiind restricționat. În incinta bisericii, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, în continuare se află preotul Mitropoliei Moldovei, care refuză să iasă din clădire, iar de dimineață a fost oficiată și o slujbă de […] Articolul Un nou cordon la intrarea în biserica din Dereneu. Accesul în lăcaș, din nou restricționat apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Un tânăr din Telenești a jefuit de două ori același magazin de la Ciocana. A fost reținut pe urme fierbinți de poliție # Ziua
Un tânăr de 33 de ani din Telenești a fost plasat în arest pentru 30 de zile, fiind învinuit de comiterea a două furturi dintr-un magazin de la Ciocana. Potrivit investigațiilor, în primul caz, bărbatul a pătruns în magazin prin spargerea geamului, de unde a sustras mai multe telefoane mobile, provocând un prejudiciu de aproximativ […] Articolul VIDEO | Un tânăr din Telenești a jefuit de două ori același magazin de la Ciocana. A fost reținut pe urme fierbinți de poliție apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Condamnarea la 8 ani de pușcărie pentru Constantin Țuțu, calificată drept „blândă” de procurori. Acuzatorii insistă pe o pedeapsă de 15 ani # Ziua
Sentința primei instanțe prin care Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare este calificată drept „blândă” și „parțial neîntemeiată” de către procurorii anticorupție. Aceștia au contestat, în 10 februarie, decizia la Curtea de Apel Centru prin care cer rejudecarea cauzei și stabilirea unei pedepse definitive de 15 ani pentru fostul deputat. Procurorii […] Articolul Condamnarea la 8 ani de pușcărie pentru Constantin Țuțu, calificată drept „blândă” de procurori. Acuzatorii insistă pe o pedeapsă de 15 ani apare prima dată în ZIUA.md.
