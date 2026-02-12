Un soldat în termen a murit la post, după ce s-ar fi rănit cu arma din dotare

13:10

Un tânăr de 33 de ani din Telenești a fost plasat în arest pentru 30 de zile, fiind învinuit de comiterea a două furturi dintr-un magazin de la Ciocana. Potrivit investigațiilor, în primul caz, bărbatul a pătruns în magazin prin spargerea geamului, de unde a sustras mai multe telefoane mobile, provocând un prejudiciu de aproximativ […] Articolul VIDEO | Un tânăr din Telenești a jefuit de două ori același magazin de la Ciocana. A fost reținut pe urme fierbinți de poliție apare prima dată în ZIUA.md.