O femeie, în vârstă de 36 de ani, a născut în ambulanță. Mama a fost asistată de o echipă de urgență din Florești
Ziua, 13 februarie 2026 19:00
O femeie din Florești, aflată la a patra sarcină, a adus pe lume o fetiță în ambulanță. Mama a fost asistată de o echipă de urgență, care a fost chemată la o intervenție la domiciliu azi, la amiază. Medicii au constatat că femeia, aflată în săptămâna a 40-a de gestație, avea contracții uterine frecvente. Imediat a […]
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:20
Maia Sandu, față în față cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen # Ziua
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate, desfășurată în perioada 13–15 februarie. În aceeași zi, șefa statului a mai avut întrevederi bilaterale și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuțiile au […]
Acum 2 ore
17:40
O companie din Arabia Saudită a semnat un acord preliminar pentru a cumpăra activele externe ale Lukoil # Ziua
Compania saudită Midad Energy ar putea achiziționa toate activele din afara Rusiei ale grupului petrolier Lukoil, au declarat pentru Reuters surse apropiate negocierilor. Potrivit acestora, un acord de intenție a fost semnat la sfârșitul lunii ianuarie, pe fondul unei competiții intense cu alți potențiali cumpărători. Sursele afirmă că Midad Energy a acceptat să achiziționeze activele […]
Acum 4 ore
17:10
FOTO | Primăria Chișinău a început lucrările de plombare a drumurilor distruse de vremea rea din această iarnă # Ziua
Primăria Chișinău a demarat lucrările de reparație a drumurilor deteriorate în urma gerului și precipitațiilor din această iarnă, care au provocat apariția unui număr mare de gropi în carosabil. Potrivit autorităților municipale, echipele de drumari intervin în prezent în zona centrală a orașului, unde se execută lucrări de plombare cu beton asfaltic rece. Este vorba […]
17:00
Primarul din Dereneu va fi cercetat în libertate pentru huliganism în urma incidentelor de la biserica din sat # Ziua
Primarul satului Dereneu, Vasile Revenco, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Strășeni. Edilul este cercetat pentru huliganism, după manifestațiile care au avut loc zilele trecute în fața bisericii din localitate. Totodată, alte patru persoane reținute în 10 februarie au fost eliberate și […]
16:30
VIDEO | Imagini dezolante în apropierea gropii de gunoi din Căușeni. Hectare întregi, invadate de mizerie # Ziua
Imagini dezolante în apropierea gropii de gunoi centrale din orașul Căușeni. Hectare întregi de câmpie sunt împânzite cu pungi din plastic, iar fâșia de protecție a drumului este acoperită cu deșeuri, hârtie și tot felul de resturi, scrie Studio-L Căușeni. Întreprinderea care se ocupă de salubrizare susține că nu poate interveni, deoarece se află în […]
16:20
Ministrul Energiei, despre propunerea Kievului de a oferi cărbune Centralei de la Cuciurgan: Ar fi niște investiții iraționale # Ziua
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune, oferit de Ucraina, ar presupune investiții nejustificate, mai ales în contextul în care Chișinăul nu intenționează să aloce fonduri pentru modernizarea unei capacități energetice aflate în afara controlului autorităților constituționale. Declarațiile au fost făcute la Realitatea TV, citate de bani.md, unde oficialul a […]
16:20
VIDEO | Partidul Nostru insistă ca tarifele micșorate pentru gazele naturale să fie aplicate retroactiv # Ziua
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru insistă asupra recalculării tarifelor cu efect retroactiv și asupra eliminării TVA la gaz, măsuri care ar proteja populația în fața cheltuielilor excesive. Despre acestea a vorbit deputatul Alexandr Berlinschii în podcastul „Radar Politic". „Noi nu am venit cu populism, de genul «gazul trebuie să fie 3 sau 4 lei». Am […]
15:50
R. Moldova și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor UEFA. Primul meci, în deplasare, cu Slovacia # Ziua
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat adversarii pe care-i va întâlni în noua ediție – 2026/2027 – a Ligii Națiunilor UEFA și deja este stabilit și programul meciurilor din grupa C3, în care „tricolorii" vor concura cu reprezentativele Slovaciei, Kazahstanului și Insulelor Feroe. Firește, reprezentativa Republicii Moldova va avea de jucat 6 […]
15:40
VIDEO | Nicio „curte europeană” a PAS nu a fost reabilitată timp de un an în Chișinău, acuză Primăria Capitalei. Cum reacționează Guvernul # Ziua
Primăria Capitalei acuză executivul că a lăsat dezastru în zeci de curți din oraș unde, anul trecut, au început reabilitările în cadrul unui program guvernamentul. Municipalitatea susține că de câteva luni muncitorii nu mai lucrează pe șantiere, iar până acum nu a fost încheiat niciun proiect. „Toată vara, rețelele sociale au fost bombardate cu […]
15:20
Meteorolgii au prelungit până sâmbătă, 14 februarie, avertizarea cod galben de ceață. Codul va fi valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova până sâmbătă la ora 12:00. „Pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor […]
Acum 6 ore
14:10
Guvernul vrea să „importe” mai mulți muncitori străini, în special din Asia. Osomochesu: În 2026 vom liberaliza și mai mult piața # Ziua
Guvernul vrea să liberalizeze și mai mult piața muncii în 2026, inclusiv prin atragerea lucrătorilor din state din afara Uniunii Europene, precum India și Bangladesh. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmocehscu, care pledează și pentru o promovare și mai mare a angajărilor sezoniere și în agricultură. Potrivit demnitarului, citat de bani.md, autoritățile […]
14:00
VIDEO | Incendiu violent în București. Mai multe mașini cuprinse de flăcări, o persoană decedată # Ziua
Un incendiu violent a izbucnit în această după-amiază la București unde mai multe autovehicule au fost cuprinse de flăcări. O persoană a fost găsită decedată la fața locului, iar o altă victimă este rănită. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, focul se manifesta violent la sosirea primelor echipaje. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs […]
13:50
O nouă rundă de negocieri privind războiul din Ucraina se va desfășura la Geneva, în perioada 17–18 februarie, în format trilateral Rusia – Ucraina – Statele Unite, a anunțat agenția TASS, citând declarații ale purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, delegația rusă va fi condusă de consilierul președintelui Vladimir Putin, Vladimir Medinski. […]
13:20
Maia Sandu participă la un panel privind combaterea războiului hibrid, la Conferința de Securitate de la Munchen # Ziua
Președintele Maia Sandu participă pe 13 februarie, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen la panelul intitulat „Ambiguitate distructivă: descurajarea și contracararea războiului hibrid", consacrat combaterii amenințărilor hibride și mecanismelor moderne de descurajare și răspuns. Discuția, programată în intervalul 17:30–18:15, va avea loc pe scena principală a conferinței și va reuni lideri politici și […]
Acum 8 ore
13:10
Politico: Negocierile privind Ucraina au ajuns într-un impas. Rusia insistă pe teritorii, SUA amână garanțiile de securitate # Ziua
O nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina ar putea avea loc săptămâna viitoare, posibil la Abu Dhabi sau Miami, relatează Politico, citând surse familiarizate cu discuțiile diplomatice. Potrivit publicației, procesul de pace se află în impas, în condițiile în care Rusia insistă asupra unor concesii teritoriale, iar Statele Unite au transmis Kievului că […]
13:00
VIDEO | Mitropolia Moldovei, subordonată Rusiei, a apărut abia în 1992, la aproape șapte decenii după înființarea Mitropoliei Basarabiei # Ziua
Mitropolia Moldovei de la Chișinău, subordonată Patriarhiei Ruse, este o structură apărută abia în 1992 și nu are nicio legătură cu vechea Mitropolie a Moldovei, din perioada medievală, care activează până în ziua de azi și are reședința la Iași. Asta în timp ce Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, datează încă din anul 1925, fiind […]
12:50
O cafea, un bilet și un milion. Povestea milionarului jubiliar cu numărul 100 al Loteriei Naționale # Ziua
Peste 100 de moldoveni au devenit milionari, după ce au descoperit câștiguri amețitoare la loterie. Portalul operatorului autorizat din domeniu informează că milionarul cu numărul 100 este un tânăr din Edineț, Alexandr Arsenii, care a câștigat exact 1 000 000 de lei într-un bilet cumpărat la o benzinărie. Alexandr are 33 de ani și este […]
12:40
GALERIE FOTO | Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # Ziua
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al […]
12:10
Liderul opoziției din Ungaria acuză o campanie de șantaj cu „sex tape” înaintea alegerilor: „M-am lăsat sedus” # Ziua
Scandalul care zguduie scena politică din Ungaria înaintea alegerilor parlamentare capătă amploare, după ce liderul opoziției și principalul rival al premierului Viktor Orban, Peter Magyar, a declarat că este ținta unei campanii de șantaj bazate pe un material video intim filmat pe ascuns. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Peter Magyar, liderul partidului de […]
12:10
Mulți dintre noi suntem obișnuiți să investim bani în smartphone-uri, mașini sau renovări, dar ignorăm ani la rând ceea ce folosim pentru somn. Considerăm că salteaua este doar un dreptunghi moale, iar patul doar un element de decor. Dar adevărul este că spatele vostru înregistrează fiecare poziție incorectă, iar creierul nu iartă căldura și pernele […]
11:50
Poliția a destructurat un grup de șantajiști, format din opt persoane, originare din Chișinău și Orhei, care au estorcat prin presiune șantaj de la alte două persoane suma de peste 47 200 de euro. Potrivit poliției, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals creat pe […]
11:40
Amendamentele „controversate”, excluse din proiectul revizuirii Legii avocaturii. PAS nu renunță, însă, la reforma profesiei de avocat # Ziua
Parlamentul a exclus din proiectul revizuirii Legii avocaturii amendamentele „controversate", adoptate de legislativ în iulie 2025 și nepromulgate de șefa statului, Maia Sandu, în urma contestărilor și protestelor Uniunii Avocaților. Astfel, în urma reexaminării proiectului, în cadrul ședinței de joi a Parlamentului, s-a votat pentru excluderea modificărilor propuse de PAS referitoare la organizarea și funcționarea structurilor […]
Acum 12 ore
11:10
VIDEO | Atacuri rusești masive asupra infrastructurii Ucrainei. Morți și răniți în Odesa, Zaporojie și Kramatorsk # Ziua
Forțele Rusia au lansat atacuri masive asupra infrastructurii portuare și feroviare a Ucraina, vizând în special regiunea Odesa. Potrivit autorităților ucrainene, un port din zonă a fost lovit de drone, iar atacul s-a soldat cu un mort și șase răniți, dintre care trei se află în stare gravă. Toate victimele sunt civili, iar răniții au […]
10:50
SPPS are un nou șef. Printr-un decret prezidențial, funcția a fost preluată de colonelul Alexandru Harea # Ziua
Serviciul Protecție și Pază de Stat are un nou șef, după trei luni de la demisia fostului director Vasile Popa. Printr-un decret al Maiei Sandu, noul conducător al instituției a fost numit colonelul Alexandru Harea, fost șef de direcție în cadrul Ministerului Apărării, care în ultimii doi ani a fost director adjunct al SPPS. În […]
10:40
The Atlantic: Divergențe la Kiev. Ucraina ar putea accepta retragerea trupelor din Donbas pentru pace, Zelenski respinge un acord „denigrator” # Ziua
Ucraina ar putea lua în calcul una dintre cele mai dificile concesii pentru a pune capăt războiului cu Rusia – retragerea trupelor și renunțarea la controlul asupra unei părți din regiunea Donețk –, relatează The Atlantic, citând doi consilieri ai președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit publicației, în interiorul conducerii de la Kiev există divergențe tot mai […]
10:30
Un tânăr fotbalist din Republica Moldova a ajuns la CFR Cluj. Este vorba despre Nicolae Sula, fiul prim-vicepreședintelui PSDE, Ion Sula # Ziua
Încă fotbalist din Republica Moldova face pasul către un club important din România. Nicolae Sula, atacant în vârstă de 19 ani, a fost prezentat oficial de CFR Cluj, formație din prima ligă românească. Nicolae Sula este fiul fostului ministru al Agriculturii și actualului prim-vicepreședinte al PSDE, Ion Sula. Tânărul atacant și-a început cariera la nivel […]
10:20
Trenul internațional „Prietenia", care leagă Kievul de București, tranzitând teritoriul R. Moldova, a deraiat vineri dimineață în Gara de Nord București, în timpul unei manevre tehnice de împingere a garniturii către depou, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. Incidentul s-a produs la ora 08:20, în incinta Depoului București Călători, când prima osie […]
10:10
ICR „Mihai Eminescu la Chișinău invită: Lansarea volumului „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” # Ziua
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chișinău, împreună cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu", organizează lansarea volumului „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)", semnat de de Lidia Prisac și Ion Xenof
09:50
Săptămâna aceasta, conflictul de la Dereneu a revenit, cu o intensitate care ne obligă, din nou, să ne prefacem surprinși. Autoritățile oferă, aproape ritualic, aceeași explicație tehnică: precum că ar fi vorba despre un diferend religios, între „două comunități de creștini ortodocși din același sat”. La fel ca în alte dăți, atunci când tensiunile din […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Ridicarea din umeri ca politică de stat apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Noi detalii despre soldatul care s-ar fi împușcat mortal într-o unitate militară din Chișinău. S-a aflat ce conținea biletul de adio # Ziua
Au apărut noii detalii despre militarul în termen al Armatei Naționale care a murit, după ce în joi seara s-ar fi împușcat cu arma din dotare, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Surse apropiate anchetei, citate de Puls Media, a comunicat că este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani, originar din raionul […] Articolul Noi detalii despre soldatul care s-ar fi împușcat mortal într-o unitate militară din Chișinău. S-a aflat ce conținea biletul de adio apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Pe drumuri se circulă cu dificultate din cauza ceții dense. Codul galben este valabil până la amiază # Ziua
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe multe trasee din Republica Moldova din cauza cenții dense care s-a lăsat peste R. Moldova. Avertizarea de cod galben, emisă joi, este valabilă până la orele amiezii. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe alocuri ceața este densă, iar vizibilitatea este redusă, fapt care poate îngreuna traficul și crește […] Articolul Pe drumuri se circulă cu dificultate din cauza ceții dense. Codul galben este valabil până la amiază apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
21:00
Un militar al Armatei Naționale a murit în unitatea sa, după ce s-ar fi rănit cu arma din dotare. Accidentul a avut loc astăzi, anunță Ministerul Apărării. „Tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării. […] Articolul Un soldat în termen a murit la post, după ce s-ar fi rănit cu arma din dotare apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
19:00
Elveția va organiza pe 10 iunie un referendum național privind limitarea imigrației, în baza unei inițiative promovate de Partidul Popular Elvețian (SVP), formațiune național-conservatoare care deține circa o treime din locurile din Parlament, relatează publicația The Guardian. Guvernul elvețian a confirmat că referendumul va viza inițiativa intitulată „Nu unei Elveții cu 10 milioane de locuitori”, […] Articolul Elveția va organiza un referendum privind limitarea populației la 10 milioane de locuitori apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Ursula von der Leyen, critici la adresa liderilor UE: Nu mai dați vina doar pe Bruxelles. Reduceți birocrația acasă # Ziua
Președintele Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a respins criticile potrivit cărora Bruxelles-ul ar fi principalul vinovat pentru slăbirea economiei europene, susținând că liderii naționali nu au dreptul să transforme instituțiile UE în „țapi ispășitori” pentru eșecurile pieței unice și pentru excesul de birocrație, scrie Politico. Mesajul a venit înaintea reuniunii informale a Consiliul European, […] Articolul Ursula von der Leyen, critici la adresa liderilor UE: Nu mai dați vina doar pe Bruxelles. Reduceți birocrația acasă apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
În acest an, 73 de școli din sate vor fi reorganizate, dintre care 10 urmează să fie închise. Parlamentul a aprobat modificări la Codul Educației # Ziua
Autoritățile își propun să reorganizeze în acest an 73 de școli din sate, frecventate de un număr total de peste 1300 de elevi, dintre care 10 să fie închise. Acțiunile vor fi întreprinse în contextul modificărilor la Codul Educației, aprobate azi în prima lectură de Parlament. Ministrul Educației, Dan Perciun, a precizat că celelalte 63 […] Articolul În acest an, 73 de școli din sate vor fi reorganizate, dintre care 10 urmează să fie închise. Parlamentul a aprobat modificări la Codul Educației apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Poliția belgiană a percheziționat sediile Comisiei Europene într-o anchetă privind vânzarea unor proprietăți imobiliare # Ziua
Poliția belgiană a efectuat joi dimineață percheziții la mai multe sedii ale Comisia Europeană din Bruxelles, în cadrul unei anchete care vizează posibile nereguli legate de vânzarea unor active imobiliare ale Uniunii Europene, a relatat Financial Times și AFP, citând surse familiarizate cu ancheta. Potrivit surselor, perchezițiile au avut loc inclusiv la departamentul de buget […] Articolul Poliția belgiană a percheziționat sediile Comisiei Europene într-o anchetă privind vânzarea unor proprietăți imobiliare apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
România avansează în demersurile pentru preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Un memorandum în baza căruia Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM), companie controlată de statul român, intenționează să achiziționeze operatorul portuar Danube Logistics a fost aprobat de acționarii societății, potrivit informațiilor Profit.ro. APM a depus o ofertă angajantă de aproximativ 62 […] Articolul România face un pas decisiv pentru preluarea Portului Giurgiulești din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Educația, în fața unui șoc demografic! Până în 2040, școlile din R. Moldova ar putea pierde 30 la sută dintre elevi # Ziua
Sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic accentuat, iar până în 2040 numărul elevilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, de la tribuna Parlamentului, scrie bani.md. Potrivit oficialului, proiecțiile intermediare arată o diminuare de circa 13% a numărului de copii […] Articolul Educația, în fața unui șoc demografic! Până în 2040, școlile din R. Moldova ar putea pierde 30 la sută dintre elevi apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
La data de 3 februarie 2026, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că darea în exploatare a liniei electrice Vulcănești – Chișinău va fi amânată cu două luni. Junghietu a spus că, deși a fost supusă cu succes unor teste, din cauza unor probleme de ordin logistic, funcționarea sistemului mai întârzie. Presa din […] Articolul OPINII | Victor Nichituș: Junghietu, prețul la energie electrică și cărbunele din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Jim Ratcliffe, coproprietar Manchester United, afirmă că Marea Britanie a fost „colonizată” de imigranți. Reacție dură a premierului Keir Starmer # Ziua
Coproprietarul clubului de fotbal Manchester United, miliardarul britanic Jim Ratcliffe, a declarat că Regatul Unit a fost „colonizat” de imigranți, susținând că nivelul actual al imigrației pune o presiune excesivă asupra economiei și sistemului social al țării. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Sky News, în care Ratcliffe, fondatorul grupului chimic INEOS și unul […] Articolul Jim Ratcliffe, coproprietar Manchester United, afirmă că Marea Britanie a fost „colonizată” de imigranți. Reacție dură a premierului Keir Starmer apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Viroza a amânat declarațiile lui Plahotniuc în instanță. Politicianul are probleme de sănătate # Ziua
Audierea lui Vlad Plahotniuc în fața instanței în dosarul privind frauda bancară a fost amânată de instanță. Decizia a fost luată în urma solicitării făcute de inculpat, care a declarat că are viroză și a cerut o pauză. Procurorul de caz s-a arătat însă nemulțumit de amânare, cerând ca medicul din cadrul Penitenciarului nr. 13 […] Articolul Viroza a amânat declarațiile lui Plahotniuc în instanță. Politicianul are probleme de sănătate apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
CONTRASENS | Ce se întâmplă la Dereneu? A cui e biserica și cine câștigă din divizarea creștinilor? # Ziua
Satul Dereneu a devenit, în ultima săptămână, epicentrul confruntării de secole dintre biserica românească din Basarabia și biserica rusă. Preoți și enoriași ai așa-zisei Mitropolii a Moldovei, subordonată Patriarhiei Moscovei, au încercat, oricât de neortodox ar suna, să ocupe biserica din Dereneu, care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei. Scandalul, așa cum era de așteptat, a […] Articolul CONTRASENS | Ce se întâmplă la Dereneu? A cui e biserica și cine câștigă din divizarea creștinilor? apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Doi tineri, de 18 și 19 ani, au fost condamnați la trei ani și jumătate de închisoare, după ce, acum două luni, au spart o filială a unei bănci din sectorul Râșcani al Capitalei. Unul din condamnați este cetățean al Ucrainei. Potrivit anchetei, în 1 decembrie 2025, tânărul din Ucraina, acționând împreună cu complicele […] Articolul Doi tineri vor sta la pușcărie pentru spargerea filialei unei bănci din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Haos în traficul aerian german din cauza unei greve de amploare la Lufthansa. Sute de zboruri anulate, zeci de mii de pasageri afectați # Ziua
Sute de avioane ale companiei Lufthansa au rămas la sol joi, în urma unei greve de o zi declanșate de piloți și însoțitori de bord. Acțiunea de protest afectează masiv traficul aerian din Germania și este descrisă de conducerea companiei drept „o escaladare complet inutilă”, transmite DW. Numărul exact al zborurilor anulate nu a fost […] Articolul Haos în traficul aerian german din cauza unei greve de amploare la Lufthansa. Sute de zboruri anulate, zeci de mii de pasageri afectați apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Meteorologii au emis o nouă averizare. În această seară și până vineri la amiază va fi valabil cod galben de ceață în toate regiunile. Vizibilitatea pe drumuri va fi de 200 de metri și mai puțin. Între timp, până la sfârșitul acestei săptămâni vremea se va încălzi și mai mult și va fi peste normalul […] Articolul O nouă avertizare meteo. La noapte și mâine dimineață va fi valabil cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Statul Major al Ucrainei: Arsenаl major al armatei ruse din regiunea Volgograd, lovit cu rachete ucrainene „Flamingo” # Ziua
Forțele armate ale Ucrainei au lovit în noaptea de 12 februarie un important arsenal al armatei ruse din Regiunea Volgograd, utilizând rachete ucrainene de tip „Flamingo”, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit autorităților ruse, atacul a vizat un obiectiv militar aflat în apropierea localității Kotluban, unde este amplasat un arsenal al […] Articolul Statul Major al Ucrainei: Arsenаl major al armatei ruse din regiunea Volgograd, lovit cu rachete ucrainene „Flamingo” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Un nou protest la ANTA al unui grup de transportatori auto. Instituția, acuzată că ar proteja „afaceri ilegale” # Ziua
Un grup format din câteva zeci de transportatori auto au organizat azi un nou protest în fața sediului Agenției Naționale de Transport Auto. În cadrul manifestației, organizată de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto în scuarul Gării, protestatarii acuză ANTA că ar proteja afaceri ilegale. Mai exact, deținătorii de diferite curse auto sunt nemulțumiți […] Articolul Un nou protest la ANTA al unui grup de transportatori auto. Instituția, acuzată că ar proteja „afaceri ilegale” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Trump menține linia negocierilor cu Iranul, dar avertizează după întâlnirea cu Netanyahu: „Au ales prost ultima dată” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, după întâlnirea de la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că a insistat asupra continuării negocierilor cu Iran, descriind o eventuală înțelegere drept „opțiunea preferabilă”. „A fost o întâlnire foarte bună, iar relația extraordinară dintre cele două țări ale noastre continuă. Nu s-a ajuns la nimic definitiv, […] Articolul Trump menține linia negocierilor cu Iranul, dar avertizează după întâlnirea cu Netanyahu: „Au ales prost ultima dată” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Ministrul Educației reclamă „caracterul organizat” al protestelor de la biserica din Dereneu și tensiuni „alimentate artificial”: Sunt aduși masiv oameni din afara localității # Ziua
Tensiunile și protestele reprezentanților Mitropoliei Moldovei de la biserica din Dereneu, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, sunt alimentate artificial și au un caracter organizat. Despre acest lucru vorbește ministrul Educației, Dan Perciun, care precizează că revoltele au o tentă politică și sunt orchestrate, majoritatea celor aduși în preajma sfântului lăcaș fiind persoane […] Articolul Ministrul Educației reclamă „caracterul organizat” al protestelor de la biserica din Dereneu și tensiuni „alimentate artificial”: Sunt aduși masiv oameni din afara localității apare prima dată în ZIUA.md.
