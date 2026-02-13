O femeie, în vârstă de 36 de ani, a născut în ambulanță. Mama a fost asistată de o echipă de urgență din Florești

14:30

Meteorologii au emis o nouă averizare. În această seară și până vineri la amiază va fi valabil cod galben de ceață în toate regiunile. Vizibilitatea pe drumuri va fi de 200 de metri și mai puțin. Între timp, până la sfârșitul acestei săptămâni vremea se va încălzi și mai mult și va fi peste normalul […] Articolul O nouă avertizare meteo. La noapte și mâine dimineață va fi valabil cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.