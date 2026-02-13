GALERIE FOTO | Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori
Ziua, 13 februarie 2026 12:40
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al […] Articolul GALERIE FOTO | Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
13:00
VIDEO | Mitropolia Moldovei, subordonată Rusiei, a apărut abia în 1992, la aproape șapte decenii după înființarea Mitropoliei Basarabiei # Ziua
Mitropolia Moldovei de la Chișinău, subordonată Patriarhiei Ruse, este o structură apărută abia în 1992 și nu are nicio legătură cu vechea Mitropolie a Moldovei, din perioada medievală, care activează până în ziua de azi și are reședința la Iași. Asta în timp ce Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, datează încă din anul 1925, fiind […] Articolul VIDEO | Mitropolia Moldovei, subordonată Rusiei, a apărut abia în 1992, la aproape șapte decenii după înființarea Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 15 minute
12:50
O cafea, un bilet și un milion. Povestea milionarului jubiliar cu numărul 100 al Loteriei Naționale # Ziua
Peste 100 de moldoveni au devenit milionari, după ce au descoperit câștiguri amețitoare la loterie. Portalul operatorului autorizat din domeniu informează că milionarul cu numărul 100 este un tânăr din Edineț, Alexandr Arsenii, care a câștigat exact 1 000 000 de lei într-un bilet cumpărat la o benzinărie. Alexandr are 33 de ani și este […] Articolul O cafea, un bilet și un milion. Povestea milionarului jubiliar cu numărul 100 al Loteriei Naționale apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
12:40
GALERIE FOTO | Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # Ziua
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al […] Articolul GALERIE FOTO | Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
12:10
Liderul opoziției din Ungaria acuză o campanie de șantaj cu „sex tape” înaintea alegerilor: „M-am lăsat sedus” # Ziua
Scandalul care zguduie scena politică din Ungaria înaintea alegerilor parlamentare capătă amploare, după ce liderul opoziției și principalul rival al premierului Viktor Orban, Peter Magyar, a declarat că este ținta unei campanii de șantaj bazate pe un material video intim filmat pe ascuns. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Peter Magyar, liderul partidului de […] Articolul Liderul opoziției din Ungaria acuză o campanie de șantaj cu „sex tape” înaintea alegerilor: „M-am lăsat sedus” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Mulți dintre noi suntem obișnuiți să investim bani în smartphone-uri, mașini sau renovări, dar ignorăm ani la rând ceea ce folosim pentru somn. Considerăm că salteaua este doar un dreptunghi moale, iar patul doar un element de decor. Dar adevărul este că spatele vostru înregistrează fiecare poziție incorectă, iar creierul nu iartă căldura și pernele […] Articolul O conversație sinceră despre somn apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
11:50
Poliția a destructurat un grup de șantajiști, format din opt persoane, originare din Chișinău și Orhei, care au estorcat prin presiune șantaj de la alte două persoane suma de peste 47 200 de euro. Potrivit poliției, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals creat pe […] Articolul VIDEO | Poliția a prins un grup de șantajiști, care amenința victimele cu sicrie și cruci apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Amendamentele „controversate”, excluse din proiectul revizuirii Legii avocaturii. PAS nu renunță, însă, la reforma profesiei de avocat # Ziua
Parlamentul a exclus din proiectul revizuirii Legii avocaturii amendamentele „controversate”, adoptate de legislativ în iulie 2025 și nepromulgate de șefa statului, Maia Sandu, în urma contestărilor și protestelor Uniunii Avocaților. Astfel, în urma reexaminării proiectului, în cadrul ședinței de joi a Parlamentului, s-a votat pentru excluderea modificărilor propuse de PAS referitoare la organizarea și funcționarea structurilor […] Articolul Amendamentele „controversate”, excluse din proiectul revizuirii Legii avocaturii. PAS nu renunță, însă, la reforma profesiei de avocat apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
VIDEO | Atacuri rusești masive asupra infrastructurii Ucrainei. Morți și răniți în Odesa, Zaporojie și Kramatorsk # Ziua
Forțele Rusia au lansat atacuri masive asupra infrastructurii portuare și feroviare a Ucraina, vizând în special regiunea Odesa. Potrivit autorităților ucrainene, un port din zonă a fost lovit de drone, iar atacul s-a soldat cu un mort și șase răniți, dintre care trei se află în stare gravă. Toate victimele sunt civili, iar răniții au […] Articolul VIDEO | Atacuri rusești masive asupra infrastructurii Ucrainei. Morți și răniți în Odesa, Zaporojie și Kramatorsk apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
10:50
SPPS are un nou șef. Printr-un decret prezidențial, funcția a fost preluată de colonelul Alexandru Harea # Ziua
Serviciul Protecție și Pază de Stat are un nou șef, după trei luni de la demisia fostului director Vasile Popa. Printr-un decret al Maiei Sandu, noul conducător al instituției a fost numit colonelul Alexandru Harea, fost șef de direcție în cadrul Ministerului Apărării, care în ultimii doi ani a fost director adjunct al SPPS. În […] Articolul SPPS are un nou șef. Printr-un decret prezidențial, funcția a fost preluată de colonelul Alexandru Harea apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
The Atlantic: Divergențe la Kiev. Ucraina ar putea accepta retragerea trupelor din Donbas pentru pace, Zelenski respinge un acord „denigrator” # Ziua
Ucraina ar putea lua în calcul una dintre cele mai dificile concesii pentru a pune capăt războiului cu Rusia – retragerea trupelor și renunțarea la controlul asupra unei părți din regiunea Donețk –, relatează The Atlantic, citând doi consilieri ai președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit publicației, în interiorul conducerii de la Kiev există divergențe tot mai […] Articolul The Atlantic: Divergențe la Kiev. Ucraina ar putea accepta retragerea trupelor din Donbas pentru pace, Zelenski respinge un acord „denigrator” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Un tânăr fotbalist din Republica Moldova a ajuns la CFR Cluj. Este vorba despre Nicolae Sula, fiul prim-vicepreședintelui PSDE, Ion Sula # Ziua
Încă fotbalist din Republica Moldova face pasul către un club important din România. Nicolae Sula, atacant în vârstă de 19 ani, a fost prezentat oficial de CFR Cluj, formație din prima ligă românească. Nicolae Sula este fiul fostului ministru al Agriculturii și actualului prim-vicepreședinte al PSDE, Ion Sula. Tânărul atacant și-a început cariera la nivel […] Articolul Un tânăr fotbalist din Republica Moldova a ajuns la CFR Cluj. Este vorba despre Nicolae Sula, fiul prim-vicepreședintelui PSDE, Ion Sula apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Trenul internațional „Prietenia”, care leagă Kievul de București, tranzitând teritoriul R. Moldova, a deraiat vineri dimineață în Gara de Nord București, în timpul unei manevre tehnice de împingere a garniturii către depou, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. Incidentul s-a produs la ora 08:20, în incinta Depoului București Călători, când prima osie […] Articolul Trenul „Prietenia” a deraiat în Gara de Nord din București. Trafic feroviar temporar blocat apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
ICR „Mihai Eminescu la Chișinău invită: Lansarea volumului „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” # Ziua
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, împreună cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)”, semnat de de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Lansarea va avea loc în data de 17 februarie, la ora 16.00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Lucrarea „Chișinău – […] Articolul ICR „Mihai Eminescu la Chișinău invită: Lansarea volumului „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Săptămâna aceasta, conflictul de la Dereneu a revenit, cu o intensitate care ne obligă, din nou, să ne prefacem surprinși. Autoritățile oferă, aproape ritualic, aceeași explicație tehnică: precum că ar fi vorba despre un diferend religios, între „două comunități de creștini ortodocși din același sat”. La fel ca în alte dăți, atunci când tensiunile din […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Ridicarea din umeri ca politică de stat apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Noi detalii despre soldatul care s-ar fi împușcat mortal într-o unitate militară din Chișinău. S-a aflat ce conținea biletul de adio # Ziua
Au apărut noii detalii despre militarul în termen al Armatei Naționale care a murit, după ce în joi seara s-ar fi împușcat cu arma din dotare, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Surse apropiate anchetei, citate de Puls Media, a comunicat că este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani, originar din raionul […] Articolul Noi detalii despre soldatul care s-ar fi împușcat mortal într-o unitate militară din Chișinău. S-a aflat ce conținea biletul de adio apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
09:00
Pe drumuri se circulă cu dificultate din cauza ceții dense. Codul galben este valabil până la amiază # Ziua
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe multe trasee din Republica Moldova din cauza cenții dense care s-a lăsat peste R. Moldova. Avertizarea de cod galben, emisă joi, este valabilă până la orele amiezii. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe alocuri ceața este densă, iar vizibilitatea este redusă, fapt care poate îngreuna traficul și crește […] Articolul Pe drumuri se circulă cu dificultate din cauza ceții dense. Codul galben este valabil până la amiază apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
21:00
Un militar al Armatei Naționale a murit în unitatea sa, după ce s-ar fi rănit cu arma din dotare. Accidentul a avut loc astăzi, anunță Ministerul Apărării. „Tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării. […] Articolul Un soldat în termen a murit la post, după ce s-ar fi rănit cu arma din dotare apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Elveția va organiza pe 10 iunie un referendum național privind limitarea imigrației, în baza unei inițiative promovate de Partidul Popular Elvețian (SVP), formațiune național-conservatoare care deține circa o treime din locurile din Parlament, relatează publicația The Guardian. Guvernul elvețian a confirmat că referendumul va viza inițiativa intitulată „Nu unei Elveții cu 10 milioane de locuitori”, […] Articolul Elveția va organiza un referendum privind limitarea populației la 10 milioane de locuitori apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Ursula von der Leyen, critici la adresa liderilor UE: Nu mai dați vina doar pe Bruxelles. Reduceți birocrația acasă # Ziua
Președintele Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a respins criticile potrivit cărora Bruxelles-ul ar fi principalul vinovat pentru slăbirea economiei europene, susținând că liderii naționali nu au dreptul să transforme instituțiile UE în „țapi ispășitori” pentru eșecurile pieței unice și pentru excesul de birocrație, scrie Politico. Mesajul a venit înaintea reuniunii informale a Consiliul European, […] Articolul Ursula von der Leyen, critici la adresa liderilor UE: Nu mai dați vina doar pe Bruxelles. Reduceți birocrația acasă apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
În acest an, 73 de școli din sate vor fi reorganizate, dintre care 10 urmează să fie închise. Parlamentul a aprobat modificări la Codul Educației # Ziua
Autoritățile își propun să reorganizeze în acest an 73 de școli din sate, frecventate de un număr total de peste 1300 de elevi, dintre care 10 să fie închise. Acțiunile vor fi întreprinse în contextul modificărilor la Codul Educației, aprobate azi în prima lectură de Parlament. Ministrul Educației, Dan Perciun, a precizat că celelalte 63 […] Articolul În acest an, 73 de școli din sate vor fi reorganizate, dintre care 10 urmează să fie închise. Parlamentul a aprobat modificări la Codul Educației apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Poliția belgiană a percheziționat sediile Comisiei Europene într-o anchetă privind vânzarea unor proprietăți imobiliare # Ziua
Poliția belgiană a efectuat joi dimineață percheziții la mai multe sedii ale Comisia Europeană din Bruxelles, în cadrul unei anchete care vizează posibile nereguli legate de vânzarea unor active imobiliare ale Uniunii Europene, a relatat Financial Times și AFP, citând surse familiarizate cu ancheta. Potrivit surselor, perchezițiile au avut loc inclusiv la departamentul de buget […] Articolul Poliția belgiană a percheziționat sediile Comisiei Europene într-o anchetă privind vânzarea unor proprietăți imobiliare apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
România avansează în demersurile pentru preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Un memorandum în baza căruia Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM), companie controlată de statul român, intenționează să achiziționeze operatorul portuar Danube Logistics a fost aprobat de acționarii societății, potrivit informațiilor Profit.ro. APM a depus o ofertă angajantă de aproximativ 62 […] Articolul România face un pas decisiv pentru preluarea Portului Giurgiulești din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Educația, în fața unui șoc demografic! Până în 2040, școlile din R. Moldova ar putea pierde 30 la sută dintre elevi # Ziua
Sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic accentuat, iar până în 2040 numărul elevilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, de la tribuna Parlamentului, scrie bani.md. Potrivit oficialului, proiecțiile intermediare arată o diminuare de circa 13% a numărului de copii […] Articolul Educația, în fața unui șoc demografic! Până în 2040, școlile din R. Moldova ar putea pierde 30 la sută dintre elevi apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
La data de 3 februarie 2026, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că darea în exploatare a liniei electrice Vulcănești – Chișinău va fi amânată cu două luni. Junghietu a spus că, deși a fost supusă cu succes unor teste, din cauza unor probleme de ordin logistic, funcționarea sistemului mai întârzie. Presa din […] Articolul OPINII | Victor Nichituș: Junghietu, prețul la energie electrică și cărbunele din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Jim Ratcliffe, coproprietar Manchester United, afirmă că Marea Britanie a fost „colonizată” de imigranți. Reacție dură a premierului Keir Starmer # Ziua
Coproprietarul clubului de fotbal Manchester United, miliardarul britanic Jim Ratcliffe, a declarat că Regatul Unit a fost „colonizat” de imigranți, susținând că nivelul actual al imigrației pune o presiune excesivă asupra economiei și sistemului social al țării. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Sky News, în care Ratcliffe, fondatorul grupului chimic INEOS și unul […] Articolul Jim Ratcliffe, coproprietar Manchester United, afirmă că Marea Britanie a fost „colonizată” de imigranți. Reacție dură a premierului Keir Starmer apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Viroza a amânat declarațiile lui Plahotniuc în instanță. Politicianul are probleme de sănătate # Ziua
Audierea lui Vlad Plahotniuc în fața instanței în dosarul privind frauda bancară a fost amânată de instanță. Decizia a fost luată în urma solicitării făcute de inculpat, care a declarat că are viroză și a cerut o pauză. Procurorul de caz s-a arătat însă nemulțumit de amânare, cerând ca medicul din cadrul Penitenciarului nr. 13 […] Articolul Viroza a amânat declarațiile lui Plahotniuc în instanță. Politicianul are probleme de sănătate apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
CONTRASENS | Ce se întâmplă la Dereneu? A cui e biserica și cine câștigă din divizarea creștinilor? # Ziua
Satul Dereneu a devenit, în ultima săptămână, epicentrul confruntării de secole dintre biserica românească din Basarabia și biserica rusă. Preoți și enoriași ai așa-zisei Mitropolii a Moldovei, subordonată Patriarhiei Moscovei, au încercat, oricât de neortodox ar suna, să ocupe biserica din Dereneu, care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei. Scandalul, așa cum era de așteptat, a […] Articolul CONTRASENS | Ce se întâmplă la Dereneu? A cui e biserica și cine câștigă din divizarea creștinilor? apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Doi tineri, de 18 și 19 ani, au fost condamnați la trei ani și jumătate de închisoare, după ce, acum două luni, au spart o filială a unei bănci din sectorul Râșcani al Capitalei. Unul din condamnați este cetățean al Ucrainei. Potrivit anchetei, în 1 decembrie 2025, tânărul din Ucraina, acționând împreună cu complicele […] Articolul Doi tineri vor sta la pușcărie pentru spargerea filialei unei bănci din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Haos în traficul aerian german din cauza unei greve de amploare la Lufthansa. Sute de zboruri anulate, zeci de mii de pasageri afectați # Ziua
Sute de avioane ale companiei Lufthansa au rămas la sol joi, în urma unei greve de o zi declanșate de piloți și însoțitori de bord. Acțiunea de protest afectează masiv traficul aerian din Germania și este descrisă de conducerea companiei drept „o escaladare complet inutilă”, transmite DW. Numărul exact al zborurilor anulate nu a fost […] Articolul Haos în traficul aerian german din cauza unei greve de amploare la Lufthansa. Sute de zboruri anulate, zeci de mii de pasageri afectați apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Meteorologii au emis o nouă averizare. În această seară și până vineri la amiază va fi valabil cod galben de ceață în toate regiunile. Vizibilitatea pe drumuri va fi de 200 de metri și mai puțin. Între timp, până la sfârșitul acestei săptămâni vremea se va încălzi și mai mult și va fi peste normalul […] Articolul O nouă avertizare meteo. La noapte și mâine dimineață va fi valabil cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Statul Major al Ucrainei: Arsenаl major al armatei ruse din regiunea Volgograd, lovit cu rachete ucrainene „Flamingo” # Ziua
Forțele armate ale Ucrainei au lovit în noaptea de 12 februarie un important arsenal al armatei ruse din Regiunea Volgograd, utilizând rachete ucrainene de tip „Flamingo”, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit autorităților ruse, atacul a vizat un obiectiv militar aflat în apropierea localității Kotluban, unde este amplasat un arsenal al […] Articolul Statul Major al Ucrainei: Arsenаl major al armatei ruse din regiunea Volgograd, lovit cu rachete ucrainene „Flamingo” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Un nou protest la ANTA al unui grup de transportatori auto. Instituția, acuzată că ar proteja „afaceri ilegale” # Ziua
Un grup format din câteva zeci de transportatori auto au organizat azi un nou protest în fața sediului Agenției Naționale de Transport Auto. În cadrul manifestației, organizată de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto în scuarul Gării, protestatarii acuză ANTA că ar proteja afaceri ilegale. Mai exact, deținătorii de diferite curse auto sunt nemulțumiți […] Articolul Un nou protest la ANTA al unui grup de transportatori auto. Instituția, acuzată că ar proteja „afaceri ilegale” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Trump menține linia negocierilor cu Iranul, dar avertizează după întâlnirea cu Netanyahu: „Au ales prost ultima dată” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, după întâlnirea de la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că a insistat asupra continuării negocierilor cu Iran, descriind o eventuală înțelegere drept „opțiunea preferabilă”. „A fost o întâlnire foarte bună, iar relația extraordinară dintre cele două țări ale noastre continuă. Nu s-a ajuns la nimic definitiv, […] Articolul Trump menține linia negocierilor cu Iranul, dar avertizează după întâlnirea cu Netanyahu: „Au ales prost ultima dată” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:50
Ministrul Educației reclamă „caracterul organizat” al protestelor de la biserica din Dereneu și tensiuni „alimentate artificial”: Sunt aduși masiv oameni din afara localității # Ziua
Tensiunile și protestele reprezentanților Mitropoliei Moldovei de la biserica din Dereneu, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, sunt alimentate artificial și au un caracter organizat. Despre acest lucru vorbește ministrul Educației, Dan Perciun, care precizează că revoltele au o tentă politică și sunt orchestrate, majoritatea celor aduși în preajma sfântului lăcaș fiind persoane […] Articolul Ministrul Educației reclamă „caracterul organizat” al protestelor de la biserica din Dereneu și tensiuni „alimentate artificial”: Sunt aduși masiv oameni din afara localității apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Sportivul ucrainean Vladislav Geraskevici, descalificat de la Jocurile Olimpice din cauza căștii cu chipurile colegilor uciși pe front # Ziua
Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a decis descalificarea sportivul ucrainean de skeleton Vladislav Geraskevici pentru utilizarea, în cadrul Jocurile Olimpice de iarnă 2026, a unei căști inscripționate cu fotografii ale sportivilor ucraineni care au murit în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Decizia a fost anunțată de serviciul de presă al CIO. Anterior, forul olimpic […] Articolul Sportivul ucrainean Vladislav Geraskevici, descalificat de la Jocurile Olimpice din cauza căștii cu chipurile colegilor uciși pe front apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Deputații MAN acuză majoritatea PAS de lipsă de transparență: Introduc proiecte „pe sub masă” # Ziua
Majoritatea PAS din Parlament, acuzată din nou de lipsă de transparență. Mișcarea Alternativa Națională, parte a Blocului „Alternativa” din legislative, condamnă practica abuzivă prin care proiecte de lege sunt publicate și introduse pe agenda ședințelor plenare „cu doar câteva minute sau cel mult o oră înainte”. „Astăzi, proiect scandalos, de modificare a Legii avocaturii, a […] Articolul Deputații MAN acuză majoritatea PAS de lipsă de transparență: Introduc proiecte „pe sub masă” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Tarife în scădere pentru încălzirea centralizată în Capitală. Noile prețuri, aprobate de ANRE # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat, azi, noi tarife pentru energia termică livrată în Chișinău, Bălți și alte orașe din R. Moldova. În Capitală, tariful a fost micșorat cu 19,5 la sută și a fost stabilit la 2020 de lei pentru o gigacalorie. Prețul aprobat de către ANRE este cu 160 de lei mai mic […] Articolul Tarife în scădere pentru încălzirea centralizată în Capitală. Noile prețuri, aprobate de ANRE apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Polițistul italian, învinuit de omorul lui Sergiu Țărnă lângă Veneția, a recunoscut că l-a împușcat pe tânărul moldovean # Ziua
Polițistul italian Riccardo Salvagno, reținut la începutul lunii ianuarie pentru omorul lui Sergiu Țărnă lângă Veneția, a recunoscut că l-a ucis pe tânărul moldovean, în vârstă de 25 de ani, fiind drogat și ca urmare a unui șantaj. Mărturiile au fost făcute în timpul unui interogatoriu de cinci ore. „L-am ucis pentru că mă […] Articolul Polițistul italian, învinuit de omorul lui Sergiu Țărnă lângă Veneția, a recunoscut că l-a împușcat pe tânărul moldovean apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
EDITORIAL | Nu Mitropolia „Moldovei”, care-i a Moscovei de fapt, a restabilit bisericile noastre, ci Mișcarea de Eliberare Națională # Ziua
În satul meu de baștină, Caracui, după ocupația sovietică biserica a fost distrusă. S-a întâmplat în vara anului 1961, după ce, anterior, fusese închisă, iar preotul oprit de la slujire. Spre deosebire de multe alte localități, unde activiștii bolșevici au devastat și dărâmat în văzul tuturor sfintele lăcașe, la noi biserica a ars. Că a […] Articolul EDITORIAL | Nu Mitropolia „Moldovei”, care-i a Moscovei de fapt, a restabilit bisericile noastre, ci Mișcarea de Eliberare Națională apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Zelenski a precizat când vor avea loc alegeri în Ucraina și spune că războiul poate fi oprit până în vară, dar „depinde de SUA” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că organizarea alegerilor în țară este posibilă doar în condițiile unui armistițiu deplin și ale existenței unor garanții reale de securitate, respingând speculațiile potrivit cărora Kievul ar pregăti un nou scrutin sub presiunea Statelor Unite. „24 februarie este o dată specială. Și chiar dacă ar exista un scop […] Articolul Zelenski a precizat când vor avea loc alegeri în Ucraina și spune că războiul poate fi oprit până în vară, dar „depinde de SUA” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Creștinii ortodocși de stil vechi îi prăznuiesc azi pe Sfinții Trei Ierarhi, cei mai mari predicatori și gânditori ai Bisericii # Ziua
Creștinii ortodocși de stil vechi îi prăznuiesc astăzi, 12 februarie, pe Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, mari dascăli și apărători ai dreptei credințe. Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscop al Cezareei Capadociei, a fost unul dintre cei mai importanți teologi ai secolului al IV-lea și un mare […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îi prăznuiesc azi pe Sfinții Trei Ierarhi, cei mai mari predicatori și gânditori ai Bisericii apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Un nou atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Rachete balistice și drone au lovit Kievul, Odesa, Dnipro și Harkov # Ziua
Forțele aeriene ucrainene au anunțat că, în noaptea de 12 februarie, Rusia a lansat asupra Ucrainei 24 de rachete balistice, dintre care 15 au fost interceptate, precum și 219 drone de atac, din care 197 au fost doborâte. Potrivit Forțele Aeriene ale Ucrainei, au fost înregistrate lovituri directe ale nouă rachete și 19 drone în […] Articolul Un nou atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Rachete balistice și drone au lovit Kievul, Odesa, Dnipro și Harkov apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Controversatul proiect pentru revizuirea Legii avocaturii, aprobat cu abateri vara trecută și nepromulgat de Maia Sandu, va fi reexaminat de Parlament # Ziua
Majoritatea PAS din Parlament revine la proiectul cu privire la revizuirea Legii avocaturii. Documentul, aprobat vara trecută pe fundalul unor critici și acuzații din partea avocaților și, ulterior, nepromulgat de către Maia Sandu, a fost introdus pe agenda ședinței plenare de azi a legislativului pentru reexaminare. Unii deputați din opoziție acuză că proiectul a fost […] Articolul Controversatul proiect pentru revizuirea Legii avocaturii, aprobat cu abateri vara trecută și nepromulgat de Maia Sandu, va fi reexaminat de Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Zelenski cere claritate privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană: „Eu vreau o dată concretă” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, că țara sa va face tot posibilul pentru a fi pregătită din punct de vedere tehnic pentru aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2027, subliniind că insistă asupra stabilirii unei date clare pentru acest proces. Potrivit RBC-Ucraina, declarațiile au fost făcute în cadrul unui dialog cu jurnaliștii, […] Articolul Zelenski cere claritate privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană: „Eu vreau o dată concretă” apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Suspectul în masacrul din Canada este un transgender de 18 ani. Adolescentul şi-a ucis și mama, şi fratele # Ziua
Autoritățile canadiene au identificat miercuri suspectul atacului armat mortal comis într-o școală din provincia Columbia Britanică ca fiind un adolescent transgender în vârstă de 18 ani, pe nume Jesse Van Rootselaar, scrie The Telegraph. Adjunctul comisarului Poliției Regale Canadiene (RCMP) din Columbia Britanică, Dwayne McDonald, a declarat într-o conferință de presă susținută la Surrey că […] Articolul Suspectul în masacrul din Canada este un transgender de 18 ani. Adolescentul şi-a ucis și mama, şi fratele apare prima dată în ZIUA.md.
11 februarie 2026
22:00
Accident terifiant la Telenești. O femeie de 62 de ani, spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni # Ziua
O femeie de 62 de ani a murit, după ce a fost lovită în plin de o mașină în timp ce traversa drumul regulamentar. Accidentul s-a produs pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. Potrivit informațiilor preliminare, femeie traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni și a fost tamponată de un […] Articolul Accident terifiant la Telenești. O femeie de 62 de ani, spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni apare prima dată în ZIUA.md.
20:10
Viktor Orban atacă planul UE de aderare rapidă a Ucrainei, calificându-l drept „o declarație de război” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a criticat dur planul Uniunii Europene de a accelera aderarea Ucrainei, afirmând că o asemenea inițiativă ar reprezenta „o declarație deschisă de război împotriva Ungariei”. Reacția vine după informațiile publicate de Politico, potrivit cărora Comisia Europeană pregătește un mecanism pentru a grăbi parcursul european al Kievului, inclusiv prin posibilitatea acordării unei […] Articolul Viktor Orban atacă planul UE de aderare rapidă a Ucrainei, calificându-l drept „o declarație de război” apare prima dată în ZIUA.md.
20:00
Tariful pentru încălzirea centralizată ar putea scădea în Chișinău cu 19%. La Bălți, însă, agentul termic se scumpește # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va stabili, mâine, noi tarife pentru energia termică livrată în Chișinău, Bălți și alte orașe. În Capitală, tariful, conform proiectului ANRE, urmează să scadă cu 19,5 la sută și să fie de 2020 de lei pentru o gigacalorie. Prețul propus pentru aprobare de către agenție este cu 160 de […] Articolul Tariful pentru încălzirea centralizată ar putea scădea în Chișinău cu 19%. La Bălți, însă, agentul termic se scumpește apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Pericol pe lacuri și râuri. Vremea cu temperaturi pozitive din următoarele zile va slăbi gheața # Ziua
Vremea cu temperaturi pozitive din următoarele zile va duce la ruperea gheții pe lacuri. Indiferent cât de sigură pare gheața, salvatorii recomandă oamenilor să evite aflarea pe bazinele acvatice, care pot deveni periculoase și instabile. IGSU precizează că riscul va crește constant în condițiiel în care valorile până duminică vor fi în Capitală, pe timp […] Articolul Pericol pe lacuri și râuri. Vremea cu temperaturi pozitive din următoarele zile va slăbi gheața apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Zelenski anunță că următoarele negocieri de pace vor avea loc săptămâna viitoare în SUA și se vor concentra pe problema teritorială # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a acceptat propunerea Statelor Unite de a găzdui o nouă rundă de negocieri săptămâna viitoare pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, discuții care se vor concentra în principal asupra chestiunii sensibile a teritoriilor. Aceasta ar urma să aibă loc marți sau miercuri, a spus Zelenski într-un interviu acordat […] Articolul Zelenski anunță că următoarele negocieri de pace vor avea loc săptămâna viitoare în SUA și se vor concentra pe problema teritorială apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.