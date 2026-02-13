GALERIE FOTO | Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori 

20:00

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va stabili, mâine, noi tarife pentru energia termică livrată în Chișinău, Bălți și alte orașe. În Capitală, tariful, conform proiectului ANRE, urmează să scadă cu 19,5 la sută și să fie de 2020 de lei pentru o gigacalorie. Prețul propus pentru aprobare de către agenție este cu 160 de […]