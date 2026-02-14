Droguri într-un club din Chișinău. Peste 100 de tineri, verificați în urma unei ample razii a polițiștilor într-un local de agrement

08:50

Astăzi se împlinesc 91 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru, unul dintre cei mai valoroși poeți români ai secolului al XX-lea. Este poetul care a scris unele dintre cele mai frumoase opere despre mamă și despre dragoste și care a reuşit să pătrundă adânc în sufletul neamului românesc. Este un simbol al rezistenței și al […] Articolul Grigore Vieru, comemorat de români. Se împlinesc 91 de ani de la nașterea poetului dedicat reîntregirii neamului apare prima dată în ZIUA.md.