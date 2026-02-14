Un deputat al Adunării Populare de la Comrat a urcat fără permis la volan. Carnetul i-a fost ridicat în decembrie pentru șofat în stare de ebrietate

15:10

Doi tineri, de 18 și 19 ani, au fost condamnați la trei ani și jumătate de închisoare, după ce, acum două luni, au spart o filială a unei bănci din sectorul Râșcani al Capitalei. Unul din condamnați este cetățean al Ucrainei. Potrivit anchetei, în 1 decembrie 2025, tânărul din Ucraina, acționând împreună cu complicele […] Articolul Doi tineri vor sta la pușcărie pentru spargerea filialei unei bănci din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.