VIDEO | Atacuri rusești masive asupra infrastructurii Ucrainei. Morți și răniți în Odesa, Zaporojie și Kramatorsk

18:00

Mitropolia Chișinăului, subordonată Patriarhiei Ruse, prin episcopul de la Ungheni, recurge la calomnii, violențe și refuză orice dialog în cazul bisericii din Dereneu, preluată ilegal încă în 2018, și al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei. Despre acest lucru vorbește vicarul Arhiepiscopiei Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei, Gabriel Andrei Gherasa, care subliniază că, în […]