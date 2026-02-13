VIDEO | Nicio „curte europeană” a PAS nu a fost reabilitată timp de un an în Chișinău, acuză Primăria Capitalei. Cum reacționează Guvernul

11:30

Polițistul italian Riccardo Salvagno, reținut la începutul lunii ianuarie pentru omorul lui Sergiu Țărnă lângă Veneția, a recunoscut că l-a ucis pe tânărul moldovean, în vârstă de 25 de ani, fiind drogat și ca urmare a unui șantaj. Mărturiile au fost făcute în timpul unui interogatoriu de cinci ore. „L-am ucis pentru că mă […] Articolul Polițistul italian, învinuit de omorul lui Sergiu Țărnă lângă Veneția, a recunoscut că l-a împușcat pe tânărul moldovean apare prima dată în ZIUA.md.