Jim Ratcliffe, coproprietar Manchester United, afirmă că Marea Britanie a fost „colonizată” de imigranți. Reacție dură a premierului Keir Starmer

O femeie, în vârstă de 67 de ani, din Capitală a murit în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul său din sectorul Ciocana. La fața locului au fost trimise trei echipaje de pompieri, care au constatat că locuința a luat foc din cauza unei țigări nestinse. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat marți seara, […]