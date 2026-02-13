La ei nu e recesiune: Cresc salariile la Palatul spaniol. Cât vor câștiga în 2026 Letizia și Felipe. Soacra, cel mai prost plătită

13:10

O fostă pacientă a medicului Boris Meșteșug, cercetat penal pentru violul a două fetițe, aduce acuzații suplimentare la adresa acestuia. Femeia susține că, în august 2025, a fost supusă unei intervenții ginecologice de urgență, sub anestezie. După operație, nu ar fi fost transportată pe targă sau în scaun cu rotile. Afirmă că, deși se simțea amețită, a fost însoțită pe jos de medicul anesteziolog până la sala de recuperare, aflată în spatele unei uși. Pe traseu, femeia spune că ar fi simțit cum medicul i-ar fi introdus mâinile sub haine și ar fi atins-o la sâni. Într-o investigație RISE Moldova, Boris Meșteșug a declarat că respinge toate acuzațiile.