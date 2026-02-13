Alertă după alertă în Moldova: Meteorologii au prelungit Codul galben de ceață, pe întreg teritoriul țării
UNIMEDIA, 13 februarie 2026 15:40
Codul galben de ceață a fost prelungit pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), alerta este valabilă până mâine, 14 februarie, ora 12:00.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
15:40
15:30
Spălare de bani în valoare de milioane de dolari prin OnlyFans, anchetată în Turcia: 16 persoane au fost reținute # UNIMEDIA
Turcia a reținut vineri 16 persoane și a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 300 de milioane de lire (6,9 milioane de dolari), în cadrul unei anchete privind presupuse activități de spălare de bani legate de conținut distribuit pe platforma OnlyFans, au declarat procurorii citați de Reuters, relatează HotNews.ro.
15:30
„În armata lui Nosatîi mor soldații mai repede, decât investighează el cazurile anterioare”. Alternativa va cere demisia ministrului Apărării, în Parlament, după tragediile din Armata Națională # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocul Alternativa, a anunțat că formațiunea va înainta o moțiune de cenzură împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Decizia vine după ce un militar al Armatei Naționale s-a împușcat pe 12 februarie, în timpul serviciului, la post.
Acum o oră
15:10
(foto) Iulian Luchin a spart gheața la Jocurile Olimpice: Pe ce loc s-a clasat moldoveanul care ne reprezintă la competiția de la Milano Cortina # UNIMEDIA
Iulian Luchin a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportivul de 21 de ani s-a clasat pe locul 96 la proba schi fond 10 km, anunță Olympic Moldova.
15:00
(video) „Biserică, oameni, preoți batjocoriți.” Ion Ceban, despre situația din Dereneu: PAS le spune oamenilor să se clarifice, după ce a trimis Fulger acolo # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat situația bisericii din Dereneu, acolo unde primarul, localității, avocatul preotului și patru credincioși au fost reținuți de oamenii legii. „Consider că acest conflict a fost creat intenționat, cu implicarea unor persoane. Cu toate acestea, este doar prima situație, iar alte cazuri de acest gen pot urma. Este vorba despre 656 de biserici de pe întreg teritoriul țării și 21 de mănăstiri, în privința cărora am fost informat că urmează să fie luate decizii similare cu cele din cazul bisericii din Dereneu”, a punctat edilul.
Acum 2 ore
14:50
Igor Zaharov „a trecut drumul”: Fostul purtător de cuvânt al Maiei Sandu a fost numit consilierul lui Igor Grosu în Parlament # UNIMEDIA
Fostul purtător de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a fost numit consilier în Cabinetul președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
14:50
(foto) „Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul lui Orban: „M-am lăsat sedus” # UNIMEDIA
Un scandal zguduie politica maghiară înaintea alegerilor parlamentare ia amploare. Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, susține că guvernul condus de Viktor Orban a orchestrat o „capcană cu miere”, prin care fotografii și posibile înregistrări intime ale sale ar fi fost folosite pentru a-l discredita, scrie adevarul.ro.
14:40
(video) Primarul de Dereneu, plasat sub control judiciar pentru 30 de zile: A fost întâmpinat cu cântece religioase și îmbrățișări, în fața judecătoriei # UNIMEDIA
Primarul localității Dereneu din raionul Călărași, Vasile Revenco, reținut în seara de 10 februarie, a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile.
14:20
(video) „Extraordinar”. Oaspeți de onoare pe malul Bîcului: O vidră și o egretă, surprinse în inima capitalei # UNIMEDIA
O vidră și o egretă au fost surprinse în municipiul Chișinău, pe malul râul Bîc. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.
14:10
(video) Scandalul de la Dereneu ia amploare. Igor Dodon: „Am vorbit cu preoteasa și ea, în lacrimi, mi-a spus că asistenții sociali vor să le ia copiii. S-au încuiat în biserică” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a deplasat astăzi la Strășeni, acolo unde au fost aduse la judecată persoanele reținute la Dereneu. Totodată, liderul PSRM a menționat că a discutat cu preoteasa din localitate, care i-a spus că asistenții sociali intenționează să le ia copiii.
14:00
Incendiu puternic pe un bulevard din București. O mașină a luat foc în trafic, iar pasagerul din dreapta a murit. Mai există încă o victimă # UNIMEDIA
Un incendiu violent a izbucnit în trafic, la o mașină, vineri, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Bucureștiului. Potrivit pompierilor, la sosirea echipajelor, focul se manifesta puternic la un autovehicul, afectând alte trei mașini parcate în apropiere, scrie antena3.ro.
Acum 4 ore
13:40
O cafea, un bilet și un milion: Povestea milionarului jubiliar cu numărul 100 al Loteriei Naționale # UNIMEDIA
Peste 100 de moldoveni au devenit milionari, după ce au descoperit câștiguri amețitoare la loterie. Portalul operatorului autorizat din domeniu informează că milionarul cu numărul 100 este un tânăr din Edineț, Alexandr Arsenii, care a câștigat exact 1 000 000 de lei într-un bilet cumpărat la o benzinărie, scrie Ziua.md
13:30
Ţara care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani. „Infracţiune de adult, pedeapsă de adult” # UNIMEDIA
Camera Deputaţilor a aprobat joi un proiect de lege introdus de preşedintele argentinian Javier Milei, care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani, înainte de a fi examinat de Senat, scrie observatornews.ro.
13:10
După 600 de zile, Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional: „Capitala Europei” se apropie de o criză financiară # UNIMEDIA
Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional, după ce partidele au ajuns la un acord în urma a peste 600 de zile de impas în negocieri, relatează POLITICO, potrivit digi24.ro.
13:10
„Nu aveam lenjerie, iar el stătea alături”: Mărturia cutremurătoare a unei paciente despre medicul acuzat de violarea a 2 fetițe: „M-am simțit cea mai murdară”. Reacția lui Boris Meșteșug # UNIMEDIA
O fostă pacientă a medicului Boris Meșteșug, cercetat penal pentru violul a două fetițe, aduce acuzații suplimentare la adresa acestuia. Femeia susține că, în august 2025, a fost supusă unei intervenții ginecologice de urgență, sub anestezie. După operație, nu ar fi fost transportată pe targă sau în scaun cu rotile. Afirmă că, deși se simțea amețită, a fost însoțită pe jos de medicul anesteziolog până la sala de recuperare, aflată în spatele unei uși. Pe traseu, femeia spune că ar fi simțit cum medicul i-ar fi introdus mâinile sub haine și ar fi atins-o la sâni. Într-o investigație RISE Moldova, Boris Meșteșug a declarat că respinge toate acuzațiile.
13:00
(foto) „Upgrade” pe străzile capitalei: Muncitorii au început plombarea gropilor, apărute după zilele cu ninsori, polei și ghețuș # UNIMEDIA
Serviciile municipale de profil desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere în sectoarele capitalei, ca urmare a condițiilor climaterice severe din această iarnă, anunță Primăria Chișinău.
12:50
(video) Scandalul se mută la detectorul de minciuni? Verbițchi și Bostanica o invită pe Beregoi la poligraf: „Mergi, Iulia?”. Fanii, puși pe jar: „Cred că anulez abonamentul la Netflix” # UNIMEDIA
Scandalul dintre mai multe influencerițe din Republica Moldova continuă să se intensifice. După ce Olga Verbițchi și Andreea Bostanica au lansat acuzații publice la adresa fostei lor prietene, Iuliana Beregoi, cele două susțin că sunt dispuse să-și probeze declarațiile inclusiv printr-un test la detectorul de minciuni.
12:50
CIO, în mijlocul unui nou scandal: Critici dure, după ce s-a aflat că vinde tricouri cu JO din Germania nazistă. Cum se apără # UNIMEDIA
Comitetul Olimpic Internațional (CIO) este în centrul unei alte controverse. Organizația este criticată dur în Germania pentru că vinde tricouri cu design-uri care au în prim-plan ediția din 1936 a Jocurilor Olimpice, folosită de Adolf Hitler pentru a promova nazismul la nivel mondial, scrie golazo.ro.
12:30
(video) „Eliberați reținuții!” Preoți și credincioși, la Judecătoria Strășeni: „Primarul de la Dereneu, avocatul și 4 creștini sunt judecați.” Intrarea, blocată de polițiști # UNIMEDIA
Mai mulți preoți și creștini ortodocși s-au adunat, la această oră, la sediul Judecătoriei Strășeni, acolo unde ar fi fost aduși primarul de Dereneu, avocatul și alte 4 persoane, reținute anterior de Poliție. Intrarea în instanța de judecată a fost blocată de oameni ai legii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:30
Irina Vlah: „Regimului PAS îi este convenabilă o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican Inima Moldovei a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții” # UNIMEDIA
„Regimului PAS îi este convenabilă doar o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții” - a declarat Irina Vlah, liderul partidului, care a anunțat că s-a adresat corpului diplomatic „pentru ca întreaga lume să vadă cum funcționează, în realitate, „justiția” în țara noastră”.
12:30
(video) „Bravo!” Moment emoționant la Judecătoria Strășeni: Unul dintre bărbații reținuți la Dereneu, eliberat, și-a cuprins soția și cei 5 copii # UNIMEDIA
Unul dintre cei patru credincioși reținuți în biserica din Dereneu, tată a 5 copii, a fost eliberat, de instanța din Strășeni. Magistrații au decis că acesta nu va putea părăsi țara, timp de 30 de zile.
12:20
Renato Usatîi: Când vorbim de educație, cultură, tineret și sport, majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să fie unite # UNIMEDIA
Majoritatea parlamentară și opoziția ar trebui să fie unite în acțiuni atunci când este vorba despre cultură, educație, tineret și sport, a declarat președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului.
12:20
(video) „Dacă vrea să trăiască, știe ce are de făcut”: Capac de la sicriu și o cruce cu data morții, aduse la porțile unei familii din Căușeni: 8 bănuiți au estorcat peste 47 mii euro prin șantaj # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei, cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei.
12:10
(video) „E ilegal, nu a făcut nimic.” Unul dintre credincioșii reținuți în biserica din Dereneu nu va putea părăsi țara timp de 60 de zile # UNIMEDIA
Magistrații Judecătoriei Strășeni au luat decizia în privința unuia dintre bărbații reținuți în biserica din satul Dereneu, la 10 februarie. Judecătorii i-au interzis să părăsească Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețuri mai mici pentru produsele petroliere principale de tip standard, aplicabile în perioada 14-16 februarie 2026.
Acum 6 ore
11:40
(video) „Dați-mi-l acasă, că nu e vinovat.” Momentul în care primarul de Dereneu, avocatul și alți 4 credincioși reținuți sunt aduși la Judecătoria Strășeni # UNIMEDIA
Primarul localității Dereneu, Vasile Revenco, avocatul Marin Sardari și alți 4 credincioși reținuți în biserica Adormirea Maicii Domnului pe 10 februarie au fost aduși astăzi, la Judecătoria Strășeni. Momentul a fost surprins de jurnaliștii de la Canal 5.
11:30
(foto) „E absolut scandalos!” Cea mai tânără victimă a lui Epstein nu avea mai mult de 9 ani: Noi detalii revoltătoare din dosarul pedofilului ies la iveală # UNIMEDIA
Chiar când credeam că le-am auzit pe toate în dosarul Epstein, au apărut noi informații care au cutremurat o lume întreagă. A ieșit la iveală un detaliu „șocant” în documentele făcute publice de Departmanetul Justiției din SUA, care are de-a face cu vârsta extrem de fragedă a victimelor celebrului pedofil. Una dintre victimele lui n-avea mai mult de 9 ani, au dezvăluit politicienii americani, scrie Okmagazine.ro.
11:20
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire # UNIMEDIA
Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, dar nu va acționa ca „vasal al niciunei țări”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk, citat de digi24.ro.
11:10
CNA, cu percheziții în mai multe case și companii din Chișinău, după ce o navă de 26.000.000 $ s-a vândut, iar unul dintre proprietari a fost lăsat fără bani # UNIMEDIA
Ofițerii CNA și procurorii PCCOCS cercetează penal mai multe persoane din Chișinău, după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26.000.000 $. Ieri, 12 februarie, persoanele suspectate (cetățenii ai Moldovei) că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine au fost supuse perchezițiilor, fiind vizate domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei.
11:00
„Test-drive” neautorizat și în stare de ebrietate: Un angajat al unei spălătorii, condamnat după ce a furat o mașină, a răsturnat-o de pe traseu, și-a lăsat complicele acolo și a fugit # UNIMEDIA
Un bărbat, angajat al unei spălătorii din capitală, trimis după gratii după ce a răpit o mașină, a accidentat-o și a părăsit locul faptei. Infracțiunea a fost comisă împreună cu colegul său de serviciu, care este și el cercetat.
10:40
(live) Mai mulți preoți și credincioși, la Judecătoria Strășeni: „Primarul de la Dereneu, avocatul și 4 creștini sunt judecați.” Intrarea, blocată de polițiști # UNIMEDIA
Mai mulți preoți și creștini ortodocși s-au adunat, la această oră, la sediul Judecătoriei Strășeni, acolo unde ar fi fost aduși primarul de Dereneu, avocatul și alte 4 persoane, reținute anterior de Poliție. Intrarea în instanța de judecată a fost blocată de oameni ai legii.
10:10
Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american: Zelenski este pe prima poziție. Pe ce loc se află Vladimir Putin # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a clasat pe primul loc într-un clasament de popularitate din Statele Unite, anunță TPWorld, citat de digi24.ro.
Acum 8 ore
09:50
(foto) Un căprior, lovit de o mașină pe traseul Leova-Sărata Răzeși: Inspectorii de mediu au intervenit # UNIMEDIA
Un căprior a fost lovit de o mașină pe traseul Leova - Sărata Răzeși, dar a fost salvat datorită intervenției rapide a inspectorilor de mediu. Animalul a fost examinat de medicul veterinar, tratat și va fi eliberat în habitatul său natural după perioada de supraveghere.
09:40
Președinta Maia Sandu a numit un nou șef la Serviciul Protecție și Pază de Stat (SPPS), după ce l-a demis pe Vasile Popa. Potrivit decretului, este vorba despre Alexandru Harea, fost angajat al Ministerului Apărării.
09:40
De ce vineri, 13 februarie 2026, este cea mai „temută” zi din calendar: Mituri și superstiții și de unde a pornit această fobie # UNIMEDIA
Vineri, 13, este considerată pe scară largă o „zi cu ghinion”. Potrivit Centrului de Management al Stresului și Institutului Fobiei din Asheville, California, se estimează că între 17 și 21 de milioane de oameni din Statele Unite sunt afectați activ de frica de vineri, 13, ceea ce o face cea mai temută zi din istorie, scrie protv.ro.
09:30
09:20
Ministerul Afacerilor Externe din România a emis, joi, o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde a fost emis cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic pentru mai multe regiuni, scrie g4media.ro
09:10
Ți-ai dorit mereu un SUV de top cu șapte locuri, capabil să îți ofere confort, tehnologie de vârf și siguranță supremă? Iarna aceasta, visul devine realitate: Volvo Cars Moldova lansează ediția limitată XC90 Winter Edition, disponibilă acum la un preț promoțional de 58.500 euro, în stoc limitat.
09:00
File din trecut: Independența Portugaliei recunoscută de Spania, schimbând echilibrul european # UNIMEDIA
Pe 13 februarie, execuția Catherinei Howard și sosirea lui Galileo Galilei la Roma pentru procesul său subliniază tensiunile politice și religioase ale vremii.
08:50
„Copiii se țineau de mână”: Mama fetei spulberate pe trecerea de pietoni la Strășeni cere suspendarea pe viață a permiselor pentru șoferii care încalcă viteza: „Această tragedie trebuie să fie ultima” # UNIMEDIA
Mama fetei lovite pe 2 februarie, la Strășeni, de un Mercedes, pe trecerea de pietoni, alături de băiatul care a decedat, cere Parlamentului Republicii Moldova să înăsprească pedepsele pentru șoferii care depășesc limita de viteză. „Această tragedie trebuie să fie ultima și să arătăm că Moldova s-a trezit și că viața copiilor noștri este sfântă”, a scris mama fetei într-un mesaj pe rețelele de socializare.
08:30
Berbecii se confruntă cu neplăceri, iar Racii vor întâmpina obstacole: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția Venus-Marte aduce astăzi un val de pasiune și determinare în viețile noastre. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, provocându-i să-și reevalueze relațiile și obiectivele. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin noi provocări și oportunități, iar horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape tulburi.
08:10
Poliția Republicii Moldova informează șoferii că, la această oră, se circulă în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este redusă semnificativ.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 12 ore
07:50
Sute de mii de BMW-uri din întreaga lume, rechemate la service din cauza unei defecțiuni: Ce modele sunt afectate # UNIMEDIA
Producătorul german de automobile de lux BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, scrie digi24.ro.
07:30
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat mortal cu arma are 18 ani și s-ar fi sinucis după ce a lăsat un bilet de adio: Ce a scris # UNIMEDIA
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat pe data de 12 februarie în timpul serviciului la post, s-ar fi sinucis, scrie pulsmedia. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteo stabile, fără variații semnificative, cu cer predominant acoperit.
07:10
Macron spune că liderii europeni trebuie să pregătească împreună reluarea dialogului cu Putin: „Nu este o chestiune de zile” # UNIMEDIA
Preşedintele francez Emmanuel Macron spune că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între liderii europeni, scrie digi24.ro.
Acum 24 ore
22:30
Facturile care au speriat moldovenii. Ministerul Energiei susține că chitanțele distribuite pe rețele sunt „false”: Cifrele mari au fost provocate de consumul mărit # UNIMEDIA
Ministerul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu precizări după ce pe rețelele sociale au apărut facturi la energie cu sume exagerate, care au stârnit panică în rândul cetățenilor. Oficialii susțin că chitanțele distribuite sunt „false” și explică că valorile mari sunt cauzate de consumul mărit, în special din cauza temperaturilor scăzute din ultima perioadă.
22:10
Fiului lui Ramzan Kadîrov i-a fost scoasă splina, e slăbit și riscă să-și piardă vederea: Gărzile sale, în stare gravă # UNIMEDIA
Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost externat săptămâna trecută din Spitalul Botkin din Moscova, unde a fost tratat aproape trei săptămâni după accidentul rutier petrecut pe 18 ianuarie în centrul Groznîi. I-a fost extirpată splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere, scrie adevărul.ro.
22:00
Întrebat câți ani îi acordă Guvernului său, prim-ministrul Alexandru Munteanu a răspuns că mandatul e stabilit de Parlament, pentru patru ani. Totodată, premierul a declarat că va continua activitatea doar dacă Executivul va fi considerat eficient. „Dacă Legislativul va decide că suntem buni, vom continua lucrul”, a precizat oficialul în cadrul emisiunii „Bună seara”, de la Moldova 1.
