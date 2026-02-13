„Test-drive” neautorizat și în stare de ebrietate: Un angajat al unei spălătorii, condamnat după ce a furat o mașină, a răsturnat-o de pe traseu, și-a lăsat complicele acolo și a fugit

08:50

Mama fetei lovite pe 2 februarie, la Strășeni, de un Mercedes, pe trecerea de pietoni, alături de băiatul care a decedat, cere Parlamentului Republicii Moldova să înăsprească pedepsele pentru șoferii care depășesc limita de viteză. „Această tragedie trebuie să fie ultima și să arătăm că Moldova s-a trezit și că viața copiilor noștri este sfântă”, a scris mama fetei într-un mesaj pe rețelele de socializare.