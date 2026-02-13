„Test-drive” neautorizat și în stare de ebrietate: Un angajat al unei spălătorii, condamnat după ce a furat o mașină, a răsturnat-o de pe traseu, și-a lăsat complicele acolo și a fugit
UNIMEDIA, 13 februarie 2026 11:00
Un bărbat, angajat al unei spălătorii din capitală, trimis după gratii după ce a răpit o mașină, a accidentat-o și a părăsit locul faptei. Infracțiunea a fost comisă împreună cu colegul său de serviciu, care este și el cercetat.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
11:10
CNA, cu percheziții în mai multe case și companii din Chișinău, după ce o navă de 26.000.000 $ s-a vândut, iar unul dintre proprietari a fost lăsat fără bani # UNIMEDIA
Ofițerii CNA și procurorii PCCOCS cercetează penal mai multe persoane din Chișinău, după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26.000.000 $. Ieri, 12 februarie, persoanele suspectate (cetățenii ai Moldovei) că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine au fost supuse perchezițiilor, fiind vizate domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei.
Acum 15 minute
11:00
„Test-drive” neautorizat și în stare de ebrietate: Un angajat al unei spălătorii, condamnat după ce a furat o mașină, a răsturnat-o de pe traseu, și-a lăsat complicele acolo și a fugit # UNIMEDIA
Un bărbat, angajat al unei spălătorii din capitală, trimis după gratii după ce a răpit o mașină, a accidentat-o și a părăsit locul faptei. Infracțiunea a fost comisă împreună cu colegul său de serviciu, care este și el cercetat.
Acum o oră
10:40
(live) Mai mulți preoți și credincioși, la Judecătoria Strășeni: „Primarul de la Dereneu, avocatul și 4 creștini sunt judecați.” Intrarea, blocată de polițiști # UNIMEDIA
Mai mulți preoți și creștini ortodocși s-au adunat, la această oră, la sediul Judecătoriei Strășeni, acolo unde ar fi fost aduși primarul de Dereneu, avocatul și alte 4 persoane, reținute anterior de Poliție. Intrarea în instanța de judecată a fost blocată de oameni ai legii.
Acum 2 ore
10:10
Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american: Zelenski este pe prima poziție. Pe ce loc se află Vladimir Putin # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a clasat pe primul loc într-un clasament de popularitate din Statele Unite, anunță TPWorld, citat de digi24.ro.
09:50
(foto) Un căprior, lovit de o mașină pe traseul Leova-Sărata Răzeși: Inspectorii de mediu au intervenit # UNIMEDIA
Un căprior a fost lovit de o mașină pe traseul Leova - Sărata Răzeși, dar a fost salvat datorită intervenției rapide a inspectorilor de mediu. Animalul a fost examinat de medicul veterinar, tratat și va fi eliberat în habitatul său natural după perioada de supraveghere.
09:40
Președinta Maia Sandu a numit un nou șef la Serviciul Protecție și Pază de Stat (SPPS), după ce l-a demis pe Vasile Popa. Potrivit decretului, este vorba despre Alexandru Harea, fost angajat al Ministerului Apărării.
09:40
De ce vineri, 13 februarie 2026, este cea mai „temută” zi din calendar: Mituri și superstiții și de unde a pornit această fobie # UNIMEDIA
Vineri, 13, este considerată pe scară largă o „zi cu ghinion”. Potrivit Centrului de Management al Stresului și Institutului Fobiei din Asheville, California, se estimează că între 17 și 21 de milioane de oameni din Statele Unite sunt afectați activ de frica de vineri, 13, ceea ce o face cea mai temută zi din istorie, scrie protv.ro.
09:30
Președinta Maia Sandu a numit un nou șef la Serviciul Protecție și Pază de Stat (SPPS), după ce l-a demis pe Vasile Popa. Potrivit decretului, este vorba despre Alexandru Harea, fost angajat al Ministerului Apărării.
09:20
Ministerul Afacerilor Externe din România a emis, joi, o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde a fost emis cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic pentru mai multe regiuni, scrie g4media.ro
Acum 4 ore
09:10
Ți-ai dorit mereu un SUV de top cu șapte locuri, capabil să îți ofere confort, tehnologie de vârf și siguranță supremă? Iarna aceasta, visul devine realitate: Volvo Cars Moldova lansează ediția limitată XC90 Winter Edition, disponibilă acum la un preț promoțional de 58.500 euro, în stoc limitat.
09:00
File din trecut: Independența Portugaliei recunoscută de Spania, schimbând echilibrul european # UNIMEDIA
Pe 13 februarie, execuția Catherinei Howard și sosirea lui Galileo Galilei la Roma pentru procesul său subliniază tensiunile politice și religioase ale vremii.
08:50
„Copiii se țineau de mână”: Mama fetei spulberate pe trecerea de pietoni la Strășeni cere suspendarea pe viață a permiselor pentru șoferii care încalcă viteza: „Această tragedie trebuie să fie ultima” # UNIMEDIA
Mama fetei lovite pe 2 februarie, la Strășeni, de un Mercedes, pe trecerea de pietoni, alături de băiatul care a decedat, cere Parlamentului Republicii Moldova să înăsprească pedepsele pentru șoferii care depășesc limita de viteză. „Această tragedie trebuie să fie ultima și să arătăm că Moldova s-a trezit și că viața copiilor noștri este sfântă”, a scris mama fetei într-un mesaj pe rețelele de socializare.
08:30
Berbecii se confruntă cu neplăceri, iar Racii vor întâmpina obstacole: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția Venus-Marte aduce astăzi un val de pasiune și determinare în viețile noastre. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, provocându-i să-și reevalueze relațiile și obiectivele. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin noi provocări și oportunități, iar horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape tulburi.
08:10
Poliția Republicii Moldova informează șoferii că, la această oră, se circulă în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este redusă semnificativ.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Sute de mii de BMW-uri din întreaga lume, rechemate la service din cauza unei defecțiuni: Ce modele sunt afectate # UNIMEDIA
Producătorul german de automobile de lux BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, scrie digi24.ro.
07:30
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat mortal cu arma are 18 ani și s-ar fi sinucis după ce a lăsat un bilet de adio: Ce a scris # UNIMEDIA
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat pe data de 12 februarie în timpul serviciului la post, s-ar fi sinucis, scrie pulsmedia. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteo stabile, fără variații semnificative, cu cer predominant acoperit.
Acum 6 ore
07:10
Macron spune că liderii europeni trebuie să pregătească împreună reluarea dialogului cu Putin: „Nu este o chestiune de zile” # UNIMEDIA
Preşedintele francez Emmanuel Macron spune că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între liderii europeni, scrie digi24.ro.
Acum 12 ore
22:30
Facturile care au speriat moldovenii. Ministerul Energiei susține că chitanțele distribuite pe rețele sunt „false”: Cifrele mari au fost provocate de consumul mărit # UNIMEDIA
Ministerul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu precizări după ce pe rețelele sociale au apărut facturi la energie cu sume exagerate, care au stârnit panică în rândul cetățenilor. Oficialii susțin că chitanțele distribuite sunt „false” și explică că valorile mari sunt cauzate de consumul mărit, în special din cauza temperaturilor scăzute din ultima perioadă.
Acum 24 ore
22:10
Fiului lui Ramzan Kadîrov i-a fost scoasă splina, e slăbit și riscă să-și piardă vederea: Gărzile sale, în stare gravă # UNIMEDIA
Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost externat săptămâna trecută din Spitalul Botkin din Moscova, unde a fost tratat aproape trei săptămâni după accidentul rutier petrecut pe 18 ianuarie în centrul Groznîi. I-a fost extirpată splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere, scrie adevărul.ro.
22:00
Întrebat câți ani îi acordă Guvernului său, prim-ministrul Alexandru Munteanu a răspuns că mandatul e stabilit de Parlament, pentru patru ani. Totodată, premierul a declarat că va continua activitatea doar dacă Executivul va fi considerat eficient. „Dacă Legislativul va decide că suntem buni, vom continua lucrul”, a precizat oficialul în cadrul emisiunii „Bună seara”, de la Moldova 1.
21:40
Statele Unite confirmă retragerea forţelor americane de la baza al-Tanf din Siria. Forţele siriene au preluat controlul # UNIMEDIA
Statele Unite au confirmat joi, 12 februarie, că şi-au retras forţele de la baza militară al-Tanf din sud-estul Siriei, lăsând armata siriană să preia controlul ei, transmite AFP, citat adevarul.ro.
21:20
Caz rar la maternitatea din Soroca: Un bebeluș de peste 5 kg, adus pe lume pe cale naturală # UNIMEDIA
Caz rar la maternitatea din Soroca: un băiețel cu greutatea impresionantă de 5.025 de grame s-a născut astăzi, 12 februarie 2026, la ora 09:22, prin naștere naturală, transmite observatorul.md.
21:00
Kievul ironizează Budapesta, după un atac al Rusiei asupra conductei ce transportă țiței rusesc: „Să se adreseze „prietenilor” lor de la Moscova” # UNIMEDIA
Atacul rus de luna trecută asupra ramurii ucrainene a conductei de petrol Drujba, construită de sovietici, a oprit tranzitul petrolului rusesc către Europa de Est, a afirmat joi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
20:40
Moldova și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor: Slovacia, Kazakhstan și Insulele Feroe, în luptă cu tricolorii pentru Liga B # UNIMEDIA
Naționala Moldovei va evolua în sezonul 2026/27 al Ligii Națiunilor în Grupa C3, a 3-a ligă valorică a competiției, alături de reprezentativele similare din Kazakhstan, Slovacia și Insulele Feroe. Tragerea la sorți a avut loc joi, 12 februarie, de la ora 19:00, la Bruxelles. Moldova se poate califica direct în Liga B dacă va câștiga grupa sau dacă se va clasa pe locul 2, iar apoi va câștiga barajul cu ultima clasată din una dintre grupele Ligii B.
20:10
Un lider politic rus acuză Kremlinul de sabotaj informațional din cauza restricționării Telegram și îi numește „ticăloși” pe inițiatori # UNIMEDIA
Nemulțumirile față de încetinirea și blocarea aplicației Telegram iau amploare în Rusia. Pe 11 februarie, liderul partidului Rusia Justă, Serghei Mironov, s-a alăturat criticilor și a acuzat autoritățile de la Kremlin de sabotaj informațional, o strategie despre care spune că este promovată cu aprobarea președintelui Vladimir Putin, scrie adevarul.ro.
19:40
(video) „Ce urmează să faceți? - Ne vom întâlni cu Episcopul!” Omenii din Dereneu, lăsați să intre în biserică: „Rugăm Poliția să nu ne intimideze” # UNIMEDIA
Tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă, însă situația pare să se fi mai detensionat după ce cordonul de poliție din jurul bisericii a fost „slăbit”, iar oamenii au fost lăsați să intre în lăcașul de cult.
19:20
Ultima oră! Un militar al Armatei Naționale s-a împușcat mortal, în timpul serviciului la post # UNIMEDIA
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post.
18:50
Compania Danone anunță retragerea și rechemarea unor loturi de formulă de lapte pentru sugari Nutrilon Premium, ca măsură de precauție, din cauza unui posibil nivel depășit al bacteriei Bacillus Cereus.
18:30
(video) Ședința Parlamentului: Legea avocaturii, reexaminată, comuniștii au cerut explicații în scris pe cazul de la Dereneu, iar proiectul pentru modificarea Codului Educației, adoptat # UNIMEDIA
Deputații au examinat mai multe proiecte de lege astăzi, 12 februarie, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți întreaga ședință, doar pe UNIMEDIA.
18:30
Incident suspect în Parlamentul ucrainean: Zeci de deputați, afectați de o posibilă toxiinfecție alimentară # UNIMEDIA
Situație fără precedent în Radă (parlamentul ucrainean). Mai mulți deputați ar fi ajuns cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar activitatea legislativă a fost serios afectată. Autoritățile sanitare au demarat verificări pentru a stabili cauza exactă a incidentului, scrie adevarul.ro.
18:10
(foto) Jocurile Olimpice de iarnă: Elisaveta Hlusovici, biatlonista care reprezintă Moldova în Italia, s-a clasat pe locul 104. Cine a devenit campioană # UNIMEDIA
Biatlonista Elisaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportiva de 18 ani s-a clasat pe locul 104 la proba schi fond 10 km. Campioanǎ olimpicǎ a devenit suedeza Frida Karlsson (22:49.2).
18:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Nicolai Mîndra, secretarul de stat al MIDR, la tribună: „Suntem pregătiți și mobilizați pentru a interveni în orice situație” # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
18:00
Fiului lui Ramzan Kadîrov i-a fost scoasă splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere: Gărzile sale, în stare gravă # UNIMEDIA
Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost externat săptămâna trecută din Spitalul Botkin din Moscova, unde a fost tratat aproape trei săptămâni după accidentul rutier petrecut pe 18 ianuarie în centrul Groznîi. I-a fost extirpată splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere, scrie adevărul.ro.
17:50
Provoacă dependenţă reţelele de socializare? Răspunsul şefului Instagram, într-un proces istoric # UNIMEDIA
Adam Mosseri a depus mărturie într-un proces istoric din Los Angeles - în care giganții rețelelor sociale sunt acuzați de prejudicii - intentat de o femeie care a petrecut 16 ore pe zi pe aplicație, scrie presa română.
17:50
Ultima oră! Filat, scos de sub căutare internațională de Interpol: „Dreptatea își găsește întotdeauna locul” # UNIMEDIA
Fostul premier Vlad Filat anunță că a fscos de sub căutare internațională de Interpol. „Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul”, a scris acesta pe rețele.
17:40
(live/update) Parlamentul, în ședință. Se reorganizează SHS și se crează o structură nouă la Mediu. Proiectul, votat de 60 de deputați # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
17:40
(doc) Verdict în dosarul deschis de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Consăteanca președintei a pierdut cauza în prima instanță # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte scuze publice, să dezmintă informațiile considerate defăimătoare și să achite 450 de lei, în urma procesului privind apărarea onoarei și demnității intentat de președinta Maia Sandu.
17:40
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic # UNIMEDIA
Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război, cască ce i-a adus în cele din urmă expulzarea din competiție, scriu Kyiv Post și Reuters, citată de hotnews.ro.
17:30
Verdict în dosarul deschis de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Consăteanca președintei a pierdut cauza în prima instanță # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte scuze publice, să dezmintă informațiile considerate defăimătoare și să achite 450 de lei, în urma procesului privind apărarea onoarei și demnității intentat de președinta Maia Sandu, scrie SPPOT.
17:10
(video) Ședința CSP: Raportul de evaluare a unui procuror a fost respins, iar o contestație depusă în cazul ex-procuroarei Veronica Dragalin, amânată # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 12 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte, printre care și raportul Inspecției procurorilor aferent cererii privind apărarea reputației profesionale, formulată de procurorul Vasile Plevan.
17:10
(live/update) Parlamentul, în ședință. Se reorganizează SHS și se crează o structură nouă la Mediu. Stefanco: „Legea nu va funcționa ca o bâtă pentru agenții economici? # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
17:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Se reorganizează Serviciul Hidrometeorologic și se crează o structură nouă la Mediu # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
17:00
Dulciuri cu fructe doar pe etichetă: ANSA a reținut circa 6 tone de bomboane care urmau să ajunge pe rafturile din magazine # UNIMEDIA
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 5961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună.
16:30
(live/update) Parlamentul, în ședință. Codul Educației, votat doar de deputații PAS. Usatîi către Perciun: Ați făcut „obkatka” pentru funcția de premier # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
16:30
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima” # UNIMEDIA
Tânăra aflată în centrul controversei de la premiera filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz” îl apără pe Mihai Bendeac și susține că gestul care a stârnit reacții aprinse în online a fost inițiat de ea. De asemenea, Alice a precizat că a fost vorba despre un gest fără nicio conotație nepotrivită, scrie libertatea.ro.
16:30
(stop cadru) Igor Grosu, după ce unii deputați au părăsit sala de ședință: „Și-au luat o pauză gastronomică” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut o remarcă ironică în timpul ședinței plenare de astăzi, după ce a observat lipsa unor deputați din sală. „Unii colegi și-au lat o pauză gastronomică”, a spus speakerul.
16:20
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
16:20
Viktor Orban, mesaj pentru Volodimir Zelenski privind aderarea Ucrainei la UE: Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate # UNIMEDIA
Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o postare pe reţeaua X, că „aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit, în care statele membre stabilesc condiţiile, nu ţările candidate”, relatează MTI, potrivit digi24.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.