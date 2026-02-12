Ambasadoarea Piórko: „UE investește tot mai mult în R. Moldova”. Locuitori de la Bălți, opinii împărțite despre impactul reformelor

17:50

Elizaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezo. Sportiva de 18 ani s-a clasat pe locul 104 la proba de schi-fond, stil liber, pe distanța de 10 kilometri. Elizaveta este fiica Nataliei Levcenkov, biatlonistă care, acum 20 de ani, la Olimpiada Albă de la Torino, s-a clasat pe locul 8 în proba feminină individuală, pe distanța de 15 de kilometri. Pe parcursul celor 10 kilometri parcurși, Hlusovici a cronometrată cu timpul de 31 de minute, 29 de secunde și o zecime de secundă.