Parlamentul a votat în primă lectură reforma rețelei școlare: 73 de instituții vor fi reorganizate

Din cele 73 de școli care urmează să fie reorganizate în acest an, în urma modificărilor la Codul Educației, 63 vor continua să activeze în localitate, sub o altă formă juridică, și numai zece vor fi închise. Familiile elevilor care vor merge să învețe într-o altă localitate vor beneficia de o indemnizație lunară de 1.000 de lei, acordată timp de doi ani. Măsurile au fost prezentate în plenul Parlamentului, care a aprobat proiectul în primă lectură, în ședința din 12 februarie.

