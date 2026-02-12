Maia Sandu: Găgăuzia are nevoie de lideri care să aducă regiunii dezvoltare și pace
Moldova1, 12 februarie 2026
Viitorii deputați din Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei trebuie să aducă schimbările așteptate de comunitate și să asigure regiunii bunăstare, pace, precum și dialog, inclusiv cu autoritățile centrale ale statului, susține președinta Maia Sandu.
Chișinăuieni, implicați în preluarea unei nave maritime de 26 de milioane de dolari: Cazul, investigat de PCCOCS # Moldova1
Un caz complex ce vizează preluarea ilegală a dreptului de proprietate asupra unei nave maritime estimate la circa 26 de milioane de dolari este investigat de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).
„Frauda bancară” | Audierea lui Vladimir Plahotniuc se amână: „Eu tot sunt om și am prins o viroză” # Moldova1
Audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, a fost amânată. Fostul lider democrat a invocat în fața instanței o viroză și a cerut să fie audiat la un alt termen, deși a precizat că și-a pregătit declarațiile „aproape în totalitate”. Procurorii s-au opus solicitării, considerând-o neîntemeiată, însă instanța a admis în ședința de joi, 12 decembrie, cererea și a dispus prezentarea ulterioară a documentelor medicale confirmative.
Strasbourg: Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu R. Moldova # Moldova1
Europarlamentarul român Dan Barna (Renew Europe) a fost ales vicepreședinte al Delegației la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, a anunțat oficialul joi, 12, februarie, într-un comunicat. Numirea vine într-un moment considerat crucial pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană.
Conflictul de la Dereneu | Grosu: „Legea e lege pentru toți”, Dodon cere consultarea localnicilor prin referendum # Moldova1
Partidele pro-ruse încearcă să obțină capital politic din scandalul izbucnit în jurul bisericii din Dereneu. Acuzația a fost lansată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în timp ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că situația este gravă și propune organizarea unui referendum local.
Fond de convergență pentru a reintegra cele două maluri ale Nistrului. Igor Grosu: „Va sprijini școli, grădinițe și eficiența energetică” # Moldova1
Fondul special destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului va sprijini investițiile în infrastructură, educație și proiecte de eficiență energetică în regiunea transnistreană, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Sportivul moldovean Climentii Ursu a devenit campion european la tineret în proba de pistol cu aer comprmiat, pe distanța de 10 metri. Competiția s-a desfășurat la Burgas, în Bulgaria.
România pledează, la reuniunea miniștrilor Apărării NATO, pentru creșterea rapidă a producției din industria de apărare # Moldova1
România susține accelerarea producției industriei europene de apărare și consolidarea capacităților de descurajare pe întreg flancul estic, a declarat, pe 12 februarie, ministrul Apărării Naționale de la București, Radu-Dinel Miruță, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO. Oficialul a subliniat că „Europa trebuie să fie capabilă să protejeze Europa”.
Modificările la Codul Educației, în Parlament: Al treilea mandat pentru rectorii care conduc procese de integrare universitară # Moldova1
Rectorii universităților care au gestionat procese de integrare a altor comunități academice vor putea să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv. Oportunitatea este deschisă prin modificări la Codul Educației, puse în discuție în ședința Parlamentului din 12 februarie.
Kremlinul admite că următoarea rundă de negocieri privind războiul din Ucraina ar putea avea loc în curând # Moldova1
Noi negocieri privind pacea în Ucraina ar putea să aibă loc în scurt timp, afirmă Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus. Totuși, acesta a evitat să facă precizări referitoare la locul sau data evenimentului, notează tsn.ua.
Transportatorii nu încap într-o gară și acuză ANTA de inacțiune: „Instituția nu permite să fie folosită ca bâtă a unui operator împotriva altuia” # Moldova1
Mai mulți transportatori care operează curse spre localitățile din nordul R. Moldova au protestat pe 12 februarie, la Chișinău, declarându-se nemulțumiți de existența unei autogări improvizate în apropierea Gării de Nord din capitală, care le-ar afecta activitatea.
Manchester City a obținut a 16-a victorie în actuala ediție a primei divizii engleze de fotbal. În etapa a 26-a, echipa antrenorului spaniol Pep Guardiola a învins cu 3:0 acasă pe FC Fulham, marcând toate golurile în prima repriză. „Citadinii" au deschis scorul în minutul 24 prin ghanezul Antoine Semenyo, jucător care a contribuit și al doilea gol al echipei-gazdă marcat de Nico O'Reilly în minutul 30.
Deputații Mișcării Alternativa Națională (MAN) continuă protestele în cadrul campaniei „Plătește tu”, inițiate acum o săptămână. Aceștia au revenit, pe 12 februarie, în fața Parlamentului și au adus, de această dată, o urnă de vot improvizată, în care au aruncat facturi pe care, potrivit lor, le-au primit de la cetățenii care nu au posibilitatea să le achite din cauza sumelor foarte mari.
Corespondență Dan Alexe | NATO: șeful Pentagonului nu merge la reuniunea la care SUA cedează poziții cheie europenilor # Moldova1
Șeful Pentagonului, secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, nu participă la întâlnirea miniștrilor apărării din NATO, care se reunesc la Bruxelles, joi, 12 februarie, pentru a evalua reorganizarea structurilor de comandă ale Alianței, producția industrială de apărare și pentru a menține sprijinul acordat Ucrainei.
Dosarul „kuliok”: Dodon nu știe dacă va veni la ședința în care Plahotniuc va fi adus silit pentru a depune mărturii # Moldova1
După ce, acum două luni, declara că „îl așteaptă” pe Vladimir Plahotniuc în instanță pentru a spune „ce a fost și cum a fost” în dosarul „kuliok” (sacoșă - n.r.), socialistul Igor Dodon afirmă deja că nu a decis dacă va participa la ședința în care fostul lider democrat urmează să fie adus silit pentru a fi audiat.
Migranți ucraineni, aduși ilegal în R. Moldova și ajutați să plece în UE: Profit de 230 de milioane de lei pentru cinci inculpați # Moldova1
Cinci persoane din stânga Nistrului au fost trimise în judecată pentru că ar fi ajutat peste 100 de cetățeni ucraineni apți de luptă să fugă din Ucraina și să intre în R. Moldova prin regiunea transnistreană, ajungând ulterior în Uniunea Europeană. În total, inculpații ar fi obținut din această „afacere” un profit estimat la aproximativ 230 de milioane de lei.
Moment de reculegere în Parlament. Igor Grosu: „310 tineri au murit departe de casă, într-un conflict care nu le-a aparținut” # Moldova1
Deputații Republicii Moldova au păstrat un moment de reculegere în amintirea ostașilor care nu s-au întors din Afganistan, în contextul comemorării, la 15 februarie, a 37 de ani de la retragerea finală a trupelor sovietice din această țară.
Ministra de Interne, chemată în Parlament: Va raporta despre traficul și consumul de droguri # Moldova1
Parlamentul o va audia pe ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nikitin, pe tema combaterii traficului și consumului de droguri. Oficiala se va prezenta în plenul Legislativului la o dată care va fi stabilită de Biroul Permanent.
Curtea Constituțională a validat, pe 12 februarie, mandatul unui nou deputat în Parlament, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.
„Formă de banditism”: Președintele Parlamentului taxează comportamentul celor doi deputați care ar fi „furat” o mașină # Moldova1
Gestul celor doi deputați ai Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, care au intrat pe teritoriul unei parcări speciale, de unde au luat un automobil confiscat și i l-au întors proprietarului, reprezintă „o formă de banditism, sub acoperirea mandatului de deputat”, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Bani ilegali, inclusiv pentru funcționari, în perioada electorală din 2025. Un suspect, plasat în izolator # Moldova1
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat joi, 12 februarie, noile tarife pentru energia termică și energia electrică produsă în cogenerare pentru mai mulți operatori din țară. Decizia prevede o reducere a tarifului pentru consumatorii din Chișinău, în timp ce la Bălți prețul pentru energia termică va fi majorat moderat. Ajustări au fost operate și în alte localități, inclusiv Comrat, Glodeni, Anenii Noi, Taraclia și Ungheni.
Reformele din energie, prezentate agenției Fitch: Interconectări cu România, piețe liberalizate și noi parcuri eoliene de 170 MW # Moldova1
Sectorul energetic devine un pilon central în evaluarea capacității economice a Republicii Moldova de către agenția Fitch Ratings. Reformele și perspectivele investiționale din sectorul energetic, în contextul evaluării ratingului de țară al R. Moldova, au fost prezentate de secretarele de stat ale Ministerului Energiei, Carolina Novac și Cristina Pereteatcu, experților de la Fitch Ratings.
Dorin Junghietu, la Moldova 1: Securitatea energetică depinde de țările vecine. „Depozitele proprii de gaze necesită investiții de 16 miliarde de dolari” # Moldova1
Securitatea energetică a Republicii Moldova rămâne strâns legată de infrastructura țărilor vecine, în contextul în care barierele geologice și financiare fac imposibilă, în viitorul apropiat, construcția unor depozite proprii pentru stocarea gazelor naturale. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, „investițiile pentru un astfel de depozit subteran s-ar ridica la 16 miliarde de dolari”.
Întreprinderea de Stat Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL) „Tvardița” este lichidată după 30 de ani de activitate. Procedurile de dizolvare vor fi coordonate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în calitate de fondator al companiei.
Coletele cu comenzi de peste hotare, impozitate. Radu Marian: „Trebuie să avem grijă de companiile care creează locuri de muncă și plătesc taxe aici” # Moldova1
Republica Moldova se pregătește să introducă taxe pentru coletele comandate de pe platformele internaționale, în special cele din Asia, într-un demers care vizează echilibrarea concurenței dintre comercianții locali și marile platforme din exterior. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a proteja producătorii autohtoni și pentru a asigura tratament fiscal egal, iar noile reguli ar putea intra în vigoare în a doua jumătate a anului 2026.
Jaf la o bancă din Chișinău: Doi tineri, condamnați la închisoare după ce au furat peste 50 de mii de lei # Moldova1
Au jefuit o sucursală bancară din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău și vor sta câte trei ani și jumătate la închisoare. Sentința a fost dictată pe numele unui tânăr din Ucraina în vârstă de 19 ani și al complicelui acestuia - un moldovean de 18 ani.
Ministerul Energiei și furnizorul de gaze Energocom atenționează asupra unei campanii orchestrate în mediul online, care prezintă eronat facturile pentru luna ianuarie, urmărind să creeze „confuzie și nemulțumire în rândul cetățenilor”.
Aproape șase tone de bomboane, oprite la vama Leușeni: În loc de măr și căpșună, doar arome artificiale # Moldova1
Un lot de 5.961 de kilograme de bomboane cu aromă de măr și căpșună au fost rețoinute la vama Leușeni, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat că produsele au fost etichetate necorespunzător.
Maia Sandu, alături de circa 50 de lideri mondiali, la Conferința de Securitate de la München: Discuții despre securitatea regională # Moldova1
Președinta Maia Sandu participă, alături de circa 50 de înalți oficiali din întreaga lume, la Conferința de Securitate de la München – unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale, care va avea loc în următoarele două zile.
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum cinci luni pentru presupusa divulgare către KGB-ul din Belarus a unor secrete de stat legate de România, rămâne în arest.
În noaptea de 12 februarie, Rusia a lansat un atac masiv asupra orașului Dnipro și regiunii Dnipropetrovsk. Un bebeluș în vârstă de mai puțin de o lună a fost rănit, iar o grădiniță, mai multe locuințe și obiective de infrastructură au fost avariate.
Viața Maria Drăgan, legendă a muzicii populare moldovenești, devine subiectul unei noi drame autohtone. Producția intitulată „Blestemul Mariei Drăgan” aduce pe marele ecran povestea unei artiste care a marcat cultura românească dintre Prut și Nistru.
Consum mai mare de energie termică în ianuarie: temperaturile scăzute au majorat facturile # Moldova1
Consumul real de energie termică în luna ianuarie 2026 a crescut, în medie, cu 20% comparativ cu luna decembrie 2025, pe fondul scăderii semnificative a temperaturilor exterioare. Precizările au fost făcute de Termoelectrica după ce mai mulți consumatori s-au plâns în spațiul public de valoarea mai mare a facturilor la încălzire.
Procesul de reintegrare a țării și cel de integrare europeană vor fi implementate ca procese paralele și distincte, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
Reforma APL începe la Soroca: primarii cer bani și claritate, oamenii vor servicii mai bune # Moldova1
Reforma administrației publice locale începe să capete formă în teritoriu. La Soroca, primul raion unde Guvernul a lansat consultările publice, primarii și locuitorii au fost invitați să-și exprime opinia despre reducerea numărului de primării și reorganizarea consiliilor raionale.
ÎN CONTEXT | Dorin Junghietu: R. Moldova ar putea exporta, în premieră, energie electrică din surse regenerabile # Moldova1
Republica Moldova ar putea deveni, în premieră, exportator de energie electrică produsă local din surse regenerabile. Afirmația a fost făcută de către ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Acesta a explicat că, în condițiile creșterii accelerate a capacităților regenerabile și a sistemelor de stocare, există șansele apariției unui surplus de energie în sezonul estival.
Motorul reactiv al unei drone rusești, găsit într-un apartament din Kiev după atacul nocturn al Rusiei # Moldova1
Motorul reactiv al unei drone rusești a fost descoperit într-un apartament de la ultimul etaj al unui bloc din Kiev, în urma atacului din noaptea de 12 februarie. Potrivit poliției ucrainene, fragmentele aparatului de zbor fără pilot au avariat fațada clădirii și geamurile mai multor locuințe din sectorul Darnițki al capitalei.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra riscurilor generate de formarea țurțurilor și a depunerilor de gheață, în contextul temperaturilor oscilante din această perioadă. Pe parcursul zilei se înregistrează valori pozitive, iar noaptea temperaturile scad sub zero grade, condiții care favorizează procesul de îngheț–dezgheț.
Cel mai cunoscut, tradus și premiat scriitor român din lume, Mircea Cărtărescu, a devenit Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova. Distinsul scriitor, apreciat anterior cu „Ordinul de Onoare" al Republicii Moldova, și-a exprimat bucuria pentru noua recunoaștere a creației sale și a subliniat rolul literaturii și al lecturii în lumea de astăzi.
Suspecta atacului armat mortal din vestul Canadei era o tânără de 18 ani cu probleme de sănătate mintală, care și-a ucis mama și fratele vitreg înainte de a ataca fosta sa școală, a anunțat Poliția, fără a oferi deocamdată un motiv pentru unul dintre cele mai grave masacre din istoria recentă a țării.
Vremea se încălzește semnificativ în următoarele zile. Explicațiile Serviciului Hidrometeorologic de Stat # Moldova1
Vremea se încălzește semnificativ în toată țara, iar temperaturile vor depăși în următoarele zile valorile obișnuite pentru mijlocul lunii februarie. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) oferite pentru Teleradio-Moldova, în intervalul 12–15 februarie maximele vor ajunge la +5..+11 grade Celsius , cu aproximativ 5–7 grade peste norma climatică.
Corespondență Dan Alexe | Târguieli pentru o nouă Europă unită, dar îndatorată: summit UE în castelul Templierilor din Belgia # Moldova1
Liderii celor 27 de țări membre ale UE se întâlnesc joi, 12 februarie, într-un loc izolat dintr-o provincie belgiană, în castelul Alden-Biesen, în cadrul unei reuniuni informale, ca un soi de „seminar de reflecție” menit să consolideze UE în fața provocărilor crescânde.
După un început mai ezitant la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, echipa țării noastre a avut parte și ne-a provocat un moment de mândrie în cea de-a cincea zi de concurs. Liderul lotului național, biatlonista Alina Stremous, a obținut un rezultat notabil, clasându-se pe locul 14 în cursa individuală de biatlon pe distanța de 15 kilometri.
Peste două milioane de apeluri sunt preluate anual de Centrele Apelurilor de Urgență 112 din Republica Moldova. Fiecare solicitare înseamnă atenție maximă, reacție promptă și responsabilitate. Un apel este procesat, în medie, într-un minut și 40 de secunde, iar aproximativ 80 de operatori asigură preluarea și gestionarea informațiilor 24 de ore din 24.
ÎN CONTEXT | Vladimir Bolea: R. Moldova va construi prima linie de cale ferată electrificată între Chișinău și Ungheni # Moldova1
Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Ungheni – Chișinău, ce va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 km/h, va fi realizat în anul 2026. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac armat produs la un colegiu din orașul Anapa, Federația Rusă.
„Fabricat în Moldova” aduce peste 400 de producători sub același acoperiș: gust, tradiții și parteneriate noi # Moldova1
Peste 400 de întreprinderi din țară și de peste hotare aduc gust, culoare și tradiții locale la Expoziția Națională „Fabricat în Moldova”, care și-a deschis porțile pentru vizitatori.
