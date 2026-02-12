Un militar în termen a murit după ce s-a rănit cu arma din dotare
Moldova1, 12 februarie 2026 19:20
Un militar în termen al Armatei Naționale a decedat, după ce s-a rănit cu arma din dotare în timpul îndeplinirii serviciului la post. Potrivit Ministerului Apărării, tragicul incident s-a produs astăzi, 12 februarie, în jurul orei 18:15.
Agricultura R. Moldova trece la „date de durabilitate”: Parlamentul a votat reorganizarea RICA în prima lectură # Moldova1
Republica Moldova face un pas important către standardele UE în agricultură. Parlamentul a votat, pe 12 februarie, în prima lectură, proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole, inițiativă elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Documentul transformă actuala Rețea de Informații Contabile Agricole (RICA) în Rețeaua de Date privind Durabilitatea Agricolă (RDDA), un mecanism extins care va colecta nu doar date economice, ci și informații ecologice și sociale despre exploatațiile agricole.
Austriacul Alessandro Haemmerle a cucerit al doilea titlu olimpic la rând - dar cu interval de 4 ani! - în proba de snowboard cross. Sportivul de 32 de ani a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo și, astfel, a repetat succesul din 2022, de la Beijing.
RISE Moldova, declarată indezirabilă în Rusia: „Nu renunțăm să dezvăluim influența Kremlinului și a actorilor săi” # Moldova1
Organizația neguvernamentală de investigație RISE Moldova a fost interzisă la Moscova, prin decizia Procuraturii Generale și a Ministerului Justiției, care au declarat-o indezirabilă pe teritoriul Federației Ruse. Cetățenii ruși care colaborează sau oferă sprijin financiar organizației riscă amenzi de până la 6.000 de dolari și pedepse cu închisoarea de până la șase ani.
Elizaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezo. Sportiva de 18 ani s-a clasat pe locul 104 la proba de schi-fond, stil liber, pe distanța de 10 kilometri. Elizaveta este fiica Nataliei Levcenkov, biatlonistă care, acum 20 de ani, la Olimpiada Albă de la Torino, s-a clasat pe locul 8 în proba feminină individuală, pe distanța de 15 de kilometri. Pe parcursul celor 10 kilometri parcurși, Hlusovici a cronometrată cu timpul de 31 de minute, 29 de secunde și o zecime de secundă.
Fermierii împiedicați să ajungă la terenurile de după traseul Râbnița-Tiraspol, despăgubiți de Chișinău cu 2.64 de milioane de lei în 2025 # Moldova1
Fermierii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri agricole după traseul Râbnița-Tiraspol, au beneficiat în anul trecut de despăgubiri din partea statului, menite să acopere parțial cheltuielile provocate de taxele ilegale aplicate de pretinsele autorități din Tiraspol la posturile neautorizate de control.
Lipsa focarelor de gripă aviară ajută producătorii din R. Moldova: UE primește carnea de pasăre de pe tot teritoriul țării # Moldova1
Carnea proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în Uniunea Europeană (UE) de pe întreg teritoriul R. Moldova. Comisia Europeană a luat această decizie pe 6 februarie curent, după ce în zonele de unde provine carnea pentru export nu au fost înregistrate, în ultimul an, focare de gripă aviară.
Deși tehnologia medicală avansează cu pași rapizi, în unele sate din Republica Moldova bolile sunt nevoite să „aștepe”. În localitatea Călimănești din raionul Nisporeni, sute de pacienți beneficiază de asistență medicală doar o dată pe săptămână, marțea, atunci când vine un medic din satul vecin, Marinici.
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Organizarea alegerilor în Ucraina pe timp de război, „imposibile” # Moldova1
Organizarea unor eventuale alegeri în Ucraina ar fi „puțin probabilă”, în condițiile în care atacurile rusești sunt tot mai intense, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Poziția președintelui Volodimir Zelenski este că un eventual referendum poate avea loc doar după încetarea focului și implementarea garanțiilor de securitate, a explicat ea, în jurnalul amiezii de la Moldova 1.
„O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: Campanie națională pentru copiii afectați de război # Moldova1
Elevii din clasele a VI-a – a XII-a sunt încurajați să transmită mesaje de susținere copiilor din Ucraina, prin intermediul unor scrisori „simple și din suflet”. Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a lansat, pe 12 februarie, Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, menită să aducă un strop de speranță copiilor afectați de război.
Modificări la Codul Educației, în Parlament: al treilea mandat pentru rectorii care conduc procese de integrare universitară # Moldova1
Rectorii universităților care au gestionat procese de integrare a altor comunități academice vor putea să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv. Oportunitatea este deschisă prin modificări la Codul Educației, votate în prima lectură în ședința Parlamentului din 12 februarie.
Parlamentul a votat în primă lectură reforma rețelei școlare: 73 de instituții vor fi reorganizate # Moldova1
Din cele 73 de școli care urmează să fie reorganizate în acest an, în urma modificărilor la Codul Educației, 63 vor continua să activeze în localitate, sub o altă formă juridică, și numai zece vor fi închise. Familiile elevilor care vor merge să învețe într-o altă localitate vor beneficia de o indemnizație lunară de 1.000 de lei, acordată timp de doi ani. Măsurile au fost prezentate în plenul Parlamentului, care a aprobat proiectul în primă lectură, în ședința din 12 februarie.
Ambasadoarea Piórko: „UE investește tot mai mult în R. Moldova”. Locuitorii de la Bălți, opinii împărțite despre impactul reformelor # Moldova1
Republica Moldova își intensifică pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană, accelerând reformele în justiție, administrație publică, economie și educație, iar Bruxelles-ul investește tot mai mult în țara noastră, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko.
Universitatea Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile Cupei României la fotbal # Moldova1
Universitatea Cluj-Napoca și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. În ultima etapă a grupei C, ambele echipe au repurtat victorii pe teren propriu. Universitatea Cluj a învins cu 2:0 pe Oțelul Galați. „Șepcile roșii" au marcat ambele goluri în repriza secundă prin croatul Jovo Lukici și Andrei Coubiș.
Aplicația americană de mesagerie WhatsApp, deținută de Meta Platforms, a fost blocată complet în Rusia pentru neconformarea cu legislația locală, a anunțat joi Kremlinul. Autoritățile ruse le-au sugerat cetățenilor să utilizeze în schimb aplicația de mesagerie susținută de stat, MAX.
Romanian Defense Minister and Vice Prime Minister Radu-Dinel Miruta called for the urgent acceleration of European defense industrial production during the NATO Defense Ministers' meeting on February 12.
OFICIAL | R. Moldova prioritizează investițiile în infrastructură pentru a deveni un nod logistic pe axa Ucraina - România - UE # Moldova1
Transformarea Republicii Moldova într-un nod logistic pe axa Ucraina - România - Uniunea Europeană va oferi oportunități economice majore, ratate în ultimii patru ani din cauza infrastructurii deficitare. Investițiile în conexiunile feroviare și rutiere reprezintă o cale eficientă pentru a integra economia națională în fluxurile comerciale internaționale, subliniază vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea.
Sportivul moldovean Climentie Ursu a devenit campion european la tineret în proba de pistol cu aer comprmiat, pe distanța de 10 metri. Competiția s-a desfășurat la Burgas, în Bulgaria.
Skeletonistul ucrainean Vladyslav Heraskevych, descalificat la Jocurile Olimpice de Iarnă după ce a purtat o „cască a memoriei” # Moldova1
Sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost descalificat joi, 12 februarie din competiția de skeleton la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina 2026, după ce a purtat o cască pe care erau reprezentate numele și imaginile unor sportivi ucraineni uciși de la începutul invaziei ruse.
Radu Marian: Reevaluarea imobilelor nu aduce automat taxe mai mari, iar impozitul rămâne la primării # Moldova1
Reevaluarea celor peste șase milioane de imobile din Republica Moldova nu înseamnă majorarea automată a impozitului pe bunurile imobile, iar Guvernul nu va încasa niciun ban suplimentar din acest proces. Potrivit autorităților, impozitul pe proprietate este o taxă locală, iar decizia privind mărimea acesteia aparține primăriilor, care vor încasa veniturile și le vor utiliza pentru finanțarea proiectelor și serviciilor din comunități.
Corespondență Dan Alexe | Orbán: „Nu mai trimiteți bani în Ucraina, dacă vreți competitivitate economică” # Moldova1
Premierul maghiar Viktor Orbán, care participă astăzi, 12 februarie, la summitul UE din Belgia, în castelul medieval Alden-Biesen din estul Flandrei, a declarat încă o dată, insistent, că Europa ar trebui să înceteze să mai trimită bani Ucrainei și a acuzat UE că urmărește să instaleze în Ungaria „un guvern care va trimite soldați maghiari la război”.
Un strat dens de ceață va domina întreg teritoriul, reducând vizibilitatea și sporind riscurile în trafic. În acest context, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață.
Chișinăuieni, implicați în preluarea unei nave maritime de 26 de milioane de dolari: Cazul, investigat de PCCOCS # Moldova1
Un caz complex ce vizează preluarea ilegală a dreptului de proprietate asupra unei nave maritime estimate la circa 26 de milioane de dolari este investigat de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).
„Frauda bancară” | Audierea lui Vladimir Plahotniuc se amână: „Eu tot sunt om și am prins o viroză” # Moldova1
Audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, a fost amânată. Fostul lider democrat a invocat în fața instanței o viroză și a cerut să fie audiat la un alt termen, deși a precizat că și-a pregătit declarațiile „aproape în totalitate”. Procurorii s-au opus solicitării, considerând-o neîntemeiată, însă instanța a admis în ședința de joi, 12 decembrie, cererea și a dispus prezentarea ulterioară a documentelor medicale confirmative.
Viitorii deputați din Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei trebuie să aducă schimbările așteptate de comunitate și să asigure regiunii bunăstare, pace, precum și dialog, inclusiv cu autoritățile centrale ale statului, susține președinta Maia Sandu.
Strasbourg: Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu R. Moldova # Moldova1
Europarlamentarul român Dan Barna (Renew Europe) a fost ales vicepreședinte al Delegației la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, a anunțat oficialul joi, 12, februarie, într-un comunicat. Numirea vine într-un moment considerat crucial pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană.
Conflictul de la Dereneu | Grosu: „Legea e lege pentru toți”, Dodon cere consultarea localnicilor prin referendum # Moldova1
Partidele pro-ruse încearcă să obțină capital politic din scandalul izbucnit în jurul bisericii din Dereneu. Acuzația a fost lansată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în timp ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că situația este gravă și propune organizarea unui referendum local.
Fond de convergență pentru a reintegra cele două maluri ale Nistrului. Igor Grosu: „Va sprijini școli, grădinițe și eficiența energetică” # Moldova1
Fondul special destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului va sprijini investițiile în infrastructură, educație și proiecte de eficiență energetică în regiunea transnistreană, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu.
România pledează, la reuniunea miniștrilor Apărării NATO, pentru creșterea rapidă a producției din industria de apărare # Moldova1
România susține accelerarea producției industriei europene de apărare și consolidarea capacităților de descurajare pe întreg flancul estic, a declarat, pe 12 februarie, ministrul Apărării Naționale de la București, Radu-Dinel Miruță, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO. Oficialul a subliniat că „Europa trebuie să fie capabilă să protejeze Europa”.
Kremlinul admite că următoarea rundă de negocieri privind războiul din Ucraina ar putea avea loc în curând # Moldova1
Noi negocieri privind pacea în Ucraina ar putea să aibă loc în scurt timp, afirmă Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus. Totuși, acesta a evitat să facă precizări referitoare la locul sau data evenimentului, notează tsn.ua.
Transportatorii nu încap într-o gară și acuză ANTA de inacțiune: „Instituția nu permite să fie folosită ca bâtă a unui operator împotriva altuia” # Moldova1
Mai mulți transportatori care operează curse spre localitățile din nordul R. Moldova au protestat pe 12 februarie, la Chișinău, declarându-se nemulțumiți de existența unei autogări improvizate în apropierea Gării de Nord din capitală, care le-ar afecta activitatea.
Manchester City a obținut a 16-a victorie în actuala ediție a primei divizii engleze de fotbal. În etapa a 26-a, echipa antrenorului spaniol Pep Guardiola a învins cu 3:0 acasă pe FC Fulham, marcând toate golurile în prima repriză. „Citadinii" au deschis scorul în minutul 24 prin ghanezul Antoine Semenyo, jucător care a contribuit și al doilea gol al echipei-gazdă marcat de Nico O'Reilly în minutul 30.
Deputații Mișcării Alternativa Națională (MAN) continuă protestele în cadrul campaniei „Plătește tu”, inițiate acum o săptămână. Aceștia au revenit, pe 12 februarie, în fața Parlamentului și au adus, de această dată, o urnă de vot improvizată, în care au aruncat facturi pe care, potrivit lor, le-au primit de la cetățenii care nu au posibilitatea să le achite din cauza sumelor foarte mari.
Corespondență Dan Alexe | NATO: șeful Pentagonului nu merge la reuniunea la care SUA cedează poziții cheie europenilor # Moldova1
Șeful Pentagonului, secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, nu participă la întâlnirea miniștrilor apărării din NATO, care se reunesc la Bruxelles, joi, 12 februarie, pentru a evalua reorganizarea structurilor de comandă ale Alianței, producția industrială de apărare și pentru a menține sprijinul acordat Ucrainei.
Dosarul „kuliok”: Dodon nu știe dacă va veni la ședința în care Plahotniuc va fi adus silit pentru a depune mărturii # Moldova1
După ce, acum două luni, declara că „îl așteaptă” pe Vladimir Plahotniuc în instanță pentru a spune „ce a fost și cum a fost” în dosarul „kuliok” (sacoșă - n.r.), socialistul Igor Dodon afirmă deja că nu a decis dacă va participa la ședința în care fostul lider democrat urmează să fie adus silit pentru a fi audiat.
Migranți ucraineni, aduși ilegal în R. Moldova și ajutați să plece în UE: Profit de 230 de milioane de lei pentru cinci inculpați # Moldova1
Cinci persoane din stânga Nistrului au fost trimise în judecată pentru că ar fi ajutat peste 100 de cetățeni ucraineni apți de luptă să fugă din Ucraina și să intre în R. Moldova prin regiunea transnistreană, ajungând ulterior în Uniunea Europeană. În total, inculpații ar fi obținut din această „afacere” un profit estimat la aproximativ 230 de milioane de lei.
Moment de reculegere în Parlament. Igor Grosu: „310 tineri au murit departe de casă, într-un conflict care nu le-a aparținut” # Moldova1
Deputații Republicii Moldova au păstrat un moment de reculegere în amintirea ostașilor care nu s-au întors din Afganistan, în contextul comemorării, la 15 februarie, a 37 de ani de la retragerea finală a trupelor sovietice din această țară.
Ministra de Interne, chemată în Parlament: Va raporta despre traficul și consumul de droguri # Moldova1
Parlamentul o va audia pe ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nikitin, pe tema combaterii traficului și consumului de droguri. Oficiala se va prezenta în plenul Legislativului la o dată care va fi stabilită de Biroul Permanent.
Curtea Constituțională a validat, pe 12 februarie, mandatul unui nou deputat în Parlament, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.
„Formă de banditism”: Președintele Parlamentului taxează comportamentul celor doi deputați care ar fi „furat” o mașină # Moldova1
Gestul celor doi deputați ai Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, care au intrat pe teritoriul unei parcări speciale, de unde au luat un automobil confiscat și i l-au întors proprietarului, reprezintă „o formă de banditism, sub acoperirea mandatului de deputat”, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Bani ilegali, inclusiv pentru funcționari, în perioada electorală din 2025. Un suspect, plasat în izolator # Moldova1
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat joi, 12 februarie, noile tarife pentru energia termică și energia electrică produsă în cogenerare pentru mai mulți operatori din țară. Decizia prevede o reducere a tarifului pentru consumatorii din Chișinău, în timp ce la Bălți prețul pentru energia termică va fi majorat moderat. Ajustări au fost operate și în alte localități, inclusiv Comrat, Glodeni, Anenii Noi, Taraclia și Ungheni.
Reformele din energie, prezentate agenției Fitch: Interconectări cu România, piețe liberalizate și noi parcuri eoliene de 170 MW # Moldova1
Sectorul energetic devine un pilon central în evaluarea capacității economice a Republicii Moldova de către agenția Fitch Ratings. Reformele și perspectivele investiționale din sectorul energetic, în contextul evaluării ratingului de țară al R. Moldova, au fost prezentate de secretarele de stat ale Ministerului Energiei, Carolina Novac și Cristina Pereteatcu, experților de la Fitch Ratings.
Dorin Junghietu, la Moldova 1: Securitatea energetică depinde de țările vecine. „Depozitele proprii de gaze necesită investiții de 16 miliarde de dolari” # Moldova1
Securitatea energetică a Republicii Moldova rămâne strâns legată de infrastructura țărilor vecine, în contextul în care barierele geologice și financiare fac imposibilă, în viitorul apropiat, construcția unor depozite proprii pentru stocarea gazelor naturale. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, „investițiile pentru un astfel de depozit subteran s-ar ridica la 16 miliarde de dolari”.
Întreprinderea de Stat Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL) „Tvardița” este lichidată după 30 de ani de activitate. Procedurile de dizolvare vor fi coordonate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în calitate de fondator al companiei.
Coletele cu comenzi de peste hotare, impozitate. Radu Marian: „Trebuie să avem grijă de companiile care creează locuri de muncă și plătesc taxe aici” # Moldova1
Republica Moldova se pregătește să introducă taxe pentru coletele comandate de pe platformele internaționale, în special cele din Asia, într-un demers care vizează echilibrarea concurenței dintre comercianții locali și marile platforme din exterior. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a proteja producătorii autohtoni și pentru a asigura tratament fiscal egal, iar noile reguli ar putea intra în vigoare în a doua jumătate a anului 2026.
