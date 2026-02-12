Transportatorii nu încap într-o gară și acuză ANTA de inacțiune: „Instituția nu permite să fie folosită ca bâtă a unui operator împotriva altuia”

11:50

Cinci persoane din stânga Nistrului au fost trimise în judecată pentru că ar fi ajutat peste 100 de cetățeni ucraineni apți de luptă să fugă din Ucraina și să intre în R. Moldova prin regiunea transnistreană, ajungând ulterior în Uniunea Europeană. În total, inculpații ar fi obținut din această „afacere” un profit estimat la aproximativ 230 de milioane de lei.