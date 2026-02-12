Fermierii împiedicați să ajungă la terenurile situate dincolo de șoseaua Râbnița-Tiraspol, despăgubiți de Chișinău cu 2.64 milioane de lei în 2025
Moldova1, 12 februarie 2026 23:10
Fermierii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri agricole situate dincolo de șoseaua Râbnița-Tiraspol, au beneficiat în anul trecut de despăgubiri din partea statului, destinate să acopere parțial cheltuielile provocate de taxele ilegale aplicate de pretinsele autorități din Tiraspol la posturile neautorizate de control.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
23:50
Ambasadoarea Piórko: „UE investește tot mai mult în R. Moldova”. Locuitori de la Bălți, opinii împărțite despre impactul reformelor # Moldova1
Republica Moldova își intensifică pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană, accelerând reformele în justiție, administrație publică, economie și educație, iar Bruxelles-ul investește tot mai mult în țara noastră, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko.
Acum o oră
23:40
O zi plină de emoții, răsturnări de situație și momente care vor rămâne în istoria sporturilor de iarnă ne-a oferit Olimpiada Albă de la Milano și Cortina d'Ampezzo în cea de-a șasea zi de competiție.Una dintre cele mai spectaculoase finale ale acestei ediții s-a disputat în proba de snowboard cross.
Acum 2 ore
23:10
Fermierii împiedicați să ajungă la terenurile situate dincolo de șoseaua Râbnița-Tiraspol, despăgubiți de Chișinău cu 2.64 milioane de lei în 2025 # Moldova1
Fermierii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri agricole situate dincolo de șoseaua Râbnița-Tiraspol, au beneficiat în anul trecut de despăgubiri din partea statului, destinate să acopere parțial cheltuielile provocate de taxele ilegale aplicate de pretinsele autorități din Tiraspol la posturile neautorizate de control.
22:30
Creștere economică vizibilă: Munteanu promite majorarea salariilor în sectorul bugetar și indexarea pensiilor # Moldova1
Măsurile economice adoptate de Guvern în ultimele trei luni sunt deja resimțite de populație, susține premierul Alexandru Munteanu. Oficialul a explicat în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune că, după ani de stagnare economică, executivul a decis să stimuleze investițiile și să vină cu un buget orientat spre dezvoltare.
22:20
Parlamentul Portugaliei a aprobat joi, în prima lectură, un proiect de lege care impune consimțământul explicit al părinților pentru ca copiii cu vârste între 13 și 16 ani să aibă acces la rețelele sociale, fiind unul dintre primele demersuri legislative concrete din Europa care introduce astfel de restricții. Autorii proiectului, membri ai Partidului Social Democrat (PSD) aflat la guvernare, susțin că măsura este necesară pentru protejarea copiilor împotriva cyberbullying-ului, conținutului dăunător și persoanelor cu intenții predatorii, transmite Reuters.
22:20
Moldova importă de trei ori mai mult decât exportă. Osmochescu: „Putem dubla exporturile în următorii ani” # Moldova1
Republica Moldova a importat, în primele 11 luni ale anului trecut, mărfuri în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari, în timp ce exporturile s-au ridicat la 3.4 miliarde. Diferența menține un deficit comercial semnificativ, în condițiile în care țara cumpără din exterior de aproape trei ori mai mult decât reușește să vândă.
Acum 4 ore
20:50
Republica Moldova ar putea negocia un nou program cu FMI. Precizările premierului Alexandru Munteanu # Moldova1
Republica Moldova ar putea intra în negocieri pentru un nou program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), decizia urmând să fie luată pe 27 februarie, când Consiliul de directori al FMI va analiza raportul de evaluare în baza Articolului IV pentru țara noastră. Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.
20:30
La Bruxelles, miniștrii Apărării din țările NATO analizează sprijinul militar pentru Ucraina, consolidarea capacității de apărare a Alianței Nord-Atlantice și întărirea flancului estic. Secretarul general al NATO a cerut sporirea apărării în fața noilor amenințări și a subliniat că securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea statelor membre ale Alianței.
20:20
Olimpicii moldoveni se pregătesc de un nou start! Cum arată antrenamentul unui biatlonist înaintea unei competiții # Moldova1
Olimpicii moldoveni se pregătesc de un nou start! Reprezentanții țării noastre la Olimpiada de iarnă din Italia vor concura vineri în cursa de sprint pe distanța de 7,5 kilometri. Până a ajunge la start și, mai ales, unul olimpic există mii de ore întregi de muncă asiduă pe durata sezonului, dar mai ales, înaintea startului. Moldova 1 vă prezintă în exclusivitate cum arată antrenamentul unui biatlonist înaintea unei competiții.
Acum 6 ore
20:10
Acreditarea ambasadorului Rusiei, amânată pe termen nedefinit. Grosu: Nu văd în ce condiții se poate întâmpla acest lucru # Moldova1
Ambasadorul desemnat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi acreditat prea curând, iar autoritățile de la Chișinău nu văd, în prezent, condițiile necesare pentru acest pas. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei.
20:10
Nicușor Dan, la reuniunea informală a liderilor UE: „Europa cu mai multe viteze” este o formă de cooperare, nu un motiv de teamă # Moldova1
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene de la Castelul Alden Biesen, că ideea unei „Europe cu mai multe viteze” „nu trebuie să ne sperie”, subliniind că aceasta presupune o cooperare avansată între statele care doresc să promoveze inițiative comune, fără a afecta unitatea blocului comunitar. Șeful statuluia punctat că prioritățile României vizează reducerea prețului energiei și asigurarea unei distribuții echitabile a fondurilor pentru competitivitate în viitorul buget multianual al blocului comunitar.
20:00
Pompierii și Calea Ferată își unesc forțele: intervenții mai rapide în caz de incendii și accidente pe calea ferată # Moldova1
Pompierii și feroviarii vor lucra, de acum înainte, umăr la umăr atunci când apare un incendiu, un accident sau o avarie pe liniile de cale ferată. Pe 12 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Calea Ferată din Moldova au semnat un acord de cooperare care promite intervenții mai rapide și mai bine coordonate în situații critice.
20:00
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor UEFA. „Tricolorii” vor juca în Liga C, într-o grupă cu Kazahstanul, Slovacia și Insulele Feroe.
19:40
„Ce faceți, idioților?”: Serghei Mironov atacă autoritățile pentru „încetinirea” Telegram în Rusia # Moldova1
Liderul partidului «Справедливая Россия» - „Rusia Unită”, Serghei Mironov, a criticat dur restricțiile impuse aplicației Telegram în Rusia, folosind un limbaj extrem de direct la adresa celor responsabili de „încetinirea” serviciului.
19:20
Un militar în termen al Armatei Naționale a decedat, după ce s-a rănit cu arma din dotare în timpul îndeplinirii serviciului la post. Potrivit Ministerului Apărării, tragicul incident s-a produs astăzi, 12 februarie, în jurul orei 18:15.
18:40
Agricultura R. Moldova trece la „date de durabilitate”: Parlamentul a votat reorganizarea RICA în prima lectură # Moldova1
Republica Moldova face un pas important către standardele UE în agricultură. Parlamentul a votat, pe 12 februarie, în prima lectură, proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole, inițiativă elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Documentul transformă actuala Rețea de Informații Contabile Agricole (RICA) în Rețeaua de Date privind Durabilitatea Agricolă (RDDA), un mecanism extins care va colecta nu doar date economice, ci și informații ecologice și sociale despre exploatațiile agricole.
18:40
Austriacul Alessandro Haemmerle a cucerit al doilea titlu olimpic la rând - dar cu interval de 4 ani! - în proba de snowboard cross. Sportivul de 32 de ani a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo și, astfel, a repetat succesul din 2022, de la Beijing.
18:20
RISE Moldova, declarată indezirabilă în Rusia: „Nu renunțăm să dezvăluim influența Kremlinului și a actorilor săi” # Moldova1
Organizația neguvernamentală de investigație RISE Moldova a fost interzisă la Moscova, prin decizia Procuraturii Generale și a Ministerului Justiției, care au declarat-o indezirabilă pe teritoriul Federației Ruse. Cetățenii ruși care colaborează sau oferă sprijin financiar organizației riscă amenzi de până la 6.000 de dolari și pedepse cu închisoarea de până la șase ani.
Acum 8 ore
17:50
Elizaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezo. Sportiva de 18 ani s-a clasat pe locul 104 la proba de schi-fond, stil liber, pe distanța de 10 kilometri. Elizaveta este fiica Nataliei Levcenkov, biatlonistă care, acum 20 de ani, la Olimpiada Albă de la Torino, s-a clasat pe locul 8 în proba feminină individuală, pe distanța de 15 de kilometri. Pe parcursul celor 10 kilometri parcurși, Hlusovici a cronometrată cu timpul de 31 de minute, 29 de secunde și o zecime de secundă.
17:50
Fermierii împiedicați să ajungă la terenurile de după traseul Râbnița-Tiraspol, despăgubiți de Chișinău cu 2.64 de milioane de lei în 2025 # Moldova1
Fermierii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri agricole după traseul Râbnița-Tiraspol, au beneficiat în anul trecut de despăgubiri din partea statului, menite să acopere parțial cheltuielile provocate de taxele ilegale aplicate de pretinsele autorități din Tiraspol la posturile neautorizate de control.
17:30
Lipsa focarelor de gripă aviară ajută producătorii din R. Moldova: UE primește carnea de pasăre de pe tot teritoriul țării # Moldova1
Carnea proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în Uniunea Europeană (UE) de pe întreg teritoriul R. Moldova. Comisia Europeană a luat această decizie pe 6 februarie curent, după ce în zonele de unde provine carnea pentru export nu au fost înregistrate, în ultimul an, focare de gripă aviară.
17:10
Deși tehnologia medicală avansează cu pași rapizi, în unele sate din Republica Moldova bolile sunt nevoite să „aștepe”. În localitatea Călimănești din raionul Nisporeni, sute de pacienți beneficiază de asistență medicală doar o dată pe săptămână, marțea, atunci când vine un medic din satul vecin, Marinici.
17:00
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Organizarea alegerilor în Ucraina pe timp de război, „imposibile” # Moldova1
Organizarea unor eventuale alegeri în Ucraina ar fi „puțin probabilă”, în condițiile în care atacurile rusești sunt tot mai intense, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Poziția președintelui Volodimir Zelenski este că un eventual referendum poate avea loc doar după încetarea focului și implementarea garanțiilor de securitate, a explicat ea, în jurnalul amiezii de la Moldova 1.
16:40
„O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: Campanie națională pentru copiii afectați de război # Moldova1
Elevii din clasele a VI-a – a XII-a sunt încurajați să transmită mesaje de susținere copiilor din Ucraina, prin intermediul unor scrisori „simple și din suflet”. Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a lansat, pe 12 februarie, Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, menită să aducă un strop de speranță copiilor afectați de război.
16:20
Modificări la Codul Educației, în Parlament: al treilea mandat pentru rectorii care conduc procese de integrare universitară # Moldova1
Rectorii universităților care au gestionat procese de integrare a altor comunități academice vor putea să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv. Oportunitatea este deschisă prin modificări la Codul Educației, votate în prima lectură în ședința Parlamentului din 12 februarie.
16:20
Parlamentul a votat în primă lectură reforma rețelei școlare: 73 de instituții vor fi reorganizate # Moldova1
Din cele 73 de școli care urmează să fie reorganizate în acest an, în urma modificărilor la Codul Educației, 63 vor continua să activeze în localitate, sub o altă formă juridică, și numai zece vor fi închise. Familiile elevilor care vor merge să învețe într-o altă localitate vor beneficia de o indemnizație lunară de 1.000 de lei, acordată timp de doi ani. Măsurile au fost prezentate în plenul Parlamentului, care a aprobat proiectul în primă lectură, în ședința din 12 februarie.
16:20
Jurnalista Deutsche Welle: Organizarea alegerilor în Ucraina pe timp de război, „imposibile” # Moldova1
Organizarea unor eventuale alegeri în Ucraina ar fi „puțin probabilă”, în condițiile în care atacurile rusești sunt tot mai intense, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle, Alina Kühnel. Poziția președintelui Volodimir Zelenski este că un eventual referendum poate avea loc doar după încetarea focului și implementarea garanțiilor de securitate, a explicat ea, în jurnalul amiezii de la Moldova 1.
Acum 12 ore
16:10
Ambasadoarea Piórko: „UE investește tot mai mult în R. Moldova”. Locuitorii de la Bălți, opinii împărțite despre impactul reformelor # Moldova1
Republica Moldova își intensifică pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană, accelerând reformele în justiție, administrație publică, economie și educație, iar Bruxelles-ul investește tot mai mult în țara noastră, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko.
16:00
Universitatea Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile Cupei României la fotbal # Moldova1
Universitatea Cluj-Napoca și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. În ultima etapă a grupei C, ambele echipe au repurtat victorii pe teren propriu. Universitatea Cluj a învins cu 2:0 pe Oțelul Galați. „Șepcile roșii" au marcat ambele goluri în repriza secundă prin croatul Jovo Lukici și Andrei Coubiș.
15:50
Aplicația americană de mesagerie WhatsApp, deținută de Meta Platforms, a fost blocată complet în Rusia pentru neconformarea cu legislația locală, a anunțat joi Kremlinul. Autoritățile ruse le-au sugerat cetățenilor să utilizeze în schimb aplicația de mesagerie susținută de stat, MAX.
15:50
Romanian Defense Minister and Vice Prime Minister Radu-Dinel Miruta called for the urgent acceleration of European defense industrial production during the NATO Defense Ministers' meeting on February 12.
15:40
OFICIAL | R. Moldova prioritizează investițiile în infrastructură pentru a deveni un nod logistic pe axa Ucraina - România - UE # Moldova1
Transformarea Republicii Moldova într-un nod logistic pe axa Ucraina - România - Uniunea Europeană va oferi oportunități economice majore, ratate în ultimii patru ani din cauza infrastructurii deficitare. Investițiile în conexiunile feroviare și rutiere reprezintă o cale eficientă pentru a integra economia națională în fluxurile comerciale internaționale, subliniază vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea.
15:30
Sportivul moldovean Climentie Ursu a devenit campion european la tineret în proba de pistol cu aer comprmiat, pe distanța de 10 metri. Competiția s-a desfășurat la Burgas, în Bulgaria.
15:30
Skeletonistul ucrainean Vladyslav Heraskevych, descalificat la Jocurile Olimpice de Iarnă după ce a purtat o „cască a memoriei” # Moldova1
Sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost descalificat joi, 12 februarie din competiția de skeleton la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina 2026, după ce a purtat o cască pe care erau reprezentate numele și imaginile unor sportivi ucraineni uciși de la începutul invaziei ruse.
15:30
Radu Marian: Reevaluarea imobilelor nu aduce automat taxe mai mari, iar impozitul rămâne la primării # Moldova1
Reevaluarea celor peste șase milioane de imobile din Republica Moldova nu înseamnă majorarea automată a impozitului pe bunurile imobile, iar Guvernul nu va încasa niciun ban suplimentar din acest proces. Potrivit autorităților, impozitul pe proprietate este o taxă locală, iar decizia privind mărimea acesteia aparține primăriilor, care vor încasa veniturile și le vor utiliza pentru finanțarea proiectelor și serviciilor din comunități.
15:30
Corespondență Dan Alexe | Orbán: „Nu mai trimiteți bani în Ucraina, dacă vreți competitivitate economică” # Moldova1
Premierul maghiar Viktor Orbán, care participă astăzi, 12 februarie, la summitul UE din Belgia, în castelul medieval Alden-Biesen din estul Flandrei, a declarat încă o dată, insistent, că Europa ar trebui să înceteze să mai trimită bani Ucrainei și a acuzat UE că urmărește să instaleze în Ungaria „un guvern care va trimite soldați maghiari la război”.
15:00
Un strat dens de ceață va domina întreg teritoriul, reducând vizibilitatea și sporind riscurile în trafic. În acest context, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață.
14:50
Chișinăuieni, implicați în preluarea unei nave maritime de 26 de milioane de dolari: Cazul, investigat de PCCOCS # Moldova1
Un caz complex ce vizează preluarea ilegală a dreptului de proprietate asupra unei nave maritime estimate la circa 26 de milioane de dolari este investigat de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).
14:50
„Frauda bancară” | Audierea lui Vladimir Plahotniuc se amână: „Eu tot sunt om și am prins o viroză” # Moldova1
Audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, a fost amânată. Fostul lider democrat a invocat în fața instanței o viroză și a cerut să fie audiat la un alt termen, deși a precizat că și-a pregătit declarațiile „aproape în totalitate”. Procurorii s-au opus solicitării, considerând-o neîntemeiată, însă instanța a admis în ședința de joi, 12 decembrie, cererea și a dispus prezentarea ulterioară a documentelor medicale confirmative.
14:40
Viitorii deputați din Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei trebuie să aducă schimbările așteptate de comunitate și să asigure regiunii bunăstare, pace, precum și dialog, inclusiv cu autoritățile centrale ale statului, susține președinta Maia Sandu.
14:10
Strasbourg: Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu R. Moldova # Moldova1
Europarlamentarul român Dan Barna (Renew Europe) a fost ales vicepreședinte al Delegației la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, a anunțat oficialul joi, 12, februarie, într-un comunicat. Numirea vine într-un moment considerat crucial pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană.
14:00
Conflictul de la Dereneu | Grosu: „Legea e lege pentru toți”, Dodon cere consultarea localnicilor prin referendum # Moldova1
Partidele pro-ruse încearcă să obțină capital politic din scandalul izbucnit în jurul bisericii din Dereneu. Acuzația a fost lansată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în timp ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că situația este gravă și propune organizarea unui referendum local.
13:50
Fond de convergență pentru a reintegra cele două maluri ale Nistrului. Igor Grosu: „Va sprijini școli, grădinițe și eficiența energetică” # Moldova1
Fondul special destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului va sprijini investițiile în infrastructură, educație și proiecte de eficiență energetică în regiunea transnistreană, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu.
13:40
Sportivul moldovean Climentii Ursu a devenit campion european la tineret în proba de pistol cu aer comprmiat, pe distanța de 10 metri. Competiția s-a desfășurat la Burgas, în Bulgaria.
13:30
România pledează, la reuniunea miniștrilor Apărării NATO, pentru creșterea rapidă a producției din industria de apărare # Moldova1
România susține accelerarea producției industriei europene de apărare și consolidarea capacităților de descurajare pe întreg flancul estic, a declarat, pe 12 februarie, ministrul Apărării Naționale de la București, Radu-Dinel Miruță, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO. Oficialul a subliniat că „Europa trebuie să fie capabilă să protejeze Europa”.
13:20
Modificările la Codul Educației, în Parlament: Al treilea mandat pentru rectorii care conduc procese de integrare universitară # Moldova1
Rectorii universităților care au gestionat procese de integrare a altor comunități academice vor putea să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv. Oportunitatea este deschisă prin modificări la Codul Educației, puse în discuție în ședința Parlamentului din 12 februarie.
13:10
Kremlinul admite că următoarea rundă de negocieri privind războiul din Ucraina ar putea avea loc în curând # Moldova1
Noi negocieri privind pacea în Ucraina ar putea să aibă loc în scurt timp, afirmă Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus. Totuși, acesta a evitat să facă precizări referitoare la locul sau data evenimentului, notează tsn.ua.
13:00
Transportatorii nu încap într-o gară și acuză ANTA de inacțiune: „Instituția nu permite să fie folosită ca bâtă a unui operator împotriva altuia” # Moldova1
Mai mulți transportatori care operează curse spre localitățile din nordul R. Moldova au protestat pe 12 februarie, la Chișinău, declarându-se nemulțumiți de existența unei autogări improvizate în apropierea Gării de Nord din capitală, care le-ar afecta activitatea.
12:30
Manchester City a obținut a 16-a victorie în actuala ediție a primei divizii engleze de fotbal. În etapa a 26-a, echipa antrenorului spaniol Pep Guardiola a învins cu 3:0 acasă pe FC Fulham, marcând toate golurile în prima repriză. „Citadinii" au deschis scorul în minutul 24 prin ghanezul Antoine Semenyo, jucător care a contribuit și al doilea gol al echipei-gazdă marcat de Nico O'Reilly în minutul 30.
12:30
Deputații Mișcării Alternativa Națională (MAN) continuă protestele în cadrul campaniei „Plătește tu”, inițiate acum o săptămână. Aceștia au revenit, pe 12 februarie, în fața Parlamentului și au adus, de această dată, o urnă de vot improvizată, în care au aruncat facturi pe care, potrivit lor, le-au primit de la cetățenii care nu au posibilitatea să le achite din cauza sumelor foarte mari.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.