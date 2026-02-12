Ambasadoarea Piórko: „UE investește tot mai mult în R. Moldova”. Locuitorii de la Bălți, opinii împărțite despre impactul reformelor

16:20

Din cele 73 de școli care urmează să fie reorganizate în acest an, în urma modificărilor la Codul Educației, 63 vor continua să activeze în localitate, sub o altă formă juridică, și numai zece vor fi închise. Familiile elevilor care vor merge să învețe într-o altă localitate vor beneficia de o indemnizație lunară de 1.000 de lei, acordată timp de doi ani. Măsurile au fost prezentate în plenul Parlamentului, care a aprobat proiectul în primă lectură, în ședința din 12 februarie.