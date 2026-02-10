Mitropolia Basarabiei cere intervenția urgentă a statului după violențele de la Dereneu: „O acțiune premeditată, violentă și flagrant ilegală”
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm incidentele violente produse în seara zilei de marți în localitatea Dereneu, raionul Călărași, și solicită intervenția urgentă și fermă a autorităților statului pentru restabilirea ordinii de drept și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.Într-un comunicat de presă, Mitropolia Basarabiei califică cele întâmplate drept „o escaladare extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală” îndreptată împotriva unui lăcaș de cult care „aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric”.Potrivit instituției bisericești, un grup organizat de aproximativ 150 de persoane, format din ierarhi, clerici și susținători ai structurii religioase subordonate Patriarhiei Ruse, ar fi pătruns forțat în biserică, după ce a rupt deliberat cordonul forțelor de ordine.„Această acțiune a fost una premeditată, violentă și executată în dispreț total față de lege, ordinea publică și autoritatea statului”, se arată în comunicatul Mitropoliei Basarabiei.Reprezentanții Mitropoliei susțin că, în timpul incidentelor, mai mulți polițiști și carabinieri ar fi fost agresați fizic, suferind traumatisme și leziuni corporale.„Faptele comise întrunesc elementele unor infracțiuni grave împotriva ordinii publice, a integrității corporale a persoanelor și a autorității statului, iar responsabilitatea revine integral organizatorilor și participanților direcți”, se mai menționează în document.Mitropolia Basarabiei atrage atenția și asupra faptului că pătrunderea forțată în lăcașul de cult a avut loc în prezența copiilor minori.„Spargerea și ocuparea forțată a unui lăcaș de cult, în prezența copiilor aflați într-o stare de vulnerabilitate extremă, reprezintă o formă de violență colectivă care depășește orice limită a tolerabilului într-un stat de drept”, subliniază instituția.Totodată, Mitropolia își exprimă îngrijorarea față de radicalizarea discursului și avertizează asupra unor posibile acțiuni similare în alte localități.„Astfel de afirmații constituie amenințări directe la adresa ordinii constituționale, a păcii sociale și a libertății religioase garantate de lege”, se arată în comunicat.În document este invocată și situația juridică a bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, despre care Mitropolia Basarabiei afirmă că a fost ocupată ilegal în perioada 2018–2026, în pofida existenței unor acte administrative și juridice clare care confirmă dreptul de posesie și folosință al parohiei din cadrul Mitropoliei Basarabiei.În acest context, Mitropolia solicită: identificarea, reținerea și tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate; restabilirea de urgență a ordinii publice; garantarea siguranței credincioșilor; asigurarea accesului deplin și neîngrădit la lăcașul de cult.De asemenea, este cerută intervenția urgentă a instituțiilor de protecție a copilului, pentru a asigura securitatea fizică și emoțională a minorilor afectați de conflict.„Tolerarea unor astfel de acțiuni violente creează un precedent extrem de periculos pentru societatea Republicii Moldova. Nimeni nu este mai presus de lege”, avertizează Mitropolia Basarabiei.Amintim că, potrivit Poliției Naționale, marți seara, aproximativ 150 de persoane, însoțite de preoți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove și mobilizate de primarul localității Dereneu, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din localitate, contrar legii.Oamenii legii au anunțat că în timpul incidentului au fost ultragiați carabinieri, au fost sustrase stații de comunicare ale poliției și au fost implicate persoane vulnerabile, inclusiv femei și copii, pentru a rupe cordonul de ordine publică.Primarul localității și avocatul unui preot au fost reținuți de ofițerii INI, INSP și BPDS „Fulger”, iar ulterior alte patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Ancheta este în desfășurare.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.