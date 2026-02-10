UE analizează un plan fără precedent: Ucraina ar putea primi un „statut parțial” de membru chiar din 2027
Uniunea Europeană ia în calcul un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei să obțină un statut de membru parțial al blocului comunitar deja anul viitor, ca parte a unui nou mecanism de extindere, relatează Politico. Inițiativa are drept scop consolidarea poziției Ucrainei în Europa și desprinderea definitivă a acesteia de influența Moscovei, pe fondul războiului declanșat de Rusia.Potrivit sursei citate, Kievul insistă ca aderarea Ucrainei la UE în 2027 să fie inclusă într-un eventual acord de pace cu Federația Rusă. Ideea se află într-o fază incipientă de discuții și ar presupune o schimbare radicală a modului în care UE acceptă noi membri: Ucraina ar urma să fie integrată treptat în structurile europene înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare pentru aderarea deplină.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea stabilirii unei date clare pentru aderare, avertizând că Rusia va încerca să blocheze parcursul european al Ucrainei. „De aceea spunem: fixați o dată. Sub această dată trebuie să semneze Ucraina, Europa, SUA și Rusia”, a declarat Zelenski jurnaliștilor la Kiev.Planul UE, denumit neoficial „extindere inversă”, se inspiră din conceptul „Europei cu mai multe viteze”, promovat de președintele Franței, Emmanuel Macron. Acesta ar permite statelor candidate să participe la procesele europene și să beneficieze de anumite drepturi înainte de a deveni membri cu drepturi depline. Cinci pași spre integrarea accelerată a UcraineiPe baza discuțiilor cu diplomați europeni, oficiali ai UE și reprezentanți ucraineni, Politico descrie cinci etape-cheie ale planului: Accelerarea pregătirii Ucrainei – UE oferă deja Kievului îndrumări informale privind negocierile pe clusterele de aderare, iar până în martie ar urma să fie transmise toate cele șase clustere necesare. Crearea unui format de „aderare light” – Ucraina ar putea intra simbolic în UE, urmând să dobândească treptat drepturi și obligații. Depășirea blocajului Ungariei – Premierul Viktor Orbán se opune ferm aderării Ucrainei, iar UE mizează pe alegerile din Ungaria pentru o posibilă schimbare de poziție. Intervenția SUA – Liderii europeni speră că președintele american Donald Trump, apropiat de Orbán, ar putea influența Budapesta să renunțe la veto. Aplicarea Articolului 7 – Ca ultimă soluție, UE ar putea suspenda dreptul de vot al Ungariei, dacă aceasta continuă să blocheze deciziile.Comisarul european pentru vecinătate și extindere, Marta Kos, a declarat că aderarea Ucrainei în 2027 nu este doar dorința președintelui Zelenski, ci un obiectiv împărtășit de mai multe state membre ale UE. „Vom vedea când acest lucru va deveni posibil”, a precizat ea.
