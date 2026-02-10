13:10

Krasnoselski cere explicații de la Chișinău despre ce s-a întâmplat în 1992. Liderul separatist a setat obiective așa-numitului minister de Externe de la Tiraspol și a menționat că administrația constituțională trebuie să prezinte calificări juridice pentru războiul de pe Nistru. Liderul separatist a menționat că responsabilii trebuie să reia negocierile cu administrația constituțională și să […] Articolul Pe ruși nu vrea să îi întrebe? Krasnoselski cere explicații de la Chișinău despre ce s-a întâmplat în 1992 apare prima dată în Realitatea.md.