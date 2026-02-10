Primarul din Dereneu, avocatul preotului și alte patru persoane, reținuți după pătrunderea forțată în biserică

13:00

Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis un avertisment liderilor europeni că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi ostilități din partea Statelor Unite, iar ceea ce el a numit „momentul Groenlanda" trebuie privit ca un semnal de trezire pentru implementarea reformelor mult amânate menite să consolideze puterea globală a Uniunii Europene, scrie Reuters. Într-un […]