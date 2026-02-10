Comisia Europeană va lansa o aplicație pentru raportarea hărțuirii digitale. Ce prevede planul de acțiune împotriva cyberbullying-ului
#diez, 10 februarie 2026 19:00
Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice. Acesta își propune să protejeze sănătatea mintală a copiilor și a adolescenților în mediul online în Uniunea Europeană. De asemenea, planul va oferi copiilor, părinților, îngrijitorilor și educatorilor instrumentele de care au nevoie pentru a raporta și pentru a combate hărțuirea cibernetică.
Acum 10 minute
19:00
Acum 2 ore
18:00
Consiliul Consultativ al Copiilor și Adolescenților recrutează voluntari. Participă la deciziile care influențează viața tinerilor # #diez
Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) te invită să faci parte din Consiliul Consultativ al Copiilor și Adolescenților. Dacă ai între 12 și 18 ani și vrei să-ți faci vocea auzită, atunci nu ezita să te alături. Rolul tău va fi să ajuți CNPAC să înțeleagă ce este important pentru tineri și ce programe, servicii sau materiale ar fi utile pentru aceștia.
Acum 4 ore
15:45
Moldova a coborât în clasamentul Indicelui Percepției Corupției 2025. Ce scor a primit țara noastră în ultimii șase ani # #diez
Organizația Transparency International a publicat raportul anual privind corupția din întreaga lume – Corruption Perception Index (IPC). În anul 2025, Republica Moldova s-a clasat pe locul 80 din 182 de țări din clasament. Experții care au contribui la realizarea raportului au oferit țării noastre un scor de 42 de puncte din 100. Deși în ultimii ani Republica Moldova a înregistrat progrese în combaterea corupției, în 2025 țara a coborât două poziții în clasament față de 2024.
Acum 6 ore
14:45
Călătoriile fără internet par aproape imposibile în 2026. Avem nevoie de Google Maps, de aplicații pentru rezervări și taxi și, evident, de rețele sociale. Iar dacă înainte turiștii trebuiau să aleagă între roamingul clasic și cartela SIM locală pentru a rămâne conectați, în prezent există o opțiune mult mai avantajoasă – eSIM-ul.
13:45
Instruire despre gestionarea banilor pentru femeile din Găgăuzia. Programul „Finanțe pentru Ea” ajunge la Comrat # #diez
Programul național „Finanțe pentru Ea" ajunge în orașul Comrat din Găgăuzia. Inițiativa este dedicată creșterii nivelului de educație financiară a femeilor din Moldova și va oferi participantelor din regiune instrumente practice pentru gestionarea banilor, pentru siguranța și independența financiară. Femeile au oportunitatea să învețe cum să-și gestioneze finanțele personale și cum să-și asigure o stabilitate economică pe termen lung.
Acum 8 ore
12:45
Învață cum să integrezi inteligența artificială în fluxul tău zilnic de lucru. Sigmoid te invită la un nou workshop din seria Pandora’s Box # #diez
Organizația Sigmoid invită persoanele pasionate de IT la un eveniment despre echilibrul între automatizare și intuiția inginerească. Vei afla care sunt cele mai noi tendințe și cum le poți folosi în avantajul tău. Fie că ești programator la început de drum, senior developer, student, fie îți place inovația în IT, evenimentul îți va oferi instrumentele și strategiile necesare pentru a integra inteligența artificială în fluxul tău zilnic de lucru.
12:45
„Este un film care se potrivește națiunii noastre.” Primele reacții după proiecția tehnică a producției cinematografice „Hotarul” # #diez
Filmul „Hotarul" a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră care urmează să aibă loc joi, 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de film.
Acum 12 ore
10:45
Alătură-te echipei AIESEC în calitate de voluntar(ă). Vei avea parte de stagii și schimburi internaționale # #diez
Organizația AIESEC din Chișinău recrutează voluntari și te invită să te alături echipei! Dacă cunoști limba engleză, ai între 18 și 30 de ani, atunci nu ezita să faci parte din cea mai mare asociație de tineret din lume.
09:45
Laptopurile au devenit de mult timp partenerii noștri în viață, iar majoritatea oamenilor le aleg în mod corespunzător – o dată și pentru mult timp. Dacă sunteți în căutarea laptopului ideal pentru muncă sau studii, merită să atrageți atenția la MacBook Air. Acest laptop Apple are o mulțime de avantaje.
Ieri
18:30
Peste 85.000 de elevi din Chișinău care au învățat online din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (gheață, polei) de săptămâna trecută, au primit pachete alimentare. Despre aceasta a anunțat Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS).
18:30
La un click distanță: cum un curs online sprijinit de Estonia aduce parcursul european mai aproape de moldoveni # #diez
Ce presupune aderarea la Uniunea Europeană? Pentru a răspunde la această întrebare, estonienii au creat un curs online pentru sute de studenți, funcționari publici și angajați ai ONG-urilor din Moldova. Cum acest curs a ajutat mai multe persoane să înțeleagă mai bine care sunt procesele parcursului european al Moldovei, citiți în articol.
17:30
„Primesc satisfacție de la ceea ce fac.” Ana-Maria Țugui, despre cum e să fii cea mai tânără angajată a unei biblioteci # #diez
Ana-Maria Țugui este o tânără de 24 de ani din Orhei. Deja de cinci ani, studenta este angajată la biblioteca locală. Am discutat cu Ana-Maria despre decizia de a-și lua un job și cum a ajuns să fie cea mai tânără angajată la Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici".
16:30
În data de 4 februarie 2026, Academia de Studii Economice din Moldova a organizat Forumul Studenților ASEM, un eveniment dedicat consolidării dialogului dintre studenți, structurile studențești și conducerea universității, având ca obiectiv identificarea soluțiilor pentru dezvoltarea unui mediu universitar modern și adaptat nevoilor actuale ale comunității academice.
15:30
„Persoanele își atribuie etichete care nu-i reprezintă.” De ce autodiagnosticarea este populară și care sunt riscurile acesteia # #diez
Ana Niculăeș, psihologă și terapeută, a observat în ultimul timp o creștere a autodiagnosticării. Tot mai mulți oameni caută singuri explicații pentru propriile experiențe și încearcă să se autoeduce în legătură cu sănătatea lor mintală. Creșterea conștientizării de sine în acest context poate avea atât efecte pozitive, cât și negative – de exemplu, suprainterpretarea simptomelor și amplificarea stresului sau a anxietății.
15:30
„Matematica de la egal la egal”: peste 600 de liceeni vor ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească de examen # #diez
Programul „Matematica de la egal la egal" continuă și în acest an de studii. Astfel, elevii de clasa a IX-a vor fi ajutați de colegii lor mai mari să se pregătească pentru examenul la matematică. Respectiv, Ministerul Educației și Cercetării a lansat cea de-a doua ediție a campaniei, care va ajuta elevii de gimnaziu în pregătirea pentru examenul național la matematică.
13:30
BAC 2026: a fost extinsă lista examenelor recunoscute pentru nota 10 din oficiu la limba străină # #diez
A fost actualizată metodologia de acordare a notei „10" din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. Noile modificări au fost anunțate de Ministerul Educației și Cercetării.
11:30
Indemnizațiile de maternitate și concedii pentru îngrijirea copilului: tot ce trebuie să știi în anul 2026 # #diez
Familiile care urmează să aibă un copil sau în care copilul s-a născut recent pot beneficia de mai multe tipuri de indemnizații și concedii pentru îngrijirea copilului. ru.diez a adunat informații despre cazurile în care se acordă aceste concedii și plăți, cine le poate solicita și ce sume pot fi obținute.
09:15
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, marcată pe 9 februarie, Glovo Moldova celebrează unul dintre cele mai îndrăgite preparate din lume cu oferte speciale și date interesante despre obiceiurile de consum ale utilizatorilor din Republica Moldova în 2025. De la perioadele cu cele mai multe comenzi, până la preferințele culinare ale moldovenilor, platforma dezvăluie cum, când și ce tip de pizza se comandă cel mai des.
8 februarie 2026
19:15
România a primit o invitație oficială pentru a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pe 19 februarie, la Washington. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a precizat că o decizie în acest sens va fi luată după consultări cu partenerii americani.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:15
Săptămâna începe cu ger și ninsori slabe în Chișinău și la Nord. În perioada 9-15 februarie, temperatura minimă va depăși −17 °C. Cel mai cald va fi la Cahul.
14:15
Începând cu 1 aprilie 2026, locuitorii Brașovului vor putea circula gratuit cu transportul public în fiecare zi de vineri, în cadrul inițiativei „Vinerea verde". Măsura a fost aprobată în unanimitate de consilierii locali în ședința din 30 ianuarie 2026 și se aplică tuturor liniilor RATBV din oraș. Scopul programului este de a încuraja cetățenii să lase mașinile acasă și să folosească transportul public vinerea, contribuind astfel la reducerea traficului și poluării.
12:15
Lansează propriul tău proiect despre regiunile sau orașele europene la Bruxelles. Au început înscrierile pentru stagiile Cicero # #diez
Hai să contribui la rezolvarea problemelor relevante din regiunile și orașele europene. Comitetul European al Regiunilor a dat startul înregistrărilor pentru stagiile Cicero, dedicate persoanelor preocupate de realitățile locale și regionale la nivel european. Datorită stagiului, vei avea oportunitatea să lucrezi pentru cinci luni într-o instituție multilingvă, multinațională și să înțelegi principiile de funcționare ale UE.
11:15
14 % dintre studenții din Republica Moldova spun că, în universitatea lor, proiectele sau tezele se cumpără de la persoane terțe, iar 6 % afirmă că lucrările ar fi cumpărate de la profesori. Cel puțin acest lucru arată un sondaj publicat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care a analizat nivelul de integritate al universităților publice din țară.
10:15
Elevii din toată România se pot înscrie la cursuri gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Acestea sunt organizate de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în cadrul programului „UVT pentru elevi". Tinerii vor avea acces la ore de pregătire pentru toate disciplinele de bac.
10:15
Dacă ești elev(ă) în România, îți place să scrii și vrei să-ți testezi creativitatea în limba engleză, avem o oportunitate care merită trecută pe listă. Asociația Shakespeare School pentru Educație a lansat cea de-a 18-a ediție a Shakespeare School Essay Competition.
7 februarie 2026
18:00
Dacă ai avut o zi încărcată sau simți nevoia să ieși din rutină cu o doză de adrenalină, în Chișinău poți găsi diverse opțiuni. Am pregătit o listă cu activități care te ajută să-ți consumi stresul în siguranță, să-ți testezi limitele și, de ce nu, să te distrezi pe cinste. Fiecare idee este însoțită și de o locație în care poți să practici activitatea. De la tir sportiv și tactici de laser tag, până la experiențe cu mulți cai putere pe pistele de carting sau traseele off-road.
17:00
Când vor evolua sportivii din Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă și unde ai putea să urmărești prestațiile acestora # #diez
Cinci sportivi vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. În total, Moldova va fi prezentă la opt probe, iar prima prestație va avea loc în data de 10 februarie, ora 14:30, la proba „Biatlon – 20 de kilometri individual masculin".
15:45
Republica Moldova se situează pe locul 5 la nivel global în National Cyber Security Index. Astfel, țara noastră reușește să se claseze înaintea Belgiei, României, Germaniei și Franței.
14:45
„Vom discuta deschis despre interzicerea platformelor de socializare pentru copii de până la 16 ani.” Ce va face statul pentru a crește siguranța pe internet # #diez
Un sondaj realizat printre elevii din Moldova arată că 88 % dintre ei utilizează inteligența artificială. Peste 60 % dintre aceștia o utilizează zilnic sau de câteva ori pe săptămână. Sunt date prezentate de Natalia Plugaru, ministra muncii și a protecției sociale la lansarea campaniei naționale dedicată siguranței online a copiilor.
14:45
Laboratoarele din nouă școli din Moldova au fost dotate cu seturi de robotică și senzori wireless. Despre ce instituții este vorba # #diez
În nouă instituții de învățământ din Moldova au fost modernizate laboratoarele de fizică, chimie, biologie și matematică. Acestea fac partea din Rețeaua Școlilor Model și în ele învață circa 7.000 de elevi și predau 490 de profesori, potrivit Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
13:45
Vrei să urmezi un program de masterat în inginerie sau IT? Austria oferă burse de studiu pentru tinerii din Moldova # #diez
Patru tineri din Republica Moldova pot obține bursă de masterat „TECH" la Universitatea de Științe Aplicate din Carinthia, Austria. Studiile vor începe în data de 1 octombrie 2026, iar domeniile de studiu sunt inginerie, IT și inginerie civilă.
11:45
Câte locuri de muncă sunt disponibile în fiecare raion al Moldovei și care sunt cele mai solicitate specialități # #diez
La începutul lunii februarie 2026 în Republica Moldova sunt disponibile 10.004 locuri de muncă. Cele mai multe dintre ele sunt concentrate în municipiul Chișinău, iar poziția vacantă cu cele mai multe locuri este cea de cusător/cusătoreasă. Câte locuri de muncă sunt vacante în fiecare raion din țară puteți vedea în articol.
10:45
Vi se solicită sau nu plăți informale la școală? Părinții din Chișinău pot completa un chestionar despre colectările ilicite de bani # #diez
Părinții copiilor care învață la
6 februarie 2026
18:30
Unele cadouri nu se demodează niciodată. Libertatea de mișcare, confortul zilnic și siguranța în deplasări sunt lucruri care contează în orice etapă a vieții. De aceea, o mașină poate deveni unul dintre cele mai valoroase gesturi de grijă și atenție față de persoana iubită. Atunci când bugetul nu permite o achiziție integrală, un împrumut auto bine ales este soluția practică prin care dorința poate deveni realitate. Сообщение Alege un împrumut auto și oferă-i persoanei iubite libertatea unei mașini noi появились сначала на #diez.
17:30
Olimpiadele municipale și raionale se amână din nou din cauza condițiilor meteorologice dificile. Când vor avea loc # #diez
În contextul condițiilor meteorologice dificile, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că se amână din nou data olimpiadelor municipale și raionale. Acestea se vor desfășura începând cu 12 februarie. Mai jos vă prezentăm noile date. Сообщение Olimpiadele municipale și raionale se amână din nou din cauza condițiilor meteorologice dificile. Când vor avea loc появились сначала на #diez.
16:30
USM lansează primul Micromaster în Multimedia Design: competențe digitale în doar șase săptămâni # #diez
Pasiunea pentru design grafic poate deveni, în timp record, o calificare profesională recunoscută oficial. Astfel, Universitatea de Stat din Moldova (USM) lansează primul Micromaster în Multimedia Design, un program intensiv de microcalificare dezvoltat în cadrul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, conceput special pentru a răspunde cerințelor actuale ale industriei creative. Сообщение USM lansează primul Micromaster în Multimedia Design: competențe digitale în doar șase săptămâni появились сначала на #diez.
15:30
Victoriabank a fost desemnată Top Angajator al anului 2025, pentru al cincilea an consecutiv, în cadrul studiului Employer Brand Perception Survey 2025, ediția a 16-a, realizat de către Axa Management Consulting. Сообщение Victoriabank, desemnată Top Angajator 2025 pentru al cincilea an consecutiv появились сначала на #diez.
12:30
Liderul sectorului bancar din Moldova, maib, a fost clasat în top 10 cei mai buni angajatori din țară, conform studiului Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting. Сообщение Maib este în topul celor mai buni angajatori din Republica Moldova появились сначала на #diez.
12:30
Dacă studiezi în România, cu siguranță cunoști deja rubrica noastră cu același nume. Suntem în căutarea unui student/unei studente la Jurnalism în România care să ne ajute să o completăm cu multe articole utile. Vrem să colaborăm dacă ești pasionat/-ă de educație și oportunități, și dacă poți să explici proaspeților absolvenți de liceu procesul de admitere. Сообщение Studiezi jurnalism în România? Avem pentru tine o oportunitate de colaborare появились сначала на #diez.
11:30
Pe 4 februarie, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a facilitat organizarea unei noi ședințe a Grupului de lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii”, desfășurată pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova. Сообщение „Garanția pentru Tineret”, discutată în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru появились сначала на #diez.
11:30
Descoperă gratuit două evenimente din cultura chineză care vor avea loc la Chișinău în luna februarie # #diez
Festivalul Primăverii, cunoscut și ca Anul Nou Chinezesc, precum și Târgul de Primăvară se vor desfășura la Chișinău în luna februarie. Evenimentele au drept scop familiarizarea și încurajarea vizitatorilor să descopere cultura Chinei. Ambele festivaluri au acces gratuit. Сообщение Descoperă gratuit două evenimente din cultura chineză care vor avea loc la Chișinău în luna februarie появились сначала на #diez.
10:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” ocupă prima poziție printre universitățile din țară în ceea ce privește performanța și excelența academică, potrivit unui clasament publicat recent de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC). Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” ocupă primul loc în Moldova la capitolul performanță academică появились сначала на #diez.
5 februarie 2026
18:00
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol. Сообщение Maib sprijină agricultorii și în sezonul agricol 2026 появились сначала на #diez.
18:00
Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să participe la un curs online gratuit de siguranță digitală # #diez
Siguranța în mediul online rămâne o provocare reală pentru multe fete și femei din Republica Moldova. Hărțuirea digitală, amenințările, tentativele de acces neautorizat la conturi sau expunerea abuzivă a informațiilor personale afectează disproporționat prezența și participarea lor în spațiul digital, contribuind la retragere, autocenzură și pierderea încrederii în mediul online. Сообщение Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să participe la un curs online gratuit de siguranță digitală появились сначала на #diez.
17:00
Te-ai confruntat cu forme de violență în mediul online? Femeile din Moldova sunt invitate la un curs online gratuit de siguranță digitală # #diez
Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să se înscrie la un curs online gratuit despre siguranța digitală. Inițiativa își propune să ofere participantelor informațiile necesare pentru protecția împotriva hărțuirii digitale, amenințărilor, tentativelor de acces neautorizat la conturi sau expunerii abuzive a informațiilor personale. Сообщение Te-ai confruntat cu forme de violență în mediul online? Femeile din Moldova sunt invitate la un curs online gratuit de siguranță digitală появились сначала на #diez.
17:00
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor organiza cursurile în regim online vineri, 6 februarie, transmite ru.diez.md. Сообщение Trei universități din Chișinău vor organiza cursurile în regim online pe 6 februarie появились сначала на #diez.
16:00
La ședința din data de 23 ianuarie, senatorii universitari au aprobat Strategia de internaționalizare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anii 2026-2028. Сообщение Internaționalizarea – prioritate pentru dezvoltarea instituțională появились сначала на #diez.
15:00
Te-ai întrebat vreodată de ce suferi de balonare frecventă, chiar dacă ești atent(ă) la alimentație? Sau de ce îți simți stomacul greu după mese, deși mănânci porții normale? Răspunsul ar putea fi mai aproape decât crezi: chiar în gura ta. Сообщение Ocluzia dentară și efectele ei surprinzătoare asupra digestiei появились сначала на #diez.
14:00
Prima Olimpiadă Națională la Fizică pentru Fete va fi organizată în Republica Moldova. Competiția este dedicată elevelor din clasele a VI-a – a XII-a din toate localitățile țării care sunt pasionate de științe. Сообщение În premieră, în Moldova va fi organizată Olimpiada Națională la Fizică pentru Fete появились сначала на #diez.
13:00
Unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Pe 12 și 13 septembrie 2026 va avea loc cea de-a 12-a ediție a maratonului, organizat de Sporter cu susținerea strategică a partenerului general maib și Mastercard. În plus, din acest an, evenimentul este desfășurat cu un nou nume: maib | Mastercard Chisinau Marathon. Сообщение Maib I Mastercard Chisinau Marathon se va desfășura pe 12-13 septembrie 2026 появились сначала на #diez.
